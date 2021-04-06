В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей обнаружили контрабандную партию новой одежды, которую пытались ввезти в Украину через пункт пропуска Ягодин, скрыв среди груза гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

В ведомстве отметили, что новую одежду разных брендов пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

Незадекларированный товар обнаружила совместная группа оперативных сотрудников и производящих осмотр работников Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы.

Среди груза - 16 262 единицы новой одежды разных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах.

Отмечается, что по предварительной оценке стоимость товара 25 775 000 гривен, он изъят сотрудниками таможни.

Фото: Госпогранслужба