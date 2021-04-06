На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

На трассе Киев - Одесса столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

Так, ДТП произошло около 20.00 на 44 км автодороги Киев — Одесса в селе Ксаверовка Киевской области. Столкнулись автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.

В результате происшествия водитель мотоцикла BMW, от полученных травм погиб на месте. Кроме того, 26-летняя пассажирка мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следователей, которые установят все детали события. На месте работали медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП на Житомирщине







Фото: патрульная полиция