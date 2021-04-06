В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ. ИНФОГРАФИКА
Спустя год с начала пандемии мировые перспективы по-прежнему отличаются высокой неопределенностью.
Об этом говорится в Прогнозе мировых экономических перспектив по состоянию на апрель 2021, опубликованном пресс-службой МВФ, передает Цензор.НЕТ.
"Новые мутации вируса и растущие гуманитарные последствия вызывают тревогу, несмотря на улучшение настроений в экономике вследствие расширения вакцинации. Траектории восстановления экономики опасно расходятся между странами и секторами, отражая различия в вызванных пандемией сбоях и масштабе мер поддержки. Перспективы определяются не только исходом битвы между вирусом и вакцинами, они также зависят от того, насколько эффективно меры экономической политики, принимаемые в условиях высокой неопределенности, позволят ограничить долговременный ущерб от этого беспрецедентного кризиса", - отмечается в публикации.
При этом, по прогнозу, мировой рост составит 6 процентов в 2021 году и замедлится до 4,4 процента в 2022 году. Отмечается, что прогнозы на 2021 и 2022 годы выше, чем в октябрьском документе 2020 года.
"Этот пересмотр в сторону повышения отражает дополнительную бюджетную поддержку в нескольких странах с крупной экономикой, ожидаемое восстановление благодаря вакцинации во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической деятельности к пониженным уровням мобильности. Этому прогнозу присуща высокая неопределенность, обусловленная ходом развития пандемии, действенностью поддержки со стороны мер политики для перехода к нормализации на основе распространения вакцин, а также изменением финансовых условий", - предупреждают аналитики МВФ.
Что касается Украины, эксперты МВФ прогнозируют прирост ВВП страны на 4% в 2021 году, то есть восстановление после падения в 2020 году. В 2022 году экономика Украины продолжит расти. Вместе с тем инфляция в Украине в 2021 году может вырасти до 7,9% (в 2020-м она составляла 5%).
МВФ также прогнозирует уменьшение безработицы в Украине с 9% в прошлом году до 8,6% в 2021-м и 8,4% - 2022-м.
Факторы типа ядерной войны и дебила-президента ЗЕ обычно не учитываются.
С ЗЕиКо украинская экономика может только вростать в пол еще глубже.
Хуже не...
Борьби за свободу страни
За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
"На Украину" не я написал, а парашный "Форекс"):
-----------------------------------------------------------------
4% та вище - країна почне працювати на кредіт "а-ля Яреска", а інфляція (де вони побачили "7,9%", якщо майже щодня ціни повзуть як мінімум на 2%) та плати по жкх примусять українців затягнути пояси...На шиї..
Економіка України - зростання на 4%.
В Козломордії - ЖОПА!