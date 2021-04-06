Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков. ФОТОрепортаж

Более полусотни людей непрерывно ходили по пешеходному переходу на трассе Киев - Харьков возле авторынка. Такую акцию протеста устроили предприниматели рынков, которые требуют разрешить им работать во время усиленного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Предприниматели рынков перекрыли участок трассы Киев - Харьков в Полтаве. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только скорые. В акции принимают участие более полусотни человек.

До этого предприниматели собрались у центрального вещевого рынка в Полтаве. Они уже в третий раз вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать на время усиленого карантина в громаде.

В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета.

Напомним, подобную акцию предприниматели рынков проводили 5 апреля вблизи Полтавской ОГА. А первый такой пикет организовали 1 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против "выборочного карантина". ФОТОрепортаж





