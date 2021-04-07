Австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине, это возмутительно, - посол Щерба. ФОТО

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение по поводу использования австрийской газетой Der Standard термина "гражданская война" для описания начатого Россией вооруженного конфликта на Востоке Украины и последующей оккупации части украинской территории.

Об этом посол написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие - с одной стороны, украинские - с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба.

Он также разместил скриншот материала австрийской газеты Der Standard.

Как пишет "Укринформ", речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В статье нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" подается как якобы цитата Владимира Зеленского.

"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе". Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в материале Der Standard.

В другом твите посол Щерба также поинтересовался у австрийской газеты, предоставит ли она возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта, который австрийское издание называет "гражданской войной". "Дорогой Der Standard, наступит ли когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданской войной", или у вас разрешена только одна точка зрения?", - написал Щерба.

В комментарии "Укринформу" Щерба сказал, что ранее эта австрийская газета отказала ему в публикации гостевого комментария в качестве реакции на статью австрийского архитектора Вольфа Прикса, бюро которого проектирует оперу в оккупированном Россией Крыму. По словам Щербы, Der Standard отказался опубликовать его комментарий-реакцию, объяснив это тем, что "было принято решение не начинать дискуссию".

Der Standard - одна из центральных газет Австрии, имеющая леволиберальную репутацию. Корреспондент издания, отвечающий за Россию и Украину, базируется в Москве. Несколько лет назад газета была в тяжелой финансовой ситуации, но потом ее состояние вдруг улучшилось.