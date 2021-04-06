Воин 92-й ОМБр Виктор Гелебрант погиб в зоне ООС 5 апреля. ФОТО
Вчера, 5 апреля, в зоне проведения ООС в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб Виктор Васильевич Гелебрант, 1972 года рождения, младший сержант, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.
Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 92-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"Со жгучей болью должны сообщить о горькой потере в наших рядах...
Вечером 5 апреля, рашистский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш побратим младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Воин находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью...
Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования родным Героя - жене и сыну.
Навсегда 49...
Вечная память...", - отмечается в сообщении.
Гелебрант житель города Краснокутск Харьковской области.
Напомним, 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли два украинских воина. В частности, 5 апреля в районе населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб Владислав Анатольевич Мороз, житель села Халаидово Монастырищенской ОТГ Черкасской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль