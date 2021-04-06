На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж
На трассе Киев - Одесса столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть погибший.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.
Так, ДТП произошло около 20.00 на 44 км автодороги Киев — Одесса в селе Ксаверовка Киевской области. Столкнулись автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.
В результате происшествия водитель мотоцикла BMW, от полученных травм погиб на месте. Кроме того, 26-летняя пассажирка мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.
Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следователей, которые установят все детали события. На месте работали медики.
Топ комментарии
+12 Eugen Mk
показать весь комментарий06.04.2021 11:58 Ответить Ссылка
+9 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий06.04.2021 11:59 Ответить Ссылка
+8 Igor Lyashenko #336463
показать весь комментарий06.04.2021 11:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому, що існує багато класів мото, в дизайні та конструкціях котрих відсутній пластик як такий.
Хрустиками почали називати виключно б/у мопеди з Японії з моменту їх масової появи на наших дорогах
У мотоциклов проблемы с устойчивостью при резком торможении.
Но.. резина по асфальту не ведет себя как твердое тело. Процесс более сложный. А чтобы не заморачиваться: практика показывает, что для сухого чистого асфальта бльшее пятно контакта - лучшее сцепление.
https://omoimot.ru/journal/howto/1391-CHto_luchshe_tormozit_mototsikl_ili_avtomobil
Тут ребята сняли разные видео на разных авто и мотоциклах, всё доходчиво.