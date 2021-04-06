РУС
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков. ФОТОрепортаж

Более полусотни людей непрерывно ходили по пешеходному переходу на трассе Киев - Харьков возле авторынка. Такую акцию протеста устроили предприниматели рынков, которые требуют разрешить им работать во время усиленного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Предприниматели рынков перекрыли участок трассы Киев - Харьков в Полтаве. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только скорые. В акции принимают участие более полусотни человек.

До этого предприниматели собрались у центрального вещевого рынка в Полтаве. Они уже в третий раз вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать на время усиленого карантина в громаде.

В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета.

Напомним, подобную акцию предприниматели рынков проводили 5 апреля вблизи Полтавской ОГА. А первый такой пикет организовали 1 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против "выборочного карантина". ФОТОрепортаж

Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков 01
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков 02
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков 03

карантин (16729) Тахтаулове (790) предприниматели (1237) протест (5902) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+16
Лучший способ борьбы за свои права это нагадить соседу. Молодцы, сначала голосовали по приколу а теперь людям проехать не дают. Дарвин нервно курит в стороне.
06.04.2021 11:28 Ответить
+10
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков - Цензор.НЕТ 6857
06.04.2021 11:27 Ответить
+8
И где, собственно говоря, Мосейчук с дверью???
06.04.2021 11:35 Ответить
Молодцы. Нельзя власти давать использовать КОвид для наступления на единственное, что у нас реально есть - на свободу.
06.04.2021 11:24 Ответить
не на свободу, а их собственное бабло.
06.04.2021 11:43 Ответить
Де ти купуєш промтовари?
06.04.2021 11:52 Ответить
там где можно оплатить картой, а не наличными
06.04.2021 11:55 Ответить
Це єдина вимога? Так зараз у більшості можна оплатити карткою. Тобто точки з терміналами можна не закривати під час карантину. А вірус тут до чого тоді?
06.04.2021 12:01 Ответить
переживут они этот вирус, с голоду не помрут.
06.04.2021 12:05 Ответить
Шо ти промямлив - незрозуміло. Тобто ти купуєш там, де можна розплатитися карткою. Там - це де? Шось вірус, картки і голод зовсім не в'яжуться.
06.04.2021 12:14 Ответить
через интернет ... я например не против что бы они работали если хотят.. создать базу желающих .. заболел... будь здоров лечись дома
06.04.2021 14:13 Ответить
А в интернете - у кого?
06.04.2021 14:18 Ответить
Може, картки відлякують вірус?
06.04.2021 12:02 Ответить
Гнать в шею этих барыг,разносят болячку!спекулянты !
06.04.2021 12:24 Ответить
Абсолютно также разносят как и Вы. Это естественно. А спекулянты сейчас абсолютно все. И крупные маркеты и мелкие торгаши. Тоже ничего удивительного.
06.04.2021 14:22 Ответить
Мислити треба коли на виборах бюлетень заповнюєшь !!!)))
06.04.2021 11:44 Ответить
Дійсно, а то вибрали порошенківця Карпова "Полтаву", який за допомоги медведчуківців з ОПЗЖ став секретарем міськради і чудить тепер у Полтаві.
06.04.2021 11:48 Ответить
А він потвора взяв і підняв таріфи та ввів карантин !!!)))
06.04.2021 11:51 Ответить
По-вашому, Пєтро б тарифи знижував та карантини розганяв? ))
06.04.2021 13:33 Ответить
Гадати можливо що заманеться ,а діяльність зеленої плісняви видко та відчутно реально !!!))
06.04.2021 13:38 Ответить
Непотрібно гадати коли відповідь очевидна
06.04.2021 13:52 Ответить
Транспарантов брать не стали.
Зачем?
До Катара далеко, оттуда их не видно, Земля же круглая...
06.04.2021 11:24 Ответить
Нащо про Ахметова видалили?
06.04.2021 11:25 Ответить
Я теж це помітив.
06.04.2021 11:28 Ответить
Хоч завантажити відео встиг!
06.04.2021 11:31 Ответить
Подзвонили...
06.04.2021 11:29 Ответить
ну да, а еще мона было наср... на лужайке возле лиги Спортлото.
чего вы под Администрацию не идете? все на нервах и не исключено шо какой-то водила достанет из багажника.... ну, не бейсбольную биту, а что-то более скорострельное..
не, ну реально - чего кто-то должен стоять и таращиться на протестующих то?
