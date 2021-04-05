Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN. ФОТО

Развитие российских военных баз в регионе видно на спутниковых снимках, которые обнародовал телеканал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "BBC News Украина".

Сравнение снимков, сделанных несколько лет назад и в прошлом году, показывает, как россияне обустраивают свои арктические базы.

Эксперты заметили на Крайнем Севере бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а ближе к побережью Аляски - новые радиолокационные системы.

Особое беспокойство у военных экспертов и западных чиновников вызывает российская "супероружие" - торпеда 2М39 "Посейдон", разработка которой быстро движется. Ее дальнейшие испытания ожидаются в этом году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин стремится повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года, - Atlantic Council

Этот беспилотный аппарат питается от малогабаритного атомного реактора и, по замыслу конструкторов, должен проходить на глубине незамеченным - мимо системы береговой охраны.

По словам российских чиновников, этот беспилотник смогут оснастить боеголовкой мощностью десятки мегатонн, что повлечет радиоактивные волны, способные сделать большие территории побережья непригодными для проживания на десятки лет.

Спутниковые снимки свидетельствуют о медленном и методическом развитии аэродромов и баз в форме "трилистника" в нескольких местах на арктическом побережье России. Базы расположены на российской территории и является частью обороны границ и береговой линии страны. Однако американские чиновники обеспокоены, что эти силы могут использовать для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые расположены дальше.

Также на Цензор.НЕТ: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три отремонтированных танка Т-72. ФОТО

Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл рассказал, что Россия переоснащает советские аэродромы и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры и наращивает свой флот ледоколов.

По его словам, Россия также расширяет сеть систем противовоздушной и береговой обороны, таким образом усиливая возможности по защите доступа к Арктике.

В арктическом регионе также регулярно проводят испытания высокотехнологичного оружия. Так, в ноябре Россия объявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую планируют использовать для поражения кораблей противника.

Москва последовательно утверждает, что преследует в Арктике экономические и мирные цели.

Читайте также: Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО