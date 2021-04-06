Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков. ФОТОрепортаж
Более полусотни людей непрерывно ходили по пешеходному переходу на трассе Киев - Харьков возле авторынка. Такую акцию протеста устроили предприниматели рынков, которые требуют разрешить им работать во время усиленного карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Предприниматели рынков перекрыли участок трассы Киев - Харьков в Полтаве. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только скорые. В акции принимают участие более полусотни человек.
До этого предприниматели собрались у центрального вещевого рынка в Полтаве. Они уже в третий раз вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать на время усиленого карантина в громаде.
В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета.
Напомним, подобную акцию предприниматели рынков проводили 5 апреля вблизи Полтавской ОГА. А первый такой пикет организовали 1 апреля.
До Катара далеко, оттуда их не видно, Земля же круглая...
чего вы под Администрацию не идете? все на нервах и не исключено шо какой-то водила достанет из багажника.... ну, не бейсбольную биту, а что-то более скорострельное..
не, ну реально - чего кто-то должен стоять и таращиться на протестующих то?
ну и кстати - а чего это я должен заразиться от напр. покупателя шо на рынке, платя этим протестующим, сам заразился и к примеру, едет в одной скотовозке со мной то?
пусть на Европу посмотрят - там больных типо меньше, но все предприниматели на карантине.... хотя там им платят, кстати за простой
Из вариантов ответов:
* в ных нэма грошэй поихаты на банкову.
* вот теперь власть увидит и услышит!
* то всэ Порошэнко вынуватый.Выбирайте какой больше нравится
Где Богуцкая со столбом?
Где (не побоюсь этого слова) Парасюк со своей ногой в конце концов?
а то ***** нападет
я б таких "перекривачів" притягував до кримінальної відповідальності................ або хоча б змушував "вакцинуватись" індійським "шмурдяком.
От чим завинили люди які їдуть по цій дорозі?!
Ідіть падлюки під КМ, ВР, офіс президента і там перекривайте що хочете. А то взяли виродки моду!