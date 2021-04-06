Полицейские Мариуполя пресекли деятельность интернет-магазина по продаже особо опасных наркотиков. ФОТОрепортаж

Оперативники разоблачили организатора телеграмм-канала, через который он продавал на территории Мариуполя амфетамин, каннабис и PVP-соли. Злоумышленник тщательно конспирировался, менял место проживания и не заводил новых знакомств.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Национальной полиции, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Несколько месяцев тому назад оперативники Мариупольского районного управления полиции обнаружили в мессенджере "Телеграмм" канал (так называемый интернет-магазин), с помощью которого неизвестный анонимно продавал наркотические средства.

В рамках реализации совместной с местными властями программы "Стоп наркотик" полицейские провели комплекс оперативных мероприятий по установлению владельца наркобизнеса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь! Тре подальше від нього! Я аж злякався!", - на трассе Киев-Чоп вблизи Ривного голый мужчина бегал вдоль дороги. ВИДЕО

В результате правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Установлено, что фигурант постоянно менял место проживания, сим-карты и дополнительно снимал квартиры, в которых расфасовывал амфетамин, каннабис и PVP-соли по свертках для дальнейшего сбыта.

Полицейские отрабатывали всю информацию о подозреваемом и вскоре задержали его на одной из улиц Мариуполя - в момент, когда он отправился раскладывать товар для заказчиков. При нем было 12 граммов PVP-соли.

Также смотрите: Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время обыска в съемной квартире злоумышленника сыщики изъяли еще 30 граммов тяжелого наркотика. Общая сумма изъятого вещества на "черном" рынке достигает 50 000 гривен.









Сейчас проверяется информация о сообщниках наркодельца.

Мариупольцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

На время досудебного расследования Октябрьский районный суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.