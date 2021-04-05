Более 20 млн грн только на одной сделке: СБУ разоблачила на Львовщине коррупционную схему присвоения средств "Укрзализныци". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм хищения средств руководством регионального филиала "Львовская железная дорога". Совместно с подрядчиком они присвоили более 20 млн грн. Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения "Укрзализныци".

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины. Дельцы заказывали на предприятии продукцию по завышенным три раза ценам. Только на одной из сделок злоумышленники "заработали" более 20 млн грн.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт передачи через посредников должностным лицам "Львовской железной дороги" части "отката" на общую сумму более 10,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове, Киеве и Краматорске состоялись следственные действия у должностных лиц предприятия, а также в офисах коммерческих партнеров.

Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли:

- бухгалтерию, подтверждающую ведения противоправной деятельности;

- компьютерную технику;

- большую сумму наличных сомнительного происхождения.

Также установлено, что в 2021 году такую ​​схему злоумышленники планировали организовать и с другими подразделениями "Укрзализныци".

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности причастных к присвоению бюджетных средств человек.

Операция проводилась УСБУ во Львовской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины, следователями Нацполиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.









Фото: сайт СБУ