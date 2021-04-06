В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении прокурору Бердянской прокуратуры Запорожской области и депутату городского совета, которые за взятку обещали смягчить обвинение и освободить от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что прокурор, находясь в должности начальника отдела, вместе с посредником-депутатом пообещали гражданину смягчить обвинение по факту причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений на менее тяжкое, что станет основанием для освобождения от уголовной ответственности. Для этого они предложили обвиняемому предоставить им 4 000 долларов, на что последний был вынужден согласиться.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также вручены ходатайство об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ в Запорожской области задержала руководителя местной прокуратуры, который систематически вымогал взятки. ФОТОрепортаж

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Читайте: Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО