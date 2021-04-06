РУС
34-летний инспектор батальона "Миротворец" Денис Миронов погиб во время несения службы на блокпосту в Сватово, - МВД. ФОТО

Сегодня, 6 апреля, в 8:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУ НЦ Киевской области Денис Миронов погиб во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением со стороны руководства и среди личного состава", - подчеркивают в МВД.

Об обстоятельствах гибели Миронова не сообщается.

Воин 92-й ОМБр Виктор Гелебрант погиб в зоне ООС 5 апреля.

34-летний инспектор батальона Миротворец Денис Миронов погиб во время несения службы на блокпосту в Сватово, - МВД 01

Автор: 

Нацполиция (16706) смерть (9284) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6540)
+30
За одного Человека - десять ватных обезьян . Только после этого наступит мир .
06.04.2021 14:01 Ответить
+15
Смерть - всегда смерть, вечная память погибшему. Но Сватово даже летом 14-го было относительно спокойным местом, где, отстояв на блок-посту, можно было спокойно в гражданке выйти в город. Хотелось бы знать обстоятельства
06.04.2021 14:19 Ответить
+15
А у них то травма, то пошкодження. Но не смерть от рук рашистских тварей.
06.04.2021 14:20 Ответить
За одного Человека - десять ватных обезьян . Только после этого наступит мир .
06.04.2021 14:01 Ответить
Бабы быстро нарожают новых обезьян. Не решение
06.04.2021 14:39 Ответить
так быстро не нарожают
06.04.2021 15:24 Ответить
от чего погиб? только не мутите
06.04.2021 14:14 Ответить
А у них то травма, то пошкодження. Но не смерть от рук рашистских тварей.
06.04.2021 14:20 Ответить
Смерть - всегда смерть, вечная память погибшему. Но Сватово даже летом 14-го было относительно спокойным местом, где, отстояв на блок-посту, можно было спокойно в гражданке выйти в город. Хотелось бы знать обстоятельства
06.04.2021 14:19 Ответить
Пишут характеристику так, как будто бы он застрелился.
06.04.2021 14:49 Ответить
Перекрученно у викладі повідомлення першоджерела. Там насправді йдеться, що "...Денис Миронов помер під час несення служби на блокпосту...".
06.04.2021 15:41 Ответить
"34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУНП в Київській області Миронов Денис Юрійович помер 6 квітня о 8:30 під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області", - вказано у повідомленні.
У поліції також додали, що: "За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов'язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках з колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Дениса Юрійовича".Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
06.04.2021 14:57 Ответить
Вічна пам'ять....
Вічна пам'ять....
34-річний інспектор батальйону "Миротворець" Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту в Сватовому, - МВС
06.04.2021 16:14 Ответить
Об обстоятельствах гибели Миронова не сообщается.
я вам сообщу!!! какие то нибудь патриоты попадают на т.н. "линию ато" и за ними есть слежка - то ли снайпер, то ли целый отряд, то ли " беспилотный самолетик" - главное -убить украинца, за этим ***** не постоит...
06.04.2021 16:29 Ответить
Тут без зайвих слів, смерть молодого чоловіка це трагедія для певного кола осіб, і якщо це смерть насильницька потрібно висловити щире співчуття рідним, бо цей прикри в ипадок трапився на службі. Про те загинув і помер це різні речі. Якщо загинув, то хто-сь його таки вбив, вбивство має бути розслідуване. Що-сь тут авакінська мусарня бреше та мутить.
06.04.2021 17:32 Ответить
еще один тезка((
08.04.2021 23:06 Ответить
 
 