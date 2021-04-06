РУС
В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей обнаружили контрабандную партию новой одежды, которую пытались ввезти в Украину через пункт пропуска Ягодин, скрыв среди груза гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

В ведомстве отметили, что новую одежду разных брендов пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

Незадекларированный товар обнаружила совместная группа оперативных сотрудников и производящих осмотр работников Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы.

Среди груза - 16 262 единицы новой одежды разных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах.

Отмечается, что по предварительной оценке стоимость товара 25 775 000 гривен, он изъят сотрудниками таможни.

В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба 01
В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба 02
В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба 03
В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба 04
Фото: Госпогранслужба

В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба 05

чи не кантрабанда , шо не тянет даже на лимон енотов. шо ж не светят мазуриков своих по синагоге, которые лярдами челночят ?!
06.04.2021 11:14 Ответить
40 курточек для зелёных министров?
06.04.2021 11:14 Ответить
Нову курточку степашке везли?
06.04.2021 11:20 Ответить
І куди вся контрабанда потім дівається?
06.04.2021 11:22 Ответить
їжа подорожчала, тепер одяг із взуттям дорожчатиме всім тим, хто цих обирав
06.04.2021 11:23 Ответить
сток галимый тысяч а 20, вы на эти коробки посмотрите. После зимней распродажи, завалялось скинули по дешёвке. Нормальные тарифы введите, никто левачить не будет
06.04.2021 11:47 Ответить
Вот это новость!
Новая одежда среди гуманитарки!
Ну, никогда ж такого не было, и вот опять!
Последние 2 года у нас в городе магазины "одяг на вагу" растут, как грибы после дождя, при чем, арендуются магазины все больше и все ближе к центру.
Надо ж контрабандистам как-то отмывать бабки за сотни тонн, типа, гуманитарки...
06.04.2021 12:13 Ответить
 
 