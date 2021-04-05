РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11144 посетителя онлайн
Новости Фото
46 466 216

Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая. ФОТО

Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая. ФОТО

На опубликованных пресс-службой президента фото визита украинской делегации в Катар видно, что глава ОП Андрей Ермак сидит, заложив нога за ногу. Такая поза является грубым нарушением этикета этой страны.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Татьяна Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой, кто минимально интересуется традициями государств, которые посещает, знает, что на Востоке показывать подошвы своих ботинок собеседнику считается оскорблением и проявлением неуважения", - отметила журналистка.

Она предположила, что визит в Катар будет иметь "хороший" результат.

"В лицо им никто ничего не скажет, но дела должны затормозиться", - считает Высоцкая.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая 01
Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая 02

Автор: 

дипломатия (1471) Катар (142) Ермак Андрей (1301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+98
Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая - Цензор.НЕТ 9693
показать весь комментарий
05.04.2021 21:08 Ответить
+97
Понабирали дебилов
показать весь комментарий
05.04.2021 21:08 Ответить
+75
Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая - Цензор.НЕТ 1586.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька - Цензор.НЕТ 5081
показать весь комментарий
06.04.2021 17:19 Ответить
Мо', це через те, що всі члени команди "найвеличнішого лідера **********" почувають себе на зустрічі як американські президенти?
Як казав Зе, "Всє ми прєзідєнти!"
показать весь комментарий
06.04.2021 17:28 Ответить
Так там все члены Зекоманды,главнее от "говорящей головы",что Дерьмак напишет,то Оно и прочитает.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:37 Ответить
Не государственные деятели, а какой-то ряженый мотлох.
Кто-то бы еще Авакову рассказал, что когда встречается с шейхами, руки из карманов штанов надо вытаскивать.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:25 Ответить
"А какая разніца?!"
показать весь комментарий
06.04.2021 17:29 Ответить
Катарцы могли бы молча подойти, дубинкой дать по колену и вежливо удалиться.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:38 Ответить
ЗеБiльна шобла все провалила, нема нi одного напрямку, де не вiдбувався би повний капєц, де б ЗеБiли не обiсрались...
якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:45 Ответить
Я не прихильник Зелі та особливо Ермака з його портновською шоблою, але ж давайте критикувати по ділу за суттєве! Чи може вже нема за що?! Це ж повна хрінь придумана з цими підошвами! Ось далі хтось постив амер президентів де всі там сиділи закинувши нога на ногу. Не постіть хрінь не перевіривши! Критикуйте за патріотів які сидять за гратами, за вовків в мантіях, за бородату бабушку... А то просто цим такі критики - не так ногу закинув, дружина не в тому вбрані... зводять самі себе до неадекватів!
показать весь комментарий
06.04.2021 19:55 Ответить
Влад, это же технология, "почва" ботофермы - вброс негатива по любому поводу, многоразовый повтор и размножение делением
показать весь комментарий
06.04.2021 21:12 Ответить
Байдену адресуется вопрос почему мы не в НАТО, эти сидят нога на ногу -
Команда Зеленского сознательно ссорит Украину со всеми, кто может оказать поддержку.
Саботаж высшей пробы.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:30 Ответить
Хамовита жидівська свинота.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:42 Ответить
А что вы ожидали от тупого-деревенского быдла
показать весь комментарий
06.04.2021 20:47 Ответить
Дебилы *****,незнают традиций Востока.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:55 Ответить
Т.е. на ужине в честь Зеленского он обязан громко рыгнуть несколько раз! Традиция востока однако...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:17 Ответить
Очень напоминает ситуацию с Оманом... тогда была ширма для встречи с кацапами. Вот и сейчас странно все это как то
показать весь комментарий
06.04.2021 21:29 Ответить
Решили в своих головах, что это собрания в духе "сходки" и можно вести себя как хочешь. Странно, что никто из них не додумался сидеть развалившись с расставленными ногами.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
Страница 3 из 3
 
 