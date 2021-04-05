Человек погиб в результате взрыва на заводе в Харькове: арендатор помещения арестован, - прокуратура. ФОТО

Октябрьский районный суд Харькова арестовал предпринимателя из-за взрыва на заводе в Харькове. Мужчину взяли под стражу без права залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, ему инкриминируют нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего (часть 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на одном из заводов города предприниматель, не имея соответствующих документов, арендовал ангар, где обустроил маслобойный цех, на котором произошел взрыв. В результате взрыва один человек получил ожоги, второй человек погиб", - заявили в прокуратуре.





Напомним, взрыв на заводе произошел ночью 2 апреля. На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был доставлен в ожоговый центр Харькова.

Задержали и сообщили о подозрении арендатору в тот же день.