РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5569 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
3 715 15

Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули на Хмельнитчине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГСЧС переместила мобильный госпиталь для больных коронавирусом из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

"В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сказано в сообщении.

Читайте также: Харьковщина и Хмельнитчина могут попасть в "красную" зону, - Немчинов

Кроме этого, сообщается, что на месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов к приему больных COVID-19, подчеркивают спасатели.

Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули на Хмельнитчине, - ГСЧС 01
Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули на Хмельнитчине, - ГСЧС 02
Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули на Хмельнитчине, - ГСЧС 03

Автор: 

карантин (16729) ГСЧС (5107) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Хмельницкая область (989)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
про ахметова петуха быстро удалили новость....
показать весь комментарий
06.04.2021 11:28 Ответить
+4
всегда интересует вопрос - почему под временный госпиталь нельзя переоборудовать например школу? стадион (крытый)? офисный центр? турбазу ? санаторий? и т.д.
т.е. любое общественное здание с крышей, подъездом и всеми коммуникациями (вода, канализация, электричество)
показать весь комментарий
06.04.2021 11:44 Ответить
+2
Ти завжди з"являєшся на таких темах.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
про ахметова петуха быстро удалили новость....
показать весь комментарий
06.04.2021 11:28 Ответить
Об этом не рекомендуется говорить вслух. А то еще двадцатого бразильца в "Шахтер" не купит на наворованное баблишко.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:32 Ответить
Что я пропустил. Он тоже госпитали разворачивает?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:47 Ответить
в вк есть)
показать весь комментарий
08.04.2021 22:20 Ответить
Ти завжди з"являєшся на таких темах.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:33 Ответить
Мабуть госпіталь підігнали амери.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:31 Ответить
і вони з ним гастролюють по гарячих точках...
на прикарпатті такою точкою були вибори, а. що намічається у славуті?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:44 Ответить
И что там будет при плюс 30-40 на улице?? Да и сейчас при плюс 5 там не шибко комфортно...
показать весь комментарий
06.04.2021 11:42 Ответить
всегда интересует вопрос - почему под временный госпиталь нельзя переоборудовать например школу? стадион (крытый)? офисный центр? турбазу ? санаторий? и т.д.
т.е. любое общественное здание с крышей, подъездом и всеми коммуникациями (вода, канализация, электричество)
показать весь комментарий
06.04.2021 11:44 Ответить
кстати, видео сначала как бы намекает.... шо в палатках забыли развешать по стенкам крестики.
нет, ну а нафиг было строить или переоборудовать новые больницы, если щас мона как Стебанов - обосратьсяЮ, а Зеле - удрать вообще из страны, а Ляшко что-то там сделать, а - заболеть. одна надежда шо прилетит как его там... ну, шо "фэйспалм" в стартреке делал и в Марвеле - профессор... прилетит и всем введет(даже тем кому страшно от вакцины... хотя да - пусть введет лучше тем кому не страшно)))
показать весь комментарий
06.04.2021 11:45 Ответить
Акція: Принеси ковід - отримай дизентерію у подарунок.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:45 Ответить
Слева внизу 6 туалетов? Далековато бегать.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:54 Ответить
 
 