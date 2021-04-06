В Украину пытались ввезти крупную партию контрабандной одежды, стоимость которой превышает 25,7 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
На границе с Польшей обнаружили контрабандную партию новой одежды, которую пытались ввезти в Украину через пункт пропуска Ягодин, скрыв среди груза гуманитарной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.
В ведомстве отметили, что новую одежду разных брендов пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.
Незадекларированный товар обнаружила совместная группа оперативных сотрудников и производящих осмотр работников Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы.
Среди груза - 16 262 единицы новой одежды разных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах.
Отмечается, что по предварительной оценке стоимость товара 25 775 000 гривен, он изъят сотрудниками таможни.
Новая одежда среди гуманитарки!
Ну, никогда ж такого не было, и вот опять!
Последние 2 года у нас в городе магазины "одяг на вагу" растут, как грибы после дождя, при чем, арендуются магазины все больше и все ближе к центру.
Надо ж контрабандистам как-то отмывать бабки за сотни тонн, типа, гуманитарки...