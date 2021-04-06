24 398 49
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Величие "русского мира"
Велікія філологі
Коктейль "Мендель"
Краеугольный камень партии власти
Чемпионат под угрозой
Подробности визита
Этот день в истории
Первый день локдауна
...А ділі Мікіла Йановіч, такий, мантрує про фошизмніпрайдьот, ділдовоєванніє, нізабудємнєпрастім. Головно, переконливо так!
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557?__cft__%5b0%5d=AZWd2Y8oV1JScPBvsALDcK3746yCwYKa32rd_rSQDsnEOPVglv9pz840f7o69yo4omjXe0Ra86tFFsYBaKn-ypDu5bVG_avGQ889yAhx21sD6mtzG4f-BtT2MZ9Dk17pVZdGskRVhdJ-aFX5N9VZfhV26AxwNQ3ny6xyaUMwuDrpFLVpTMvJvsq6R3OOwxk-UDFKR3QsUiSCoELuFvnJSvT4&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557