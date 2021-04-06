"Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение": Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде "Константиновка-Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Для задержания мужчин, которые стреляли в поезде "Константиновка-Киев", Нацполиция решила задействовать спецназ. Пострадавших в результате стрельбы нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что неизвестные стреляли в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в полицию 6 апреля около 2 часов ночи.
На место происшествия срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.
Полицейские выяснили, что двое военнослужащих закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.
В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.
В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что двое военнослужащих открыли стрельбу в поезде "Константиновка-Киев"
какой ты недогадливый
Вот тебе подсказка:
ХЗ как у них это устроено, но в случае нападения диверсантов по идее они сами должны были вызывать ментов на подмогу. И про хулиганку в этом случае разговора бы не шло.
І насправді КОРД штурмував купе фельд*єгерів.
Темна справа ...
Не, мне такого не понять от слова "совсем".
Выпить можно.
Само собой.
Нормально.
Мне, чтобы ощутить "легкость в теле" нужно не менее 0,7, а то и литра.
И то, никто даже не заподозрит, что выпивший.
Но даже приблизительно не могу представить, чтобы понюхав пробку, даже взглянуть в сторону оружия.
(если шо, помпа в растегнутом чехле всегда стоит у кровати. В сейф перемещается только если выхожу из дома. А выпить люблю.
Трезвый - могу достать, похолостить, там идеи есть определенные по тюнингу - пилить окошко, красить, мушку светонакопительную длинную... Выпил - даже не смотрю в ту сторону. Ни за что!)
Країна дурнів.