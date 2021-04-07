РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8222 посетителя онлайн
Новости Фото
14 806 135

Австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине, это возмутительно, - посол Щерба. ФОТО

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение по поводу использования австрийской газетой Der Standard термина "гражданская война" для описания начатого Россией вооруженного конфликта на Востоке Украины и последующей оккупации части украинской территории.

Об этом посол написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие - с одной стороны, украинские - с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба.

Он также разместил скриншот материала австрийской газеты Der Standard.

Как пишет "Укринформ", речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В статье нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" подается как якобы цитата Владимира Зеленского.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе". Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в материале Der Standard.

В другом твите посол Щерба также поинтересовался у австрийской газеты, предоставит ли она возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта, который австрийское издание называет "гражданской войной". "Дорогой Der Standard, наступит ли когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданской войной", или у вас разрешена только одна точка зрения?", - написал Щерба.

Также на Цензор.НЕТ: Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на восстановление Донбасса, - посол Щерба

В комментарии "Укринформу" Щерба сказал, что ранее эта австрийская газета отказала ему в публикации гостевого комментария в качестве реакции на статью австрийского архитектора Вольфа Прикса, бюро которого проектирует оперу в оккупированном Россией Крыму. По словам Щербы, Der Standard отказался опубликовать его комментарий-реакцию, объяснив это тем, что "было принято решение не начинать дискуссию".

Der Standard - одна из центральных газет Австрии, имеющая леволиберальную репутацию. Корреспондент издания, отвечающий за Россию и Украину, базируется в Москве. Несколько лет назад газета была в тяжелой финансовой ситуации, но потом ее состояние вдруг улучшилось.

Автор: 

Австрия (845) пропаганда (3723) СМИ (3854) Донбасс (26962) Щерба (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Путлерасты время не теряли ,скупали себе подобных во всем мире , коммуняк, убийц фашистов …
показать весь комментарий
07.04.2021 01:28 Ответить
+21
Не хочу никого огорчать, но я ещё ни разу не видел заголовков газет в Германии- типа "Украинско- российская война"...
Максимум говорят- " При поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины"..
Короче, для меня эта новость- не новость...
показать весь комментарий
07.04.2021 01:34 Ответить
+9
Донецкий мальчик в трусиках поднялся на борьбу с Украиной, мстя за дедушку

ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
05.04.21

Подвиг донецкого мальчика в трусиках, которого в 2014 году украинская хунта, предварительно надрезав в самых сочных местах, прибила к доске объявлений кверху попою для удобства карательных упражнений, навеки остался в сердцах патриотов Русского мира. Но напрасно подручные Кровавого Пастора считали, что мальчик умер, - напротив, он вырос, возмужал, и поднаторел в еще более красивых смертях.

С дня непорочного распятия прошло семь лет, но мальчику исполнилось лишь пять - так сильно он пострадал от рук украинско-фашистских захватчиков. Все это время за ним охотилось СБУ, поэтому мальчику приходилось скрываться, питаясь ключевой водой, берестой и туесками, забытыми по пьяни в лесу сборщиками металлолома. Он избегал заходить в зажиточные населенные пункты Лугандона, боясь навлечь на них обстрелы вражеской артиллерии; ходили слухи, что некоторое время он жил в жомовой яме украинского подпольщика Кивы, но потом затосковал по родине и снова вышел в степь донецкую, свил себе скит, взял имя Евграф...

Там его и настигла страшная весть: в поселке Александровка, что на окраине Донецка, укропские варвары выстрелом в голову убили пенсионера, ветерана вяликой отечественной войны. Как сообщает российская пресса, снайпер-гомосексуалист прекрасно видел в прицел, что навел свое американское оружие на старика и некоторое время колебался, что бы ему прострелить, чтоб подольше мучался, однако тут на глаза карателя попалась висящая на груди пенсионера медаль «За взятие Берлина», и боевик, злобно зиганув, выпустил в голову жертвы всю обойму. На звуки выстрелов сбежались пенсионеры со всего Донбасса, пытаясь эвакуировать тело ветерана с линии огня, чтобы похоронить его с пионерами, однако превосходящие силы карателей открыли по ним прицельный огонь и положили всех.

Тот убитый ветеран был дедушкой мальчика в трусиках. Сильно осерчал тогда пятилетний Евграф, подтянул свое сакральное исподнее и отправился мстить, тем более что на помощь ему, зная и понимая наперед, чем дело кончится, еще несколько недель назад со всей России к украинским границам выехали танки, самолеты, вертолеты и прочая мирная техника. В социальных сетях свободного Донбасса написали впопыхах, что мальчик перепутал направление и пришел в глубокий тыл Новороссии, в Олександривск, где его дедушка как раз притащил с поля мину, которую намеревался разобрать и сдать в цветмет, бахнуло, мальчик погиб, но не все так просто. По сообщениям российских военкоров, на самом деле мальчик Евграф пришел именно на прифронтовую территорию, где уже и попал в поле зрения украинских спецслужб.