06.04.2021 11:26 Ответить
под оп уже ходили, и не так давно, после этого весь цензор был в свидетелях таблички
06.04.2021 11:44 Ответить
06.04.2021 11:27 Ответить
06.04.2021 11:28 Ответить
не думаю шо там голосовальщиков более половины, но блин - чего кто-то должен терять время, ибо кому-то надо заработать лишний косарь то.
ну и кстати - а чего это я должен заразиться от напр. покупателя шо на рынке, платя этим протестующим, сам заразился и к примеру, едет в одной скотовозке со мной то?
пусть на Европу посмотрят - там больных типо меньше, но все предприниматели на карантине.... хотя там им платят, кстати за простой
06.04.2021 11:37 Ответить
Тут вопрос стоит в логике протестующих. Какого полового органа они перекрывают дорогу людям, которые так же едут зарабатывать деньги? Они в чем перед ними виноваты? Почему эти жертвы демократии не едут на Банковую и не перекрывают дороги тем из за которых они пострадали?
06.04.2021 11:41 Ответить
Каждый раз, когда вижу такую новость, задаю тот же вопрос.
Из вариантов ответов:
* в ных нэма грошэй поихаты на банкову.
* вот теперь власть увидит и услышит!
* то всэ Порошэнко вынуватый.Выбирайте какой больше нравится
06.04.2021 12:15 Ответить
А мне кажется что их проплатили через офшоры. И они это делают что бы поехать на Мальдивы!
06.04.2021 12:28 Ответить
А где гвардия с газом и водомётами?
06.04.2021 11:34 Ответить
06.04.2021 11:35 Ответить
Где Аваков с вертолётами?
Где Богуцкая со столбом?
Где (не побоюсь этого слова) Парасюк со своей ногой в конце концов?
06.04.2021 12:41 Ответить
Из за угла выглядывает. Ждут, когда стоящие на дороге водители из своих налогов им зарплату сформируют.
06.04.2021 12:05 Ответить
боятся протестов. Он как боты зашевелились , методички пришли отрабатывают.
06.04.2021 11:36 Ответить
Померло троє моїх знайомих, близьких людей. Всі від коронавірусу. Від голоду ще ніхто не помер. В цю важку хвилину ми маємо правильно виставити пріоритети. Ціна помилки може бути дуже високою. Чомусь, більшість людей думає, що хвороба і смерть ходить десь далеко і це їх не стосується. Мої знайомі також так думали.
06.04.2021 11:37 Ответить
Коронавируса не существует. Это всё выдумки госдепа.
06.04.2021 12:43 Ответить
Ждем заявления Баканова,что это россия дестабилизирует,сам бы народ никогда не вышел бы,его все устраивает в зелёной власти
06.04.2021 11:38 Ответить
не качайте будку
а то ***** нападет
06.04.2021 11:39 Ответить
Стара пісня ,на новий лад!! )))
06.04.2021 11:43 Ответить
От виродки!
я б таких "перекривачів" притягував до кримінальної відповідальності................ або хоча б змушував "вакцинуватись" індійським "шмурдяком.
От чим завинили люди які їдуть по цій дорозі?!
Ідіть падлюки під КМ, ВР, офіс президента і там перекривайте що хочете. А то взяли виродки моду!
06.04.2021 11:44 Ответить
перевіряти це скупчення на предмет вакцинованості
показать весь комментарий
06.04.2021 11:50 Ответить
Провєряющій, сам скільки разів щеплений? )))
06.04.2021 13:37 Ответить
перевіряючі не мають скупчуватись, лише вакциновані можуть, вони не становлять загрози
06.04.2021 15:34 Ответить
Вибрали порошенківця Карпова "Полтаву", який за допомоги медведчуківців з ОПЗЖ став секретарем міськради і чудить тепер у Полтаві.
06.04.2021 11:49 Ответить
дальше танчиків його пускать не можна
06.04.2021 11:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/386785 - характерний тип брехливого 73/43%зебіла.
06.04.2021 12:01 Ответить
Где полицаи? Где дубинки? Какое отношение к карантину имеют водители стоящих КАМАЗов и фур? За эти перекрытия нужно дубасить перекрывателей нещадно.
06.04.2021 12:03 Ответить
Да ничего они не добьются, не тем занимаются, а просто мешают обычным людям, не та страна... Вот если бы ФОПовцы организованно послали на *уй хитрожопых и не заплатили бы ни налоги, ни в пенсионный. Бюджетники же не получая зарплату не платят в "казну"? Не платят. Почему они должны получив, к примеру, в апреле прибыли 0 (кстати, не по своей вине), заплатить тот же единый? Я лично, практически не бываю на вещевых рынках, но они мне абсолютно не мешают своим существованием.
06.04.2021 13:58 Ответить
Яйца этим бычачим перекрывателям надо отрывать, почему должны страдать простые и так замученные люди? Рукожопы тупорылые...
06.04.2021 15:04 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
06.04.2021 16:43 Ответить
 
 