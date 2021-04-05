РУС
Шестерых рэкетиров, собиравших "дань" с фермеров, задержали на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Смотрящие" через доверенных лиц заставляли фермеров платить "дань", организовали исполнение преступлений под заказ и наладили поставку в колонии запрещенных предметов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организатор - так называемый "смотрящий" за г. Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Через доверенных лиц он контролировал "общак" и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может "работать" в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания - "сходки", в которых принимали участие его доверенные лица, и за вознаграждение выступал в роли "третейского судьи"", - сказано в сообщении.

Среди его доверенных лиц - жена, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительным учреждениям.

Они подыскивали предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить "данью", обеспечивали силовую поддержку, обеспечивали осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, вели "бухгалтерию".

1 апреля полицейские 43 обыска.

"По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек - "смотрящих", криминальных "авторитетов" и других участников группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн", - сообщили в полиции.

О подозрения сообщили 16 людям. Шестерых из них отправили в СИЗО, еще одного - под домашний арест. Разбирательство в отношении остальных участников группировки продолжается.

Шестерых рэкетиров, собиравших дань с фермеров, задержали на Днепропетровщине 01
Шестерых рэкетиров, собиравших дань с фермеров, задержали на Днепропетровщине 02
Шестерых рэкетиров, собиравших дань с фермеров, задержали на Днепропетровщине 03
Шестерых рэкетиров, собиравших дань с фермеров, задержали на Днепропетровщине 04
Шестерых рэкетиров, собиравших дань с фермеров, задержали на Днепропетровщине 05

вымогательство (428) организованная преступность (66) Нацполиция (16703) рэкет (143) Днепропетровская область (4362)
+15
На урановые рудники - уродов!
05.04.2021 18:06 Ответить
+10
ни в коем случае нельзя платить вымогателям.
05.04.2021 18:02 Ответить
+8
А при поросяті вони Ахматову читали і захищали країну на фронті!
05.04.2021 18:13 Ответить
ни в коем случае нельзя платить вымогателям.
05.04.2021 18:02 Ответить
На урановые рудники - уродов!
05.04.2021 18:06 Ответить
Невже Березу повязали?
05.04.2021 18:06 Ответить
Привет лихие 90е! Низкий вам поклон Зе-избиратели, та было "скучно" без этого!
05.04.2021 18:09 Ответить
А при поросяті вони Ахматову читали і захищали країну на фронті!
05.04.2021 18:13 Ответить
Чем там они занимались неизвестно (может и Ахматову читали), но уж точно не этим. Зато при Клоуне вся эта братия, расцвела буйным цветом. 2 года назад таких случае вообще не было, год назад появились первые случаи, сейчас уже вошло в систему.
В любом случае чем там они занимались реньше (при Пороше, Янеке,... Кучме...) не важно, того уже нет, меня больше интересует что делают люди который занимают гос. посты сдесь и сейчас, а не вчера и позавчера!
Или предлагаете дождаться, когда ваш Клоун натворит делов, его президентский срок уже окончится и тогда его ловить?
05.04.2021 18:46 Ответить
я канешна извиняюсь, но при Клоуне их ведь задержали, шо не надо было задерживать ?
05.04.2021 19:10 Ответить
Странная у вас логика, так ведь и в 90е задерживали! Чем же Клоун тут так выделился, что ему прям спасибо сказать надо?
06.04.2021 09:31 Ответить
Суть в том, что как тогда, так и сейчас, задерживают только малую часть, что позволяет им разрастаться создавая целые группировки. Между "лихими 90" и "лихими Клоунскими" проводилась системная работа, и такие группировки редко успевали разрастаться более 3-4 человек и подмять под себя больше чем пару штук предпринимателей. От 90х нас отделяет только то, что банды не разрослись до таких размеров что начинают междоусобные разборки (хотя пару таких за Клоунскую каденцию я уже припоминаю)
06.04.2021 09:37 Ответить
правильніше буде "веселими Клоунськими", у кожного періоду має бути своє визначення
07.04.2021 07:30 Ответить
"****нскими Клоунскими" потому, что нихрена не смешно, но максимально тупо!
07.04.2021 08:47 Ответить
так том і в лапках, що ніфіга не смішно, тут взагалі можна купу епітетів відповідних вжити, але ніфіга від того краще не стане.
07.04.2021 15:01 Ответить
неа Ахмєтову
07.04.2021 07:27 Ответить
Хочу что бы в Украине появились Эскадроны смерти.
05.04.2021 18:13 Ответить
Зелений ескадрон вже діє і досить успішно,грабують народ ,аж гай шумить !!!)))
05.04.2021 18:16 Ответить
Это уже пробовали, ничего не получилось!
05.04.2021 18:23 Ответить
Когда пробовали и кто приведите пример.
05.04.2021 18:41 Ответить
тебя на гугле забанили?
05.04.2021 19:04 Ответить
Більш чисельна ,зелена банда грабує цілий народ і все безкарно !!!)))
05.04.2021 18:14 Ответить
этот народ постоянно кто-то грабит, куда предлагаете обращаться ?
05.04.2021 19:13 Ответить
Я бы сказал по другому, что этот народ сам себя ограбил.
05.04.2021 19:17 Ответить
Згоден!!! "Мудрий нарід" отримав те за що натхненно голосував !!!)))
05.04.2021 19:31 Ответить
Зеленский пустил на рынок с/х продукции иностранные фирмы без прокладок и цены резко подскочили. При других президентах такого нельзя было представить. Где реальные факты коррупции Зеленского. Тебе к алкашам на лавочку с таким компроматом.
05.04.2021 19:16 Ответить
https://superagronom.com/news/12908-***********-agrariyam-zrivayut-posivnu-blokuvannya-podatkovih-nakladnih
Українським аграріям зривають посівну
05.04.2021 18:24 Ответить
третья фотка, где патроны - "все ж, все, шо нажито частным непосильным трудом - все ж пропало!"
05.04.2021 18:38 Ответить
Первый раз вижу гражданин начальник, сам в шоке.
05.04.2021 18:42 Ответить
Просто валить ,,при попытке к бегству"....или вооруженному сопротивлению при задержании...
05.04.2021 19:06 Ответить
таке життя на рекетирщині
05.04.2021 18:51 Ответить
давно мучает один вопрос , почему на фото с задержания всегда показывают телефон иногда пару телефонов , как будто это что то запрещенное или не обычное ?
05.04.2021 19:58 Ответить
Материалы для следствия. Телефоны могут содержать информацию, которая будет использоваться в расследовании, так как они могли выступать в роли переговорных устройств для обсуждения преступлений и непосредственно во время их совершения. А вот зачем журналисты эти фотографии кидают в статью, это уже вопрос к ним.
05.04.2021 21:58 Ответить
О, при слугоуродах вже й 90-ті повертаються до України?
06.04.2021 07:12 Ответить
Робили, робили реформу міліції і повернулися у лихі 90-ті? А хто допустив, що ці злочинні утворення, бо за один місяць вони не створюються?
06.04.2021 08:54 Ответить
 
 