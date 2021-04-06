"Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение": Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде "Константиновка-Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для задержания мужчин, которые стреляли в поезде "Константиновка-Киев", Нацполиция решила задействовать спецназ. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что неизвестные стреляли в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в полицию 6 апреля около 2 часов ночи.

На место происшествия срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Полицейские выяснили, что двое военнослужащих закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.

В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

