С погибшим на Донбассе морпехом Андреем Грабарем простятся завтра в Николаеве. ФОТО

Завтра, 6 апреля, в городе Николаев в 10.00 по адресу проспект Героев Украины, 60, начнется церемония прощания с Андреем Владимировичем Грабарем (позывные Мамай, Танчик), 1995 года рождения, младшим сержантом, командиром боевой машины-командиром отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, погибшим 19 марта в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время минометного и гранатометного обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 6 апреля, в 10:00 в Николаеве состоится прощание с младшим сержантом Грабарем Андреем Владимировичем, который погиб в результате обстрела наших позиций в Приазовье. Родился Андрей 14 сентября 1995 года в Николаеве. С 2015 года проходил службу в армии. Среди побратимов, несмотря на свой молодой возраст, пользовался авторитетом и уважением. За плечами было несколько ротаций на восток страны, где смело и решительно защищал территориальную целостность родной земли. За образцовую службу морпех неоднократно поощрялся. В частности был награжден отличием Министра обороны Украины - нагрудным знаком "За образцовую службу", нагрудным знаком "За образцовость в военной службе" III степени, ценным подарком от Командующего морской пехоты, а также грамотами от командования бригады. Мероприятие состоится по адресу: проспект Героев Украины, 60. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) и усилением карантинных мероприятий пропуск на территорию будет осуществляться только в средствах индивидуальной защиты. Просим присутствующих соблюдать противоэпидемические меры", - отмечается в сообщении.

