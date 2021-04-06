Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули на Хмельнитчине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
ГСЧС переместила мобильный госпиталь для больных коронавирусом из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.
"В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сказано в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что на месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов к приему больных COVID-19, подчеркивают спасатели.
на прикарпатті такою точкою були вибори, а. що намічається у славуті?
т.е. любое общественное здание с крышей, подъездом и всеми коммуникациями (вода, канализация, электричество)
нет, ну а нафиг было строить или переоборудовать новые больницы, если щас мона как Стебанов - обосратьсяЮ, а Зеле - удрать вообще из страны, а Ляшко что-то там сделать, а - заболеть. одна надежда шо прилетит как его там... ну, шо "фэйспалм" в стартреке делал и в Марвеле - профессор... прилетит и всем введет(даже тем кому страшно от вакцины... хотя да - пусть введет лучше тем кому не страшно)))