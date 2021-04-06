РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10343 посетителя онлайн
Новости Фото
3 709 13

Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Процедуру отчуждения "сопровождали" чиновники Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что топ-менеджмент агрохолдинга привлек к схеме ряд коммерческих структур. Злоумышленники незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.

После оформления права собственности, организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингов региона.

Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 млн гривен.

Правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в схеме. Во время следственных действий изъяты: документация, черновые записи, компьютерная технику с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ 01
Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ 02

Автор: 

земля (1957) СБУ (20333) Сумская область (3595) Черниговщина (1486) махинации (595) Госгеокадастр (173) Черниговская область (1229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
80 000 000 : 5 000 = 16 000... отак вони оцінюють наші чорноземи...за безцінь
показать весь комментарий
06.04.2021 18:01 Ответить
+3
уже 28 лет СБУ ТАК блокирует все оборудки с землёй..... что сейчас 30% всей земли НЕ известно кому принадлежит......
показать весь комментарий
06.04.2021 18:03 Ответить
+2
Губа не дура у разбойников!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Губа не дура у разбойников!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:52 Ответить
80 000 000 : 5 000 = 16 000... отак вони оцінюють наші чорноземи...за безцінь
показать весь комментарий
06.04.2021 18:01 Ответить
А в Польщі 1 га коштує 10 штук баксів, а наші оцінюють свою землю 16000 : 27,8 = 575 баксів.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:23 Ответить
так от дe мій гeктар...- nу, згідno https://kurs.censor.net/ Кон cтитуціі...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:59 Ответить
уже 28 лет СБУ ТАК блокирует все оборудки с землёй..... что сейчас 30% всей земли НЕ известно кому принадлежит......
показать весь комментарий
06.04.2021 18:03 Ответить
Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8527 https://censor.net/ru/user/461410
... ШАНОВНІ .. не можу коментувати НЕ спец в газодобуванні .. прогляньте.. пан Нечай - геологорозвідник .. на українській мові .. розказує що таке Україна та її НАДРА.. на сьогогодні видобувається мін 110 млрд кубм газу .. ( а нам співають 20.2 мдрд.м.куб .. ) .. за 30 років за Наш газ тільки ГРОШИМА виведено з України прибл 7 ТРІЛЛ ДОЛ .. слухайте шановні .. до-поки НЕ стерли .. а краще одразу скачайте .. https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
показать весь комментарий
06.04.2021 18:34 Ответить
Пока не будет прозрачного рынка земли, будут схемы. И наоборот.
Вывод. Те кто против рынка земли, те за схемы. Жулики одним словом. Или Жуля. Ой , епт, Йуля.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:42 Ответить
Так какой крупный Агрохолдинг тырил гос землю??? И какие санкции снбо к нему применены??? Вопрос риторический...
показать весь комментарий
06.04.2021 20:03 Ответить
Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3438
показать весь комментарий
06.04.2021 20:40 Ответить
СБУ блокирует, а законом раздать землю согласно норм земельного кодекса гражданам нельзя? А дальше пускай сдают в аренду, продают или сами пользуются. Но механизма по обязательному выделению земли ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕМ гражданина Украины, за все годы Независимости так и не ввели, то есть Рада сознательно создала земельный закон так, что без коррупции практически никто не смог получить землю.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:16 Ответить
 
 