Известно, что для карателей, давно перебивших все малолетнее, пожилое и беременное везде, куда только добивают их орудия, каждый живой мальчик становится настоящим подарком судьбы. Не стал исключением и этот случай. Увидев мальчика, боевики ВСУ обезумели от радости и немедленно направили к нему свой самый лучший беспилотник. Подлетев к мальчику в упор и хорошенько рассмотрев его, чтобы по ошибке не убить какого-нибудь взрослого, беспилотник вывалил на него мину. Чудовищное злодеяние! Но этого карателям показалось мало. Заметив, что мальчик снова ожил, и опасаясь, что из-за этого приближающиеся к украинским границам российские танки повернут назад, они решили усилить провокационный обстрел, применяя все виды запрещенного оружия.

Как свидетельствует спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в конце концов «ребёнок в ДНР погиб от снаряда украинского самолёта». Казалось бы, откуда в тех краях взяться украинскому самолету, но неспроста господин Жириновский сравнивает случившееся с инцидентом с МН17: кто-то видел, как неподалеку от мальчика летал украинский истребитель, диспетчер Карлос засек украинский Бук, подъехавший к мальчику и жахнувший ему ракетой прямо в трусики, сам Жириновский уверен, что скоро украинские войска начнут бомбить Киев, Харьков и какие-нибудь инженерные сооружения, чтобы списать все на русских, сидящих все это время с удивленными лицами. «Володимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом, и украинские вояки буквально сразу же убили ребёнка в Донецке», - подмечает российская пресса. «За то, что грудь побрил, хвалю, - якобы сказал тогда Байден, - но пока мальчика не убьешь, не видать тебе кровавых американских барышей».

Зачем Байдену понадобилась смерть русскоязычного мальчика Евграфа? Все просто. Политолог Марков считает, что Байден заказал малыша, чтобы «объявить нелегитимными выборы в Государственную думу», и с этой железной логикой нельзя не согласиться. Вот так буднично и вскрылась правда. Так русские люди и узнали о новом подвиге прославленного мальчика в трусиках. Но вряд ли это последняя смерть юного героя. Совсем скоро русских танков на украинских границах станет достаточно для открытого установления мира, мальчик снова оживет и, наконец, покажет все, на что он по-настоящему способен. Главное, чтобы до этого времени с трусами ничего не случилось.

