Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN. ФОТО

Развитие российских военных баз в регионе видно на спутниковых снимках, которые обнародовал телеканал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "BBC News Украина".

Сравнение снимков, сделанных несколько лет назад и в прошлом году, показывает, как россияне обустраивают свои арктические базы.

Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 01Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 02Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 03Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 04

Эксперты заметили на Крайнем Севере бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а ближе к побережью Аляски - новые радиолокационные системы.

Особое беспокойство у военных экспертов и западных чиновников вызывает российская "супероружие" - торпеда 2М39 "Посейдон", разработка которой быстро движется. Ее дальнейшие испытания ожидаются в этом году.

Этот беспилотный аппарат питается от малогабаритного атомного реактора и, по замыслу конструкторов, должен проходить на глубине незамеченным - мимо системы береговой охраны.

По словам российских чиновников, этот беспилотник смогут оснастить боеголовкой мощностью десятки мегатонн, что повлечет радиоактивные волны, способные сделать большие территории побережья непригодными для проживания на десятки лет.

Спутниковые снимки свидетельствуют о медленном и методическом развитии аэродромов и баз в форме "трилистника" в нескольких местах на арктическом побережье России. Базы расположены на российской территории и является частью обороны границ и береговой линии страны. Однако американские чиновники обеспокоены, что эти силы могут использовать для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые расположены дальше.

Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 05Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 06

Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл рассказал, что Россия переоснащает советские аэродромы и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры и наращивает свой флот ледоколов.

По его словам, Россия также расширяет сеть систем противовоздушной и береговой обороны, таким образом усиливая возможности по защите доступа к Арктике.

В арктическом регионе также регулярно проводят испытания высокотехнологичного оружия. Так, в ноябре Россия объявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую планируют использовать для поражения кораблей противника.

Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN 07

Москва последовательно утверждает, что преследует в Арктике экономические и мирные цели.

