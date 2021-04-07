Австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине, это возмутительно, - посол Щерба. ФОТО
Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение по поводу использования австрийской газетой Der Standard термина "гражданская война" для описания начатого Россией вооруженного конфликта на Востоке Украины и последующей оккупации части украинской территории.
Об этом посол написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие - с одной стороны, украинские - с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба.
Он также разместил скриншот материала австрийской газеты Der Standard.
Как пишет "Укринформ", речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В статье нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" подается как якобы цитата Владимира Зеленского.
Читайте на Цензор.НЕТ: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации
"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе". Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в материале Der Standard.
В другом твите посол Щерба также поинтересовался у австрийской газеты, предоставит ли она возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта, который австрийское издание называет "гражданской войной". "Дорогой Der Standard, наступит ли когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданской войной", или у вас разрешена только одна точка зрения?", - написал Щерба.
Также на Цензор.НЕТ: Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на восстановление Донбасса, - посол Щерба
В комментарии "Укринформу" Щерба сказал, что ранее эта австрийская газета отказала ему в публикации гостевого комментария в качестве реакции на статью австрийского архитектора Вольфа Прикса, бюро которого проектирует оперу в оккупированном Россией Крыму. По словам Щербы, Der Standard отказался опубликовать его комментарий-реакцию, объяснив это тем, что "было принято решение не начинать дискуссию".
Der Standard - одна из центральных газет Австрии, имеющая леволиберальную репутацию. Корреспондент издания, отвечающий за Россию и Украину, базируется в Москве. Несколько лет назад газета была в тяжелой финансовой ситуации, но потом ее состояние вдруг улучшилось.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наверно, опять обожрался лободы, консерва кремлёвская?
Твои грязные ноги слишком воняют и на мамалыгу денег уже не хватает, холоп?
Привык в русской бане париться минимум раз в зиму веником из сушёной лебеды?
Кремлёвская консерва прикидывается порядочным человеком?
Лижешь поленту из задницы Путина!
Скушно!
Пообещали мамалыги и не дали, говно унылое?
Ну давай, ещё разик!
Хоть что-то свженькое, молодца!
Всё, креатив кончился?
Давай детали, не шифруйся!
_Вас понял. Это путлеровские содержанки, у людоеда столуются.