"Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение": Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде "Константиновка-Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для задержания мужчин, которые стреляли в поезде "Константиновка-Киев", Нацполиция решила задействовать спецназ. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что неизвестные стреляли в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в полицию 6 апреля около 2 часов ночи.

На место происшествия срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Читайте: Стрельба в Броварах: 15 членов банды во главе с криминальным авторитетом предстанут перед судом

Полицейские выяснили, что двое военнослужащих закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.

В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что двое военнослужащих открыли стрельбу в поезде "Константиновка-Киев"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 01
Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 02
Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 03
Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 04
Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 05
Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение: Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде Константиновка-Киев 06

Топ комментарии
+16
странная история..., без подробностей - простор для любых фантазий...
06.04.2021 11:47 Ответить
+16
Именно на неё и похоже.
06.04.2021 11:52 Ответить
+16
Белочка в гости приходила
06.04.2021 11:58 Ответить
На синьку не похоже...
06.04.2021 11:45 Ответить
Именно на неё и похоже.
06.04.2021 11:52 Ответить
Белочка в гости приходила
06.04.2021 11:58 Ответить
ехали товарищи Нетте - дипкурьеры везли важную маляву
06.04.2021 14:48 Ответить
Це характерний випадок, коли військові не зайняті безпосередньою роботою. Їх або треба скорочувати, або використовувати за призначенням.
06.04.2021 11:45 Ответить
Армия, стоящая без дела и унижаемая руководством страны просто деградирует..
06.04.2021 12:13 Ответить
Они никакого отношения к Армии не имеют, недеградирующий
06.04.2021 17:39 Ответить
Дима, иди нахер. Это проблема журналюг, которые не проверяют фактаж. а насчет деградации армии - так она реально деградировала. Нормальные вояки ее сейчас называют упа - украинська паперова армия. Повозвращались на должности вся сволота, которая свалила из нее в 2014 м. Пересидела самые проблемные годы в тепле и опять на казенные харчи, а имитация деятельности - бесконечные отчеты, таблички, формы, проверки, отчеты на отчеты, журналы облику и т.п. И это я знаю не со стороны)) Так что еще раз - иди нахер)
07.04.2021 09:23 Ответить
Ними виявилися двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва.
06.04.2021 12:22 Ответить
везли сверхсекретные документы и что-то померещилось? Или не померещилось?
06.04.2021 12:32 Ответить
пароли по контрабасу везли
06.04.2021 14:50 Ответить
Т.е., по твоей логике, все армии мира должны постоянно воевать, иначе начнут синячить? А может, всё-таки, дело в подборе кадров?
06.04.2021 12:23 Ответить
Які це військові? це підрозділ державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Адміністрації Держзв'язку головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держзв'язку. А якщо покороче - ті, що зі зброєю доставляють таємну пошту.
06.04.2021 12:24 Ответить
Так вони теж без роботи. Секретів нема. Всі таємні пакети йдуть СМС-ками через Катар у мацкву.
06.04.2021 15:23 Ответить
Война часто срывает башни
06.04.2021 11:46 Ответить
яка війна, це тіпи з Держспецзв'язку
06.04.2021 12:25 Ответить
Ничего не срывает.
06.04.2021 13:33 Ответить
странная история..., без подробностей - простор для любых фантазий...
06.04.2021 11:47 Ответить
Бывает. Послать их на особо опасное задание, искупить.
06.04.2021 11:47 Ответить
Чтоб они всех своих постреляли?
06.04.2021 12:11 Ответить
В ларек за паленкой.
06.04.2021 12:44 Ответить
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8220 Скільки тебе не посилаєш а ти погань сюди лізеш.Ти ворог України,*********** прихвостень ПНХ-.
06.04.2021 12:55 Ответить
Нк таракан ползал по двери. Они в него стреляли.
06.04.2021 11:50 Ответить
А в случае штурма угрожали расстрелять таракана)))
06.04.2021 11:54 Ответить
Грохнути потрібно було виродків при затриманні та і по тому. А то зараз почнеться - "вони ж герої" і т.д.
06.04.2021 11:51 Ответить
может Киев-Красногоровка?)
06.04.2021 11:53 Ответить
стреляли в пол, может наркота какая и по полу ползли демоны, я одного видел, сажрал пачку таблеток а потом отгонял демона веником, крики были на всю улицу)) - изойди демон проклятый.
