Украинский воин Владислав Мороз погиб в зоне ООС 5 апреля. ФОТО

Вчера, 5 апреля, в районе населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб военнослужащий 72-й ОМБр Владислав Анатольевич Мороз, житель села Халаидово Монастырищенской ОТГ Черкасской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Монастырищенского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фронте в зоне ООС погиб воин с Монастырищины Владислав Мороз!

И снова потеря... скорбь пришла на Монастырищину. Защищая честь и независимость нашего государства на Востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз. Погибший - житель села Халаидово, Монастырищенской громады, проходил службу по контракту. 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников погиб от пулевого ранения вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

У Владислава остались родители и сестра.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить.

О времени и месте прощания с Героем будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Владислав Мороз служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.




