34-летний инспектор батальона "Миротворец" Денис Миронов погиб во время несения службы на блокпосту в Сватово, - МВД. ФОТО

Сегодня, 6 апреля, в 8:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУ НЦ Киевской области Денис Миронов погиб во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением со стороны руководства и среди личного состава", - подчеркивают в МВД.

Об обстоятельствах гибели Миронова не сообщается.

