РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5400 посетителей онлайн
Новости Фото
10 920 26

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

На трассе Киев - Одесса столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

Так, ДТП произошло около 20.00 на 44 км автодороги Киев — Одесса в селе Ксаверовка Киевской области. Столкнулись автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.

В результате происшествия водитель мотоцикла BMW, от полученных травм погиб на месте. Кроме того, 26-летняя пассажирка мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следователей, которые установят все детали события. На месте работали медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП на Житомирщине

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы 01
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы 02
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы 03
Фото: патрульная полиция

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы 04

ДТП (7732) Киевская область (4293)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А давайте и там светофор поставим. Ну а чё? В пяти километрах от Глевахи есть светофор в чистом поле + знак 50 + камера давайте и на остальных разворотах по одесской так забульбеним! Этож значительно дешевлее развязок + баблишко с камеры капать будет.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:58 Ответить
+9
Похоже 412-й разворачивался, не учтя скорость мотоцикла. Да и разворачивался не через "карман" для разворота, а сразу в полосу движения, подставив свой правый борт под мотоцикл.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:59 Ответить
+8
Менти навіть марку машини не можуть змалювати правильно, Москвіч Іж-412 в них став АЗЛК. Профнепридатність досягла критичної межі.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто хотел узнать, почему их называют "хрустики", смотрите вверху на фото.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:50 Ответить
Менти навіть марку машини не можуть змалювати правильно, Москвіч Іж-412 в них став АЗЛК. Профнепридатність досягла критичної межі.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:59 Ответить
У мене так при ДТП міряли ширину проїжджої частини - розтягнув рулетку, подивився на якісь позначки там і каже: "3 метри". Я йому кажу: "Ти взагалі уявляєш, яка ширина проїжджої частини на звичайній міській вулиці, якщо на ній запарковані по ряду автомобілів з кожного боку і ще є місце, щоб двом спокійно роз'їхатися?". Подивився на мене, тоді на рулетку і нарешті побачив іншу шкалу з цифрою 10. А вони ще й за кермом їздять...
показать весь комментарий
06.04.2021 12:09 Ответить
Нічого дивного, патрульні за 6 років так нічого і не навчились, крім як бабусь через дорогу переводити...
показать весь комментарий
06.04.2021 12:18 Ответить
просто деяка рухлять вже не має існувати )))
показать весь комментарий
06.04.2021 16:28 Ответить
посмотрел фото,так и не понял почему их называют хрустики,в автомобильных дтп тоже очень часто бывает что от машин ничего не остается,один металолом,так в чем прикол?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:27 Ответить
Байки ніколи не називали хрустиками, хіба що телепні.
Тому, що існує багато класів мото, в дизайні та конструкціях котрих відсутній пластик як такий.
Хрустиками почали називати виключно б/у мопеди з Японії з моменту їх масової появи на наших дорогах
показать весь комментарий
06.04.2021 13:11 Ответить
Любой мотоциклист, пытающийся ездить верхом на моторе среди мчащихся металлических коробок, управляемых плохо обученными и так же плохо дисциплинированными водятлами, потенциальный хрустик. Дело лишь во времени.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:13 Ответить
А давайте и там светофор поставим. Ну а чё? В пяти километрах от Глевахи есть светофор в чистом поле + знак 50 + камера давайте и на остальных разворотах по одесской так забульбеним! Этож значительно дешевлее развязок + баблишко с камеры капать будет.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:58 Ответить
Да, это шедевр. Там ещё и расстояние между знаками 70 и 50 минимальное, специально чтобы попался
показать весь комментарий
06.04.2021 12:04 Ответить
что то мне подсказало- что БМВ мотик таки летел с 3 сверх световой.. типа он крутой перец ракета.. да уж БМВ и почему то 99% случаев ДТП созвучно со словом дэбэльное едет...
показать весь комментарий
06.04.2021 11:58 Ответить
Похоже 412-й разворачивался, не учтя скорость мотоцикла. Да и разворачивался не через "карман" для разворота, а сразу в полосу движения, подставив свой правый борт под мотоцикл.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:59 Ответить
Да нет, какраз похоже в карман за Ксаверовкой и разворачивался, да не успел. А стоит так потому что ударом жёппу развернуло.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:06 Ответить
да просто не заметил. я представляю с какой скоростью это летело, что аж машину развернуло.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:32 Ответить
Не ездил на мотоцикле, но они даже с больших скоростей хорошо останавливаются, либо космич внезапно выехал, либо скорость мотоцикла была ну очень большая.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:04 Ответить
как раз нет. у мотоциклов в подавляющем большинстве тормозной путь длиннее, чем у авто. просто потому что вес меньше и пятно соприкосновения колёс с асфальтом меньше по площади. именно поэтому многие мотоциклисты предпочитают держать дистанцию бОльшую, чем автомобилисты и очень расстраиваются, когда перед ними в эту дистанцию кто-нибудь перестраивается, оставляя зазор сантиметров эдак в 50....
показать весь комментарий
06.04.2021 12:10 Ответить
Так, про вес меньше и пятно контакта лучше не начинайте. Становицца заметно, что физику в школе прогуляли.
У мотоциклов проблемы с устойчивостью при резком торможении.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:19 Ответить
да, на счёт пятна контакта я действительно попутал. прошу прощения. но факт остаётся фактом -- мотоциклы оттормаживаются хуже машин, даже если не учитывать проблемы с устойчивостью (которые тоже есть, да).
показать весь комментарий
06.04.2021 13:04 Ответить
В школу на физику Вы ходили. Вес компенсируется инерцией. А для 2 твердых тел действительно неважно какова площадь соприкосновения - увеличеное пятно компенсируется снижением давления.
Но.. резина по асфальту не ведет себя как твердое тело. Процесс более сложный. А чтобы не заморачиваться: практика показывает, что для сухого чистого асфальта бльшее пятно контакта - лучшее сцепление.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:25 Ответить
Таки да, спасибо, реально самому интересно стало, первая ссылка в поиске на интересный ролик. У мотоциклов и на относительно небольших скоростях есть проблемы с торможением.
https://omoimot.ru/journal/howto/1391-CHto_luchshe_tormozit_mototsikl_ili_avtomobil

Тут ребята сняли разные видео на разных авто и мотоциклах, всё доходчиво.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:15 Ответить
На таких медленно не ездят. Тот, кто ездит медленно, такой мотык никогда не купит.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:11 Ответить
к сожалению, многих "красав" ставит на место тОлько объективная реальность и вечные законы физики..
показать весь комментарий
06.04.2021 12:19 Ответить
Сезон мотогонщиков-хрустов открыт!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:17 Ответить
а летом как гудеть будет на мкрн спальном в провинциальном мегаполиссе.....
показать весь комментарий
08.04.2021 22:24 Ответить
412 подшаманил молотком шпакленул краска 80 грн стекло на герметик и дальше катать и не хрустик...
показать весь комментарий
08.04.2021 22:24 Ответить
моменто море...был человек и нема как бабка говорила..пока инета два дня не было.....
показать весь комментарий
08.04.2021 22:27 Ответить
 
 