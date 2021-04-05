Шестерых рэкетиров, собиравших "дань" с фермеров, задержали на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Смотрящие" через доверенных лиц заставляли фермеров платить "дань", организовали исполнение преступлений под заказ и наладили поставку в колонии запрещенных предметов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организатор - так называемый "смотрящий" за г. Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Через доверенных лиц он контролировал "общак" и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может "работать" в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания - "сходки", в которых принимали участие его доверенные лица, и за вознаграждение выступал в роли "третейского судьи"", - сказано в сообщении.

Среди его доверенных лиц - жена, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительным учреждениям.

Они подыскивали предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить "данью", обеспечивали силовую поддержку, обеспечивали осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, вели "бухгалтерию".

1 апреля полицейские 43 обыска.

"По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек - "смотрящих", криминальных "авторитетов" и других участников группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн", - сообщили в полиции.

О подозрения сообщили 16 людям. Шестерых из них отправили в СИЗО, еще одного - под домашний арест. Разбирательство в отношении остальных участников группировки продолжается.