Василий Рыбников
показать весь комментарий
07.04.2021 02:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Говно -ЭТО ТЫ! Понял ,ПИ,ОР? Я тебя никогда не цеплял первым. Я всегда только отвечал тебе,тупому идиоту,у которого гонор не держится в заднице и выливается. И если не поймешь,недоумок,то я возьмусь за тебя так,что доведу тебя,идиота,до инфаркта!
показать весь комментарий
09.04.2021 20:04 Ответить
Ты - унылое гавно и человеческого обращения не понимаешь.
Наверно, опять обожрался лободы, консерва кремлёвская?
показать весь комментарий
09.04.2021 20:15 Ответить
Ты тупое животное,потерявшее даром время и прошедшее мимо университета! Я буду всегда вытирать ноги об тебя! Скажи,тварь,были музыканты в роду?
показать весь комментарий
09.04.2021 21:28 Ответить
Ты, консерва кремлёвская, опять обожрался лебедой и твоё унылое гавно медленно течёт по ножкам, слуга Путина?
Твои грязные ноги слишком воняют и на мамалыгу денег уже не хватает, холоп?
показать весь комментарий
10.04.2021 09:43 Ответить
Консервы кремлевские не получаются из таких порядочных людей как я. Они бывают только из подонков таких как ты,которые дали подписку в особом отделе войск ПВО Москвы. И лебеду жрали твои предки и ихние потомки! А кизяк бывает только в раздувшихся шароварах безмозглых тартаровцев! И ноги не у меня воняют а у тебя,потому что я КУПАЮСЬ МИНИМУМ один раз в день! И денег хватает и на мамалыгу (полента из украинской кукурузной муки) и еще на многое другое. А ты ДЕРЬМО УКРАИНСКОЕ,всю жизнь будешь жить на четвереньках,в дерьме и лизать задницу у московитов! Тьфу на тебя,животное!
показать весь комментарий
10.04.2021 18:56 Ответить
Ой, багатый на масковские деньги!
Привык в русской бане париться минимум раз в зиму веником из сушёной лебеды?
Кремлёвская консерва прикидывается порядочным человеком?
Лижешь поленту из задницы Путина!
показать весь комментарий
10.04.2021 19:23 Ответить
Как ты точно описал себя.И не удивительно,потому что себя ты знаешь лучше всех! "Посею лебеду на берегу-у-у!" -любимая песня твоих предков и их потомков! Что тут сказать -варвары...!
показать весь комментарий
11.04.2021 05:46 Ответить
И это воняет нищая цыганщина из Дубоссар, у которой денег хватает на миску мамалыги в месяц?
показать весь комментарий
11.04.2021 09:33 Ответить
Балалаечник, я трачу намного больше денег чем ,ты,НИЩЕБРОД! "Посею лебеду на берегу-у-у..." -любимая песня украинских нищебродов! ВЫвали кизяк из шаровар,и напиши еще один коммент,холоп-консерва! Как-никак 11 р. 80 коп. ...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:18 Ответить
Для вонючей цыганщины из Дубоссар и три леи - большие деньги...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:22 Ответить
О.как быстро ответил кизяк в шароварах! Значит ждешь моих пинков в пятачок.Это хорошо!
показать весь комментарий
12.04.2021 12:25 Ответить
А где про лободу, гавно унылое?
Скушно!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:43 Ответить
Изобразил паузу,гниль московитская? Все,тебя спалили хозяева,КОЗЛИНА! Все с тобой ясно,-ТЫ КОНСЕРВА ТАРТАРОВСКАЯ? Пшол,вон,ничтожество ниразунеобразованное!
показать весь комментарий
12.04.2021 16:19 Ответить
Завыла масковская консерва обожравшись лободы и насрав в шаровары...
Пообещали мамалыги и не дали, говно унылое?
показать весь комментарий
12.04.2021 19:22 Ответить
Как точно подходят твои слова к тебе! И про консерву,и про лебеду,и про шаровары,и про мамалыгу и про все остальное, -в общем,ты себя знаешь лучше всех! Только один вопрос, -почему же твои хозяева тебя спалили,животное тартаровское? Потому что ты кретин?
показать весь комментарий
13.04.2021 06:02 Ответить
Унылое гавно ни на что не способно, кроме повторения слов по списку: "про консерву,и про лебеду,и про шаровары,и про мамалыгу"...
Ну давай, ещё разик!
показать весь комментарий
13.04.2021 09:44 Ответить
"Посею лебеду на берегу-у-у..." любимая песня нищебродов тартаровцев!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:50 Ответить
Рад, что ты подтверждаешь мои слова.
показать весь комментарий
14.04.2021 19:48 Ответить
Одевай свою супругу в бабушкину комбинажку поверх сарафана,и иди в театр,как твои дедушка с бабушкой!
показать весь комментарий
15.04.2021 16:32 Ответить
Ну вот, другое дело!
Хоть что-то свженькое, молодца!
показать весь комментарий
15.04.2021 19:12 Ответить
Ты,животное,должен прийти всегда к моим ногам! Как там наследственная "комбинажка",холоп? Ко мне!
показать весь комментарий
16.04.2021 06:27 Ответить
Опять бубнить лободу начинаешь?
Всё, креатив кончился?
показать весь комментарий
16.04.2021 11:26 Ответить
Отвечай про комбинажку,холоп! И еще вопрос,-в бильярд играешь,бычок в томате?
показать весь комментарий
16.04.2021 21:31 Ответить
Я правильно понимаю - у тибя грандиозній оскорбительній замісел про " комбинажку"?
Давай детали, не шифруйся!
показать весь комментарий
17.04.2021 10:39 Ответить
Наклонись ниже и я тебе дам деталь,холоп!
показать весь комментарий
17.04.2021 13:45 Ответить
Всё. Надоел своим однообразным блеянием.
показать весь комментарий
17.04.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 07:55 Ответить
после приватного танца Путинило с официальным представителем Австрии все происходящее в пределах " приличий" Кто девушку ужинает тот ее танцует" Только в этом случае наоборот Сначала " танцует".
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
где когда-то был имперский центр притяжения так обязательно живет много уродов
показать весь комментарий
07.04.2021 13:27 Ответить
им шо Украина шо рассея один ..... ! Причем это половине населения Европы.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:49 Ответить
"Несколько лет назад газета была в тяжелой финансовой ситуации, но потом ее состояние вдруг улучшилось."
_Вас понял. Это путлеровские содержанки, у людоеда столуются.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:08 Ответить
Для пересічного австрійця війна в Україні це як війна в Сирії для пересічного українця - десь там, далеко, щось відбувається...
показать весь комментарий
13.04.2021 19:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 