70 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники ГСЧС с начала проведения ООС, - штаб. ФОТО

С начала проведения ООС пиротехнические подразделения ГСЧС Украины обезвредили более 70 тыс. взрывоопасных предметов. Очистка территории от взрывоопасных предметов - очень важная задача, которая сегодня стоит перед пиротехническими подразделениями отделения ГСЧС Украины в районе проведения ООС.

"С начала 2014 года на Донбассе продолжаются боевые действия, результат которых - это гектары заминированных территорий и смертельная опасность для мирных жителей. Кроме этого, не стоит недооценивать опасность, которую несут в себе снаряды Второй мировой войны, которые все еще продолжают находить", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что ежедневно пиротехники привлекаются к проведению работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов. Специалисты проводят комплекс мероприятий в рамках как технического, так и нетехнического разминирования.

"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 10 961 раз, обследовано 9340,555 га территории и 23,19 га акватории, изъяты и уничтожены 70129 взрывоопасных предметов. С 22 марта в районе ООС пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ГСЧС с представительством "" The HALO Trust "в Украине на участке Гнутово-1 общей площадью 12 гектаров", - сказано в сообщении.

Специалисты Службