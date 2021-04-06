Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко. ФОТО
Рашид Амани нарушил правила движения и спровоцировал ДТП, в котором погибли 13-летняя и 16-летняя Майя Тройнюкова. Он тоже пострадал и был эвакуирован во Францию медицинским самолетом, но теперь сменил номера телефонов и пытается уйти от ответственности.
Об этом написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
ДТП произошло летом прошлого года. С тех пор Амани скрывается от украинского правосудия.
"Вчера, вместе с Генеральным Прокурором Ириной Венедиктовой, встретились с Натальей Тройнюковой - матерью, пережившее самое страшное, что может быть в этой жизни - смерть двоих прекрасных дочерей. Мы заверили Наталью, что гражданин Франции не избежит сурового наказания", - написал Геращенко.
Амани предъявили подозрение в непредумышленном убийстве в результате ДТП. Наказание за такое преступление и в Украине, и во Франции - до 10 лет лишения свободы.
Также на Цензор.НЕТ: На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж
"Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине. Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы потребуем суда над Рашидом Амани во Франции", - подчеркнул Геращенко.
Ни одна страна, никогда не будет выдавать своих граждан.
Но зато какой отличный повод для пиара!
И плевать что на крови.
соли ему на хвост насыпьте