Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы "Буратино" - немецкий журналист Репке. ФОТО

В российском Воронеже зафиксирована транспортировка в направлении Украины тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино".

Об этом сообщил в Твиттере немецкий журналист-расследователь Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Воронеж сегодня. Режим Путина перебрасывает свое самое страшное оружие в направлении Украины" , - написал он.

Журналист опубликовал фото транспортировки ТОС-1 "Буратино" - российской тяжелой огнеметной системы залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72, ​​которая ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами объемного взрыва.

В другом посте Репке распространил фотографии переброски бронетехники из состава дислоцированной в Дагестане 136-й мотострелковой бригады в оккупированный Крым. "БТР-82А бригады является современным и смертоносным вооружением для быстрого вторжения в Украину", - пишет журналист.











Читайте на Цензор.НЕТ: Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО

Ранее российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" уже фиксировали на временно оккупированном Донбассе. Об использовании Россией запрещенного зажигательного оружия делегация Украины также информировала государства ОБСЕ.