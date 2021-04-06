РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9988 посетителей онлайн
Новости Фото
15 287 34

Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко. ФОТО

Рашид Амани нарушил правила движения и спровоцировал ДТП, в котором погибли 13-летняя и 16-летняя Майя Тройнюкова. Он тоже пострадал и был эвакуирован во Францию медицинским самолетом, но теперь сменил номера телефонов и пытается уйти от ответственности.

Об этом написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло летом прошлого года. С тех пор Амани скрывается от украинского правосудия.

"Вчера, вместе с Генеральным Прокурором Ириной Венедиктовой, встретились с Натальей Тройнюковой - матерью, пережившее самое страшное, что может быть в этой жизни - смерть двоих прекрасных дочерей. Мы заверили Наталью, что гражданин Франции не избежит сурового наказания", - написал Геращенко.

Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 01Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 02Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 03

Амани предъявили подозрение в непредумышленном убийстве в результате ДТП. Наказание за такое преступление и в Украине, и во Франции - до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

"Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине. Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы потребуем суда над Рашидом Амани во Франции", - подчеркнул Геращенко.

Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 04Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 05
Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 06
Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 07
Украина добивается выдачи гражданина Франции Амани, в автокатастрофе с участием которого погибли украинские девочки Майя и Юлия, - Геращенко 08

Автор: 

ДТП (7732) смерть (9284) Франция (3581) Геращенко Антон (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Убогая имитация бурной деятельности.
Ни одна страна, никогда не будет выдавать своих граждан.
Но зато какой отличный повод для пиара!
И плевать что на крови.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
+13
Главное что эта аваковская земразь держал язык в жопе когда зеля отпускал на волю убийц украинских детей. Зато теперь как оно разошлось..
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
+8
РАШИД МУСУЛЬМАНИН такого только вспороть а потом в свынячу шкурку эти гниды тикают к своим правоверным ******* Марокко Египет Ливия бывшие колонии Франции.. отсиживаются в Бельгии да где угодно в Канаде легко могут поменять свои данные вплоть до даты рождения веры национальности поменять пол пластическая операция... мне вот интересно совершил бы он подобное в США или Израиле и что с ним потом случилось бы на пороге его дома во Франции случайный неустановленный грузовик вкатал бы его в асфальт на глазах у его семьи если такая имеется...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошлють.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:45 Ответить
РАШИД МУСУЛЬМАНИН такого только вспороть а потом в свынячу шкурку эти гниды тикают к своим правоверным ******* Марокко Египет Ливия бывшие колонии Франции.. отсиживаются в Бельгии да где угодно в Канаде легко могут поменять свои данные вплоть до даты рождения веры национальности поменять пол пластическая операция... мне вот интересно совершил бы он подобное в США или Израиле и что с ним потом случилось бы на пороге его дома во Франции случайный неустановленный грузовик вкатал бы его в асфальт на глазах у его семьи если такая имеется...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
Вони приїжджають сюди,скупляють мусорів(яким ми делегували повноваження по нашому захисту,відповідно відмовившись робити це самостійно) утворюють з ними озу,і користуючись їх підтримкою та допомогою займаються чим хочуть.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
Убогая имитация бурной деятельности.
Ни одна страна, никогда не будет выдавать своих граждан.
Но зато какой отличный повод для пиара!
И плевать что на крови.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
Израиль например выдает если уголовщина.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:18 Ответить
Главное что эта аваковская земразь держал язык в жопе когда зеля отпускал на волю убийц украинских детей. Зато теперь как оно разошлось..
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
Хочется верить в то, что виновный будет наказан справедливо, но всё таки, подкрадывается сомнение, что всё так и останется, без всякого суда и следствия.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:00 Ответить
Французских законов оно не нарушало, а выдавать его никто не будет.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:05 Ответить
Нарушало оно французские законы. Во Франции нарушение ПДД с летальным исходом точно также уголовно наказуемое преступление.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:39 Ответить
Французские законы на территории Франции и заморских муниципалитетов....
показать весь комментарий
07.04.2021 02:52 Ответить
правильно написали.. таких мудаков надо только так и наказывать - без всякого суда и следствия...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:05 Ответить
Трусливый ублюдок.....
показать весь комментарий
06.04.2021 22:07 Ответить
макнул круассан парижа в кумыс аула
показать весь комментарий
08.04.2021 23:31 Ответить
Класичний п*дарас, на цей раз з Франції
показать весь комментарий
06.04.2021 22:15 Ответить
Ось що буває крутеликам в Україні за смертельне ДТП із обтяжуючими обставинами:
Як встановило слідство, харків'янин з товаришами прибув на автомобілі Toyota Land Cruiser на Чигиринщину на полювання. Та близько 17:00 здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. За версією обвинуваченого та свідків, які перебували з ним в одному авто, потерпілий нібито раптово вийшов на проїзну частину з-за автомобіля "Деу", який рухався в зустрічному напрямку. Відповідно можливості уникнути зіткнення у них не було. Втім, чи був насправді цей автомобіль "Деу" у той момент на трасі, в матеріалах справи не йдеться. Водій цього автомобіля в якості свідка у суді не допитувався.
Після ДТП засуджений разом із пасажирами зі своєї автівки підійшов до загиблого, нібито переконався, що той не має ознак життя, відтягнув його з проїзної частини, а потім з місця пригоди зник. Згодом засуджений двічі повертався на місце пригоди. Першого разу він забрав речі, які один з його товаришів залишив на місці пригоди, а другого разу вже після того, як стемніло, він повернувся, аби приховати тіло. Знайшовши обабіч дороги тіло потерпілого, він відтягнув його в лісосмугу, де прикопав землею та присипав гіллям. Наступного ранку чоловік разом з товаришами продовжив полювання на Чигиринщині, перед цим знявши з автомобіля пошкоджені елементи.
Тоді ж, наступного ранку, тіло знайшла сімейна пара, яка побачила на дорозі кров, а обабіч - сліди волочіння.
У скоєному чоловік зізнався та не зміг пояснити, чому не викликав на місце пригоди правоохоронців і швидку допомогу. Він лише розповів, що має навички первинної медичної допомоги, які допомогли йому встановити, що збитий ним пішохід загинув на місці пригоди.
Потерпілим у справі був визнаний також батько загиблого. Той просив покарати водія якнайсуворіше, оскільки він не повідомим правоохоронців про ДТП і не надав сину належної медичної допомоги. Також був заявлений цивільний позов у сумі 150 тисяч гривень.
У результаті водія засудили до двох років позбавлення волі за статтею 135 кримінального кодексу, а саме залишення особи в небезпеці. Водночас термін давності притягнення до відповідальності за цією статтею сплив, відповідно реального покарання чоловік не отримав.
Засуджений - Яно Сергій Сергійович працює адвокатом і зареєстрований у Харкові.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:15 Ответить
Заказать урода и дело с концом. Иначе убийца будет дули крутить и жить припеваючи, радуясь, что убил неверных...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:34 Ответить
Сначала смешные власти банановой страны выпустили медицинский самолет а потом так ой, а как же так???
показать весь комментарий
06.04.2021 22:43 Ответить
Нужно уточнить, что мать погибших девочек, сидевшая на переднем пассажирском сиденье и являющаяся женой виновника аварии Рашида Амани, в ДТП не пострадала.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:05 Ответить
интересные подробности
показать весь комментарий
07.04.2021 02:25 Ответить
Юридически ответственность в ДТП за пасажиров несет водитель....
показать весь комментарий
07.04.2021 02:33 Ответить
Я уточнил обстоятельства и никого не оправдываю.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:50 Ответить
Я тоже.... исключительно правовое поле
показать весь комментарий
07.04.2021 10:32 Ответить
бог ты мой. почитал об этой аварии. они все в одном авто ехали. семья киян.так пишут. неужели это водитель, рашид? если муж то это капец. убить своих детей и сбежать.красивые какие дети. у нас по улице алкашня настругала 6 дефективных на лицо и ничего их не берет.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:17 Ответить
Возможно, дети не его.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:51 Ответить
вы тут никого поймать не можете , только деда на запоре который собаку сельского головы задавил , посадить на пять лет ... это вы можете ,да
_________________________
соли ему на хвост насыпьте
показать весь комментарий
06.04.2021 23:56 Ответить
Интересная история. Богатенький папа этих красивых девочек на медицинском самолете сбежал во Францию, а его красивая жена - мама этих милых девочек запросто пришла к генрокурору и замминистра МВД требовать наказания мужа, управлявшего Лексусом в котором ехала вся эта прекрасная семья.
показать весь комментарий
07.04.2021 02:14 Ответить
не факт шо это его дети! не написано!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:51 Ответить
Так убитые в его машине ехали что ли? Какие то выборочные подробности ДТП
показать весь комментарий
07.04.2021 02:21 Ответить
Именно так.... в результате обгона и спровоцированного ДТП две девочки погибли.... Он пострадал - имел юридическое право «эвакуироваться» медицинским чартером на родину по страховке своей медкомпании...Стоимость медджетта примерно от 20000 евро час полёта.... Богатый ливиец или марокканец , алжирец. Имеет скорее всего ещё и гражданство родной страны...Дети погибли.....Их не вернуть .... и в Украине ему ему грозит срок ....Эваакуировася прекрасно это понимая.... Жену просто отправил в игнор..... Скорее всего девочки по праву родителя имели гражданство Франции. Мама красивая как и девочки .... там явно была высокая любовь.... извините за неуместный сарказм......... Но страховка муниципалитета не оплачивает эвакуацию джеттом..... Мама поняла что ее бросили.... Миллионеры.... они такие... Ну вот и пошла пиар компания на костях.... Ай Ай Ай герасимьюк отдыхает просто
показать весь комментарий
07.04.2021 02:48 Ответить
В этой истории жаль детей... и машины.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:53 Ответить
Именно так.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:52 Ответить
Коли наші паскудники відпустили цього злочинця ,а тепер хочуть показати свою бурхливу роботу ,гидко а діти загинули.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:31 Ответить
а шо они могли сделать ? интересно , за сколько времени прилетел вертолет ? и сколько времени принимали решение в Киеве ? успели бы задержать?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:57 Ответить
у богатенькой как то лицо и не поменялось...как надо гнать шоб пол машины срезать он шо на танке ехал..
показать весь комментарий
08.04.2021 23:30 Ответить
 
 