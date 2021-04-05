РУС
60 623 250

Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы "Буратино" - немецкий журналист Репке. ФОТО

В российском Воронеже зафиксирована транспортировка в направлении Украины тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино".

Об этом сообщил в Твиттере немецкий журналист-расследователь Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Воронеж сегодня. Режим Путина перебрасывает свое самое страшное оружие в направлении Украины" , - написал он.

Журналист опубликовал фото транспортировки ТОС-1 "Буратино" - российской тяжелой огнеметной системы залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72, ​​которая ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами объемного взрыва.

Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 01

Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 02

В другом посте Репке распространил фотографии переброски бронетехники из состава дислоцированной в Дагестане 136-й мотострелковой бригады в оккупированный Крым. "БТР-82А бригады является современным и смертоносным вооружением для быстрого вторжения в Украину", - пишет журналист.


Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 03
Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 04
Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 05
Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы Буратино - немецкий журналист Репке 06

Ранее российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" уже фиксировали на временно оккупированном Донбассе. Об использовании Россией запрещенного зажигательного оружия делегация Украины также информировала государства ОБСЕ.

россия (96917)
+73
Хто ще думає, що орки - це брацья навєк?
05.04.2021 22:51 Ответить
+49
А наша Буратіна шляється по катарам і море по коліно.
05.04.2021 23:00 Ответить
+48
Все это нагнетание ситуации происходит когда наш величайший уклонист снова смылся. На этот раз на встречу со своим банкиром. Это важнее судьбы страны.
05.04.2021 22:52 Ответить
нехорошая гадость
но на каждую хитрую жопу найдется наш суровый болт
06.04.2021 02:14 Ответить
ПТРК 🤗
дальность Буратино всего то 4500 м
06.04.2021 02:25 Ответить
Это "Солнцепёк" - 6 000 м.
06.04.2021 03:37 Ответить
Сегодня очевидно, что массовые вбросы в соцсети видео с переброской российских войск к границам Украины это скоординированная информационная компания Москвы
06.04.2021 03:10 Ответить
Вообще-то это не "Буратино" (ТОС-1), а "Солнцепёк" (ТОС-1А): у "Б" 30 направляющих (по 10 в ряду), а здесь 24 (по 8 в ряду).
Хорошая штука (если смогла незаметно подъехать и отстреляться): бьет очень точно и кучно (в отличие от РСЗО, которые кладут ракеты с разбросом, как бог на душу положет). Но опасная для окружающих, в т.ч. и для своих: контейнер "держит" только пулю винтовочного калибра. Что произойдет при детонации ракеты представить легко. Поэтому, боковые направляющие стараются не заряжать (чтобы хоть как-то себя обезопасить от вражеского огня) и стремятся находиться от установки подальше.
06.04.2021 03:36 Ответить
а как их байрактары жгут лихо)))
показать весь комментарий
думаю, у США покруче бпла, чем Байрактары
показать весь комментарий
а США их задействуют?
показать весь комментарий
почему в США) ближний восток, горячие точки... там точность поражения очень высокая) и тут если надо используют... кацапы устанут гробы делать
показать весь комментарий
мне бы твою уверенность...
показать весь комментарий
Как всегда, задействуют украинцы, а кацапы будут кукарекать, что с США воюют DD
показать весь комментарий
США не передают ТАКИЕ технологии кому попало
показать весь комментарий
Да палить их надо по дорогу в Украину. Платить вражьей агентуре деньги. Либо засилать диверсионние группи.
показать весь комментарий
никого никуда сейчас заслать не получится, ибо, органы напичканы оборотнями кацапскими...
показать весь комментарий
и как это мы раньше не догадались... слу, а не хочешь в советники президента пойти?
показать весь комментарий
Как эта катапульта может незаметно подъехать, её же не спутаешь ни с чем. "Бурятмогила" это вернее.
показать весь комментарий
В Сирии Года три назад из птура достали такой, жахнул зачетно
показать весь комментарий
На каждое Буратино найдётся Карабас-Барабас.
показать весь комментарий
это тот карабас, который билеты на концерты продаёт?
показать весь комментарий
А че вы смеетесь?вы че гоните?это очень серьёзно !даже смертельно опасно.что делает украина в ответ???надо подтягивать свои войска,иначе нас возьмут голыми руками,вы что не видите война идет!шмаркля хватит нюхать ,скажи что нибудь ,типа что надо просто перестать стрелять,ты где?твоя страна в опасности!
показать весь комментарий
а его ли страна в опасности? У главного зелебобика страны в кармане израильский паспорт, а у остальных зелебобиков шо?
показать весь комментарий
А як ви хотіли?!
Не даремно жителям Донбасу видають російські паспорти...
показать весь комментарий
коли американці воювали у В'єтнамі були цілі рухи за те щоб припинити війну, писали пісні, виходили десятки тисяч людей на мітинги та страйки. А тепер подивіться на "братній наврот" - де можна подивитися про акції протесту проти війни з Україною? Може в фесбуку є такі групи чи ще десь?
показать весь комментарий
Россия сейчас подобна Германии Гитлера в 1933-1939 г.г. Как это ни печально, они любят своего фюрера, а пропаганда местных геббельсов помогает им в этом... с ними же разговаривать даже не возможно, они упоротые там все почти
показать весь комментарий
Это говорит о том, что Америка страна в которой люди свободно выражают свою позицию, а дремучий кровавый совок и её приемник утопит в крови любой протест, да и людишки превращены в раболепцев.
показать весь комментарий
Звичайно від мокші можна очікувати все, що завгодно, але у відкриту війну вони не підуть. На мій погляд є три варіанти: 1. Через орків, начепивши їх шеврони і прапори в сторону Мелітополя і Каховки- каналу води в Крим; 2. Через "братів" білорусів, де вони будуть миротворцями, спровокуючи обстріли і захист своїх рубежів ніби білолусами, а фактично "орками у формі білорусів" 3. Спровокують підриви, та вбивства громадян даунбаса з російськими паспортами і "введуть свої війська нападу, як миротворців" для їх захисту і знову с метою захоплення "кримського каналу" і всієї Донецької області. Але на цей раз ху@ло залякую Вальдемара і Захіл своїми маневрами недобитих в донбаських степах і Сірії ашвабадітєлєй. Це наглядно показує викладення відеороликів в інтернет і неприховане переміщення металу в сторону кордонів України.Чи вже всі броезенти пропили?
показать весь комментарий
вероятно, будет сразу 1+2+3! у нас не хватит сил закрыть все направления. это путлер прекрасно знает
показать весь комментарий
Репку оасстрелять за шпионаж!!!
показать весь комментарий
Вот эти штуки - серьезно.
Созданы для выжигания очагов сопротивления.
В Сирии они творили в городах ужасные вещи.
показать весь комментарий
Грады гораздо серьезней, их больше и к ним больше аммуниции. Эту херню разок-другой отстрелить птрк или артой, и она закончится.
показать весь комментарий
Путину и компании не терпится устроить бойню в центре Европы.
показать весь комментарий
а как насчет ударов по территории России.....по АЭС...плотинам..
показать весь комментарий
ударяй
показать весь комментарий
если буду Главкомом.....ударю...а шо ты против, родичей жалко..))
показать весь комментарий
Иван, если мы ударим по кацапским АЭС, то сдохнем вместе с ними! Оно нам надо. Ветерок радиацию и на нас и дальше понесет.
показать весь комментарий
Помиляєся, Кате! Східний вітер в Україні превалює лише в січні-лютому (по розі вітрів східний вітер становить в Україні лише 6%). А в інший час - південо-західний, північно-західний.
показать весь комментарий
С радиацией все же лучше не шутить. А вот плотины другое дело))
показать весь комментарий
Ну и пусть мы в рай а кацапы в ад))))))
показать весь комментарий
ДП "Київський бронетанковий завод" (входить до складу ДК "Укроборон) комплектує уже другий танковий батальйон Т-72АМТ для ЗСУ. ФОТО.ВІДЕО https://defence-ua.com/news/kbtz_komplektuje_uzhe_drugij_tankovij_bataljon_t_72amt_dlja_zsu_foto-3341.html
показать весь комментарий
да...жаль....СТРАТЕГИЮ УКРАИНА ПРОИГРАЛА!!!!!!!!!!!!!а ето значит....что НАРОД УКРАИНЫ должен быть весь навойне.....или терпеть издевательства раши еще 30 лет.НАДО СКАЗАТЬ ВСЕМУ НАРОДУ...что пришел снова вУКРАИНУ 1941 год.
показать весь комментарий
у нас в очень недалёкой перспективе войнушка - большой брат заступится за маленкую беле
нькую систрёнку (допустим почемубынет?) сценарий давно отработан во всяких бесланах и
чеченских войнах так шо браты белорусы если у вас взлетит в воздух многоэтажка в подвале
которой коварные биндеры прятали взрывчатку и оружие для майданореволюций и по неосто
рожности бахнуло или заложников или самолётик ( любимая тема к стати) или чтото там ещё
то вам прийдётся объявлять нам войну а "брат" уже заступится...........
показать весь комментарий
Дрожите, твари...За каждое дитя ответите, трупоеды конченные..
показать весь комментарий
Андрюха обоснуй, кого ты имел ввиду, путлера или сралина?
показать весь комментарий
Може й чингізіда грознава, за часів якого ввійшли в ужиток "сирота казанська", косаби..
показать весь комментарий
А самое интересное, что при нападении /не дай Бог/ пострадают и адепты русского мира. Так называемые любители Путина и русского мира.
показать весь комментарий
На каждое Буратино найдется соя " Лелека" или " Байрактар".
показать весь комментарий
Точка У. Джавелины. У нас есть чем ответить.
показать весь комментарий
"Буратина" одна, а РПО-16 много.
https://youtu.be/d7pj45rjyV4
показать весь комментарий
А ГДЕ ЛУЦЕНКИНЫ АПАЧИ???
показать весь комментарий
