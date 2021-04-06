РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8004 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
24 398 49

Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Величие "русского мира"

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Велікія філологі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Коктейль "Мендель"

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Краеугольный камень партии власти

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Чемпионат под угрозой

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Подробности визита

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Этот день в истории

Коктейль Мендель, величие русского мира, краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Первый день локдауна

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Азаров Николай (8197) Вирастюк Василий (83) Зеленский Владимир (21680) путин владимир (32048) фотожаба (14679) Мендель Юлия (232) Дубинский Александр (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8711
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
+42
Тигра наіпнулась.Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3551
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
+40
хайль, *******!..
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9299
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6201
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Тигра наіпнулась.Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3551
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
Жалко, что не головой.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:49 Ответить
Теперь он всегда будет одевать шлем ...
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2694
показать весь комментарий
07.04.2021 01:52 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7315
показать весь комментарий
07.04.2021 08:27 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3864
показать весь комментарий
07.04.2021 08:50 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4386
показать весь комментарий
07.04.2021 08:53 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1775
показать весь комментарий
07.04.2021 08:54 Ответить
Араби не знали, що воно завжди везе з собою https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg якусь біду...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:46 Ответить
Улблений вислюк поруч з улюбленими верблюдами.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:55 Ответить
Фотки из своего личного архива выкладываешь? Ты посередине или крайний справа? Симпатичный.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:00 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9991
показать весь комментарий
10.04.2021 09:56 Ответить
Символічно про кінець президентської кар*єри.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:14 Ответить
А с чашкой то кто?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:40 Ответить
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8711
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Окружний Адміністративний суд Києва ухвалив наступне рішення: щоб спіймати крадія на гарячому треба, щоб він погодився.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:50 Ответить
Чекаємо постанови, що докази по справі Шеремета також були найдені незаконно в формі брифінга?
показать весь комментарий
07.04.2021 08:00 Ответить
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8635
показать весь комментарий
06.04.2021 23:34 Ответить
В наступну заяву можуть і "спалити" цю придурошну.....От де таких дебілів поназбирав президент.....
показать весь комментарий
06.04.2021 23:36 Ответить
Какой поп , такой приход ! Дурак дурака видит издалека !
показать весь комментарий
07.04.2021 01:16 Ответить
У кварталах Кр.Рогу.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:57 Ответить
хайль, *******!..
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9299
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 00:01 Ответить
Зіг хійль!
показать весь комментарий
07.04.2021 00:12 Ответить
Хійль Кіля!
показать весь комментарий
07.04.2021 00:20 Ответить
Оце тобі, бабцю, і Юріїв день .
...А ділі Мікіла Йановіч, такий, мантрує про фошизмніпрайдьот, ділдовоєванніє, нізабудємнєпрастім. Головно, переконливо так!
показать весь комментарий
07.04.2021 00:19 Ответить
* далі (холєра, хазарська мова як вірус - вражає клавіатуру ).
показать весь комментарий
07.04.2021 00:20 Ответить
Бойко аж відсахнувся, а вот на задньому плані "вбивець" аплодує.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:04 Ответить
Самі прикольні про Мендель.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:46 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8912
показать весь комментарий
07.04.2021 01:11 Ответить
Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
показать весь комментарий
07.04.2021 01:14 Ответить
Юлия Мендель привлекательная интеллигентная и весьма неглупая молодая дама, в отличие от тех кто пытаются принизить ее образ.
показать весь комментарий
07.04.2021 02:24 Ответить
Ну, зебил, кому и кобыла невеста. А по мне так только на клык после бутылки вискаря, бо иначе могу и блевануть
показать весь комментарий
07.04.2021 05:10 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
07.04.2021 08:24 Ответить
А кому и Зельцман - президент!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:59 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 780
показать весь комментарий
07.04.2021 21:48 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3965
показать весь комментарий
07.04.2021 01:17 Ответить
Після обіцянки Зеленського взяти під контроль підготовку Катару до ЧС з футболу 2022 на Катар налетів руйнівний шторм. https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
показать весь комментарий
07.04.2021 01:23 Ответить
Тянут-потянут, а все равно уйня получается.
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9607
показать весь комментарий
07.04.2021 01:35 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1767

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557?__cft__%5b0%5d=AZWd2Y8oV1JScPBvsALDcK3746yCwYKa32rd_rSQDsnEOPVglv9pz840f7o69yo4omjXe0Ra86tFFsYBaKn-ypDu5bVG_avGQ889yAhx21sD6mtzG4f-BtT2MZ9Dk17pVZdGskRVhdJ-aFX5N9VZfhV26AxwNQ3ny6xyaUMwuDrpFLVpTMvJvsq6R3OOwxk-UDFKR3QsUiSCoELuFvnJSvT4&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557
показать весь комментарий
07.04.2021 04:31 Ответить
"Та тут і внукам вистачить! Пора валити з цієї країни" - пафос зеленого "зброду народу".
показать весь комментарий
07.04.2021 08:07 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9388
показать весь комментарий
07.04.2021 07:19 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4393
показать весь комментарий
07.04.2021 07:30 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8525
показать весь комментарий
07.04.2021 08:03 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8449
показать весь комментарий
07.04.2021 08:26 Ответить
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6421
показать весь комментарий
07.04.2021 15:05 Ответить
Тут жабер не зрозумів, що фраза однакова, а значення значно глибше. Тому - мимо.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:41 Ответить
 
 