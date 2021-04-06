РУС
В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении прокурору Бердянской прокуратуры Запорожской области и депутату городского совета, которые за взятку обещали смягчить обвинение и освободить от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР 01

Установлено, что прокурор, находясь в должности начальника отдела, вместе с посредником-депутатом пообещали гражданину смягчить обвинение по факту причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений на менее тяжкое, что станет основанием для освобождения от уголовной ответственности. Для этого они предложили обвиняемому предоставить им 4 000 долларов, на что последний был вынужден согласиться.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также вручены ходатайство об избрании меры пресечения.

В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР 02

В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР 03

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР 04

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Бердянск (447) взятка (6219) Запорожская область (3445) прокурор (1148) ГБР (3179)
Топ комментарии
+4
Та это для него что в собачьи какахи вступить, и себе статью переквалифицирует, но уже за 6000.
06.04.2021 20:29 Ответить
+3
Честного человека прокурора подставил какой то провокатор, вот сволочь какая.. Так и формируется мнение что судьи и прокуроры гниды
06.04.2021 20:35 Ответить
+2
Друга этого депутата и тоже депутат уже 7 лет судят за взятку скоро и срок давности выйдет
06.04.2021 21:05 Ответить
возьмите и накрутите ему по максимуму...
06.04.2021 20:23 Ответить
Друга этого депутата и тоже депутат уже 7 лет судят за взятку скоро и срок давности выйдет
06.04.2021 21:05 Ответить
Цукан тварь!
06.04.2021 22:56 Ответить
...попал трошки... -- бывает.
06.04.2021 20:23 Ответить
Та это для него что в собачьи какахи вступить, и себе статью переквалифицирует, но уже за 6000.
06.04.2021 20:29 Ответить
що вже відпустили? рука руку миє...
06.04.2021 20:28 Ответить
...рука з руки має...
06.04.2021 20:35 Ответить
Честного человека прокурора подставил какой то провокатор, вот сволочь какая.. Так и формируется мнение что судьи и прокуроры гниды
06.04.2021 20:35 Ответить
І вообщє не віноватая я, он сам прішєл!
показать весь комментарий
Отрижка рюзьгоміра,хуле...
показать весь комментарий
Тоже мне новость, обыденность. Вернут с повышением, наградят, оплатят зарплату.
показать весь комментарий
Там все прокуроры всегда брали взятки и вымагали деньги у селян, все и всегда!, и всегда безнаказанно, погуглите историю начальника Куйбышевского отдела Бердянской прокуратуры Игоря Левада...
показать весь комментарий
