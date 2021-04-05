Россия перебрасывает в сторону Украины тяжелые огнеметные системы "Буратино" - немецкий журналист Репке. ФОТО
В российском Воронеже зафиксирована транспортировка в направлении Украины тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино".
Об этом сообщил в Твиттере немецкий журналист-расследователь Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Воронеж сегодня. Режим Путина перебрасывает свое самое страшное оружие в направлении Украины" , - написал он.
Журналист опубликовал фото транспортировки ТОС-1 "Буратино" - российской тяжелой огнеметной системы залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72, которая ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами объемного взрыва.
В другом посте Репке распространил фотографии переброски бронетехники из состава дислоцированной в Дагестане 136-й мотострелковой бригады в оккупированный Крым. "БТР-82А бригады является современным и смертоносным вооружением для быстрого вторжения в Украину", - пишет журналист.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО
Ранее российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" уже фиксировали на временно оккупированном Донбассе. Об использовании Россией запрещенного зажигательного оружия делегация Украины также информировала государства ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но на каждую хитрую жопу найдется наш суровый болт
дальность Буратино всего то 4500 м
Хорошая штука (если смогла незаметно подъехать и отстреляться): бьет очень точно и кучно (в отличие от РСЗО, которые кладут ракеты с разбросом, как бог на душу положет). Но опасная для окружающих, в т.ч. и для своих: контейнер "держит" только пулю винтовочного калибра. Что произойдет при детонации ракеты представить легко. Поэтому, боковые направляющие стараются не заряжать (чтобы хоть как-то себя обезопасить от вражеского огня) и стремятся находиться от установки подальше.
Не даремно жителям Донбасу видають російські паспорти...
Созданы для выжигания очагов сопротивления.
В Сирии они творили в городах ужасные вещи.
нькую систрёнку (допустим почемубынет?) сценарий давно отработан во всяких бесланах и
чеченских войнах так шо браты белорусы если у вас взлетит в воздух многоэтажка в подвале
которой коварные биндеры прятали взрывчатку и оружие для майданореволюций и по неосто
рожности бахнуло или заложников или самолётик ( любимая тема к стати) или чтото там ещё
то вам прийдётся объявлять нам войну а "брат" уже заступится...........
https://youtu.be/d7pj45rjyV4