06.04.2021 11:54 Ответить
Слышком мало информации для выводов. Одни предположения.
06.04.2021 11:58 Ответить
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8408
06.04.2021 12:04 Ответить
чертенок пытался спрятаться за правым нижним лежаком. Ему не удалось
06.04.2021 12:09 Ответить
На столе стоит недопитая бутылка одеколона... совпадение?
06.04.2021 12:10 Ответить
А также смятый стаканчик и закусоид в виде чего-то, похожего на паштет
06.04.2021 12:20 Ответить
на фото подивись
06.04.2021 12:25 Ответить
Пьющие одеколон в купе не ездят.
06.04.2021 12:51 Ответить
Вполне себе ездят. Наверняка командировка какая-то. Государство платит. Вот они и раздушили бутылочку "шанель №5" под банку паштета в купе за народные деньги.
06.04.2021 13:08 Ответить
Может это сепары были и прорывались на Киев Бубочку грохнуть?
06.04.2021 12:19 Ответить
Ну что ты, ведь по версии пепиков Бубочка друг сепаров. Значит ехали грохнуть Пецю!
06.04.2021 12:29 Ответить
причому тут 263, якщо в них дозволи були, і причому тут ато,якщо це поштарі
06.04.2021 12:35 Ответить
пардон не было ясно с етой статьи, потом добавили . но влюбом случае сидеть они не будут как обычные люди
06.04.2021 12:39 Ответить
Забористий виявився парфум, флакон від якого попав на фото. Або закусь, у вигляді паштету, не свіжа.......
06.04.2021 12:39 Ответить
У мусорни инвентарь для очередного фотошоу переходит с одной "операции" на другую. Молодцы, что не забыли положить мятый стканчик и поставить флакон туалетной воды. Я вот только не пойму, куда они дели бутылку "живчика" - желтая крышечка лежит, а бутылки нет.
06.04.2021 12:47 Ответить
" Я вот только не пойму,"
какой ты недогадливый
Вот тебе подсказка:
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8859
06.04.2021 14:56 Ответить
А шо мусора говорят по поводу белых кроссовок в целлофане?! Неужели еще один вещдок? А судок, который валяется на полу - почему не обозначен табличкой?
06.04.2021 12:41 Ответить
Фельдегеря. Дело приобретает совсем другой поворот.
06.04.2021 12:44 Ответить
Да, вполне возможны варианты. Хотя если честно, сложно представить, что типы были при исполнении, на них напали враги, а потом ментовский спецназ их из вагона выковыривал.
ХЗ как у них это устроено, но в случае нападения диверсантов по идее они сами должны были вызывать ментов на подмогу. И про хулиганку в этом случае разговора бы не шло.
06.04.2021 16:57 Ответить
Похоже с ментами конфликт и приключился.
06.04.2021 17:01 Ответить
"темна вода в облацех" (С)
06.04.2021 17:04 Ответить
Фельдзв'язок повинен стріляти всіх, кого буде підозрювати у намаганні їх затримати або напасти.
06.04.2021 12:50 Ответить
+ І якщо офіційна заява поліції брехня.
І насправді КОРД штурмував купе фельд*єгерів.
Темна справа ...
06.04.2021 13:25 Ответить
Самое ценное в этом деле, что теперь за наглую стрельбу из табельного оружия по пьяни, подвергая опасности жизнь многих людей, дают статью за хулиганство. Комменты излишни! Жаль, что за это им не дали по ордену.
06.04.2021 12:53 Ответить
Какая пьянка. Это фельдегеря. Спецкурьеры.
06.04.2021 12:55 Ответить
Аватары, блин, безбашенные..
Не, мне такого не понять от слова "совсем".
Выпить можно.
Само собой.
Нормально.
Мне, чтобы ощутить "легкость в теле" нужно не менее 0,7, а то и литра.
И то, никто даже не заподозрит, что выпивший.
Но даже приблизительно не могу представить, чтобы понюхав пробку, даже взглянуть в сторону оружия.
(если шо, помпа в растегнутом чехле всегда стоит у кровати. В сейф перемещается только если выхожу из дома. А выпить люблю.
Трезвый - могу достать, похолостить, там идеи есть определенные по тюнингу - пилить окошко, красить, мушку светонакопительную длинную... Выпил - даже не смотрю в ту сторону. Ни за что!)
06.04.2021 12:55 Ответить
Тоже не понимаю тупой моды лишний раз хватать оружие. Идиотизм какой-то.
06.04.2021 13:38 Ответить
Интересно, такие люди с кухонными ножами по дому тоже бегают протыкают все? 😄
06.04.2021 13:39 Ответить
Семен хотів дати УБД роботу за кордоном цілком офіційно і зарплату по 2000 дол. в місяць. Посадили.
Країна дурнів.
06.04.2021 13:06 Ответить
Тимошенко поставила в своем списке №1 пленницу надежду. Посадил кровавый барыга.
06.04.2021 17:18 Ответить
Як що було так як пишуть, у тій послідовності ...
06.04.2021 13:23 Ответить
Какой командир такие и военные
06.04.2021 14:58 Ответить
нет в электричке шла сьемка 5й серии смертельного оружия... вролях мел салоедов и дени самогоненко...
08.04.2021 22:22 Ответить
 
 