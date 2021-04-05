РУС
Человек погиб в результате взрыва на заводе в Харькове: арендатор помещения арестован, - прокуратура. ФОТО

Октябрьский районный суд Харькова арестовал предпринимателя из-за взрыва на заводе в Харькове. Мужчину взяли под стражу без права залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, ему инкриминируют нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего (часть 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на одном из заводов города предприниматель, не имея соответствующих документов, арендовал ангар, где обустроил маслобойный цех, на котором произошел взрыв. В результате взрыва один человек получил ожоги, второй человек погиб", - заявили в прокуратуре.

Человек погиб в результате взрыва на заводе в Харькове: арендатор помещения арестован, - прокуратура 01
Человек погиб в результате взрыва на заводе в Харькове: арендатор помещения арестован, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди. ФОТОрепортаж

Напомним, взрыв на заводе произошел ночью 2 апреля. На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был доставлен в ожоговый центр Харькова.

Задержали и сообщили о подозрении арендатору в тот же день.

взрыв (6878) правоохранительные органы (2972) прокуратура (5058) силовики (2800) смерть (9284) Харьков (7728)
3 года должен отсидеть в санатории, но думаю, что просто условка будет...максимум!
05.04.2021 18:30 Ответить
Прочитал как "арендатор помещения Арестович"
05.04.2021 19:55 Ответить
 
 