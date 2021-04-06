РУС
4 667 15

Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В начале апреля начались ремонтные работы на главной дороге ведущей к Шацкому национальному природному парку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укравтодор сообщил в Facebook.

Отмечается, что восстановление дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль – Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / началось в прошлом году. Дорожники тогда отремонтировали 9-километровый участок, который начинается недалеко поворота в санаторий "Лесная песня" и заканчивается на выезде из поселка Шацк. На всей протяженности устроили выравнивающий слой, а поверх него на отрезке более 6 км было проведено финишное асфальтирование. В этом году этот объект планируют завершить полностью и ввести в эксплуатацию.

Сейчас подрядной компанией "ПБС" работы ведутся на первых 8-ми километрах автодороги (объект км 0+000 - км 0+783). Так, уже завершены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия; почти на половине протяженности участка устроен первый слой асфальта.

В планах на 2021 год - восстановление автодороги Т-03-02 на участке Пища - Верба.

В рамках президентской программы "Большая стройка" обновят и другие территориальные дороги, ведущие к Шацким озерам, в том числе Т-03-01 Залесье - /Т-03-02/ на участке между селами Пульмо и Гряда, а также пути по маршруту Шацк - Ратно (Т 03-06 и Т-03-08). На участке Шацк - Волица автодороги Т-03-06 задействована компания "Луцкавтодор-Сервис" - дорожники уже укладывают первый слой асфальта.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал начало новой программы Президента - "Большая реставрация". В ходе реализации новой программы за три года будут восстановлены и реконструированы 150 объектов культурного наследия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На объездной дороге Николаева начали ремонтные работы: Создают прочное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки

Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - Укравтодор 01
Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - Укравтодор 02
Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (2513) Большая стройка (728) Волынская область (1031)
Топ комментарии
+5
И это у них ремонт? Через месяц два опять слезет эта корка асфальта
06.04.2021 12:29 Ответить
+4
Во время войны, вообще то, строят ракеты, а у нас строят дороги, чтоб те кому "какая разница" смогли отдохнуть!!! Браво!!!
06.04.2021 12:15 Ответить
+3
Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1544
06.04.2021 12:15 Ответить
Так озер нет уже
06.04.2021 12:03 Ответить
навіщо ця дорога, якщо вона не веде до ВАКЦИНИ ?
06.04.2021 14:41 Ответить
хто по ній буде їздити?
катафалки ?
06.04.2021 14:42 Ответить
звиздец озерам)
06.04.2021 12:09 Ответить
И заасфальтируйте их.
06.04.2021 12:12 Ответить
06.04.2021 12:15 Ответить
06.04.2021 12:15 Ответить
06.04.2021 12:29 Ответить
Во время войны строят ракеты а не дороги для отдыха,хотя какая разница!
06.04.2021 12:37 Ответить
Удалите пожалуйста! Случайно повторил так как первый пост был невиден какое-то время после публикации.
06.04.2021 12:41 Ответить
двічи лайк !

ваші слова треба "набити" на лобі ЗЕльоних дурнів
06.04.2021 14:44 Ответить
Это не ремонт. Это распил денег.
06.04.2021 13:37 Ответить
Так толку вода в озерах падает, кто туда будет ездить, всё вокруг обсадили лохиною, выкопали гектары ставков для поливу этой ягоды, в ставки набирают воду из скважин.
06.04.2021 17:43 Ответить
А в других озерах возле Свитязя, воды на метр, а мулу метра два и рыбы на Шацких озерах давно нет, например на Свитязе можно наловить только мелких на пол ладошки окуньцев.
06.04.2021 17:49 Ответить
це якiсний ремонт? це нормальна дорога? не смiшiть моi капцi...


на пару мiсяцiв. капарники.
06.04.2021 19:53 Ответить
 
 