В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ. ИНФОГРАФИКА

Спустя год с начала пандемии мировые перспективы по-прежнему отличаются высокой неопределенностью.

Об этом говорится в Прогнозе мировых экономических перспектив по состоянию на апрель 2021, опубликованном пресс-службой МВФ, передает Цензор.НЕТ.

"Новые мутации вируса и растущие гуманитарные последствия вызывают тревогу, несмотря на улучшение настроений в экономике вследствие расширения вакцинации. Траектории восстановления экономики опасно расходятся между странами и секторами, отражая различия в вызванных пандемией сбоях и масштабе мер поддержки. Перспективы определяются не только исходом битвы между вирусом и вакцинами, они также зависят от того, насколько эффективно меры экономической политики, принимаемые в условиях высокой неопределенности, позволят ограничить долговременный ущерб от этого беспрецедентного кризиса", - отмечается в публикации.

При этом, по прогнозу, мировой рост составит 6 процентов в 2021 году и замедлится до 4,4 процента в 2022 году. Отмечается, что прогнозы на 2021 и 2022 годы выше, чем в октябрьском документе 2020 года.

"Этот пересмотр в сторону повышения отражает дополнительную бюджетную поддержку в нескольких странах с крупной экономикой, ожидаемое восстановление благодаря вакцинации во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической деятельности к пониженным уровням мобильности. Этому прогнозу присуща высокая неопределенность, обусловленная ходом развития пандемии, действенностью поддержки со стороны мер политики для перехода к нормализации на основе распространения вакцин, а также изменением финансовых условий", - предупреждают аналитики МВФ.

Что касается Украины, эксперты МВФ прогнозируют прирост ВВП страны на 4% в 2021 году, то есть восстановление после падения в 2020 году. В 2022 году экономика Украины продолжит расти. Вместе с тем инфляция в Украине в 2021 году может вырасти до 7,9% (в 2020-м она составляла 5%).

МВФ также прогнозирует уменьшение безработицы в Украине с 9% в прошлом году до 8,6% в 2021-м и 8,4% - 2022-м.

В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ 01
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ 02
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ 03

+13
Ну это они про рост в идеальных условиях. Мол, есть такие-то внешние факторы, которые должны способствовать росту экономики.

Факторы типа ядерной войны и дебила-президента ЗЕ обычно не учитываются.
06.04.2021 17:59 Ответить
+11
Это при зеленом то стаде у власти?? Цэ фантастыка сынку...
06.04.2021 17:54 Ответить
+6
Суровиє годи уходят
Борьби за свободу страни
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 805 За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
06.04.2021 18:08 Ответить
Це прогноз, однією зі складових якого є припущення, що у владі є притомнітнарівпрофесіонали. Так думають на Заході. В кінці 2021 року вони зрозуміють, що у владі немає не лише напівпофесіоналів, але навіть і притомних.
06.04.2021 18:05 Ответить
Украинская не вырастет.

С ЗЕиКо украинская экономика может только вростать в пол еще глубже.
06.04.2021 17:57 Ответить
Вырастет, сам МВФ разрешил расти
06.04.2021 18:55 Ответить
2022 - минус 6%. Или 10? Хуже не...
06.04.2021 17:57 Ответить
уже ...турборежим включили
06.04.2021 17:59 Ответить
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4854
06.04.2021 18:01 Ответить
Зниження безробіття,невже Шмигаль таки створить півляма робочих місць!!!))
06.04.2021 18:05 Ответить
Суровиє годи уходят
Борьби за свободу страни
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 805 За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
06.04.2021 18:08 Ответить
Пригадую, що МВФ прогнозували багато чого... Прогнози - річ невдячна.
06.04.2021 18:08 Ответить
думали собаками обійдеться?В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 9745
06.04.2021 18:09 Ответить
ссыль кинь
06.04.2021 18:57 Ответить
Зєля сказав в морг, значить в морг
06.04.2021 20:26 Ответить
Старшина, а крокоділи літають, конєчно але низенько, низенько і тільки у військовий час! Як і наша економіка після парочки локдаунів!
06.04.2021 18:10 Ответить
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 5673
06.04.2021 18:10 Ответить
сонце сходить, вірус уходить та економіка зростає тільки за умови гетьманування сивочолого.так, шо це усе брехнІ.
06.04.2021 18:29 Ответить
Я живу в этой стране и я точно знаю, что ни о каком "росте" экономики речь идти не может...Сейчас в стране все кризисы одновременно , пандемия, война и идиоты у власти ...А идиоты и процветание страны - это вещи несовместимые...
06.04.2021 18:31 Ответить
А на параше сегодня лёгкая паника по срублю всего из-за 4-х самолётов НАТО.
а Украину" не я написал, а парашный "Форекс"):
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 1598
06.04.2021 18:46 Ответить
эксперты МВФ прогнозируют прирост ВВП страны на 4% в 2021 году, то есть восстановление после падения в 2020 году. В 2022 году экономика Украины продолжит расти. Вместе с тем инфляция в Украине в 2021 году может вырасти до 7,9% (в 2020-м она составляла 5%).Источник: https://censor.net/ru/p3258044

-----------------------------------------------------------------
4% та вище - країна почне працювати на кредіт "а-ля Яреска", а інфляція (де вони побачили "7,9%", якщо майже щодня ціни повзуть як мінімум на 2%) та плати по жкх примусять українців затягнути пояси...На шиї..
06.04.2021 18:49 Ответить
Ну тебе виднее. Куда там экспертам МВФ до таксиста-экономиста.
06.04.2021 19:16 Ответить
тобі теж ніхто не заважає відкрити текст "договорняка" та прочитати що та як буде. Якщо ти професійник иксперд - ясна річ що не зрозумієш, а якщо слюсар - поймеш, бо написано усе чітко та доходчиво.
06.04.2021 19:31 Ответить
Да куда мне до тебя. Даже эксперты МВФ плачут от зависти к твоему умищу.
06.04.2021 19:33 Ответить
колгосп - справа добровільна!
06.04.2021 19:43 Ответить
Новітня РСЗВ "Вільха-М" від ДККБ "Луч" знайшла своїх перших замовників: укладені експортні контракти

Водночас тривають держвипробування комплексу перед прийняття його на озброєння ЗСУ
Прес-служба ДП "Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (входить до складу ДК "Укроборонпром") повідомила про укладання перших контрактів щодо постачання нової ракетної системи на експорт.
"Укладені перші експортні контракти щодо постачання модернізованої РСЗВ "Вільха-М", - відзначається в повідомленні на офіційній сторінці КБ "Луч" у мережі Facebook.По суті, КБ "Луч" знайшло перших експортних покупців на свою перспективну ракетну систему ще до офіційного оголошення про успішне завершення Державних випробувань комплексу "Вільха-М" та його прийняття на озброєння Збройних сил України.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/novitnja_rszv_vilha_m_vid_dkkb_luch_znajshla_svojih_pershih_zamovnikiv_ukladeni_eksportni_kontrakti-3349.html
06.04.2021 19:37 Ответить
Зєля з неможливого примудряється зробити можливе. Пєця нас завів на останнє місце в Європі, а Зєля пішов далі і завів на останнє місце в Світі по росту економики. Здогадуюсь, що по корупції ми на першому.
06.04.2021 20:17 Ответить
Світова економіка - зростання на 6%.
Економіка України - зростання на 4%.
В Козломордії - ЖОПА!
06.04.2021 20:18 Ответить
Їхні слова та мені б в карман...
06.04.2021 21:24 Ответить
какой-то зрадный мвф, вот если бы он прогнозировал спад, тогда пэеремога, можно Зе обвинять.
07.04.2021 03:31 Ответить
 
 