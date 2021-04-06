Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В начале апреля начались ремонтные работы на главной дороге ведущей к Шацкому национальному природному парку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укравтодор сообщил в Facebook.

Отмечается, что восстановление дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль – Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / началось в прошлом году. Дорожники тогда отремонтировали 9-километровый участок, который начинается недалеко поворота в санаторий "Лесная песня" и заканчивается на выезде из поселка Шацк. На всей протяженности устроили выравнивающий слой, а поверх него на отрезке более 6 км было проведено финишное асфальтирование. В этом году этот объект планируют завершить полностью и ввести в эксплуатацию.

Сейчас подрядной компанией "ПБС" работы ведутся на первых 8-ми километрах автодороги (объект км 0+000 - км 0+783). Так, уже завершены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия; почти на половине протяженности участка устроен первый слой асфальта.

В планах на 2021 год - восстановление автодороги Т-03-02 на участке Пища - Верба.

В рамках президентской программы "Большая стройка" обновят и другие территориальные дороги, ведущие к Шацким озерам, в том числе Т-03-01 Залесье - /Т-03-02/ на участке между селами Пульмо и Гряда, а также пути по маршруту Шацк - Ратно (Т 03-06 и Т-03-08). На участке Шацк - Волица автодороги Т-03-06 задействована компания "Луцкавтодор-Сервис" - дорожники уже укладывают первый слой асфальта.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал начало новой программы Президента - "Большая реставрация". В ходе реализации новой программы за три года будут восстановлены и реконструированы 150 объектов культурного наследия.

