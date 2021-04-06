Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Процедуру отчуждения "сопровождали" чиновники Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.

Установлено, что топ-менеджмент агрохолдинга привлек к схеме ряд коммерческих структур. Злоумышленники незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.

После оформления права собственности, организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингов региона.

Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 млн гривен.

Правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в схеме. Во время следственных действий изъяты: документация, черновые записи, компьютерная технику с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

