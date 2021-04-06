Обыски в помещении ОАСК и по месту жительства задержанных на взятке адвокатов продолжаются, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Следственные действия в помещении Окружного административного суда г. Киева и по месту жительства задержанных на взятке адвокатов продолжаются. НАБУ опубликовало несколько фото с места событий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал НАБУ.





Напомним, 6 апреля НАБУ и САП сегодня разоблачили двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США через председателя ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

