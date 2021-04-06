Воин 92-й ОМБр Виктор Гелебрант погиб в зоне ООС 5 апреля. ФОТО

Вчера, 5 апреля, в зоне проведения ООС в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб Виктор Васильевич Гелебрант, 1972 года рождения, младший сержант, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

"Со жгучей болью должны сообщить о горькой потере в наших рядах...

Вечером 5 апреля, рашистский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш побратим младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Воин находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью...

Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования родным Героя - жене и сыну.

Навсегда 49...

Вечная память...", - отмечается в сообщении.

Гелебрант житель города Краснокутск Харьковской области.





Напомним, 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли два украинских воина. В частности, 5 апреля в районе населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб Владислав Анатольевич Мороз, житель села Халаидово Монастырищенской ОТГ Черкасской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.