Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Процедуру отчуждения "сопровождали" чиновники Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что топ-менеджмент агрохолдинга привлек к схеме ряд коммерческих структур. Злоумышленники незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.
После оформления права собственности, организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингов региона.
Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 млн гривен.
Правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в схеме. Во время следственных действий изъяты: документация, черновые записи, компьютерная технику с доказательствами противоправной деятельности.
Расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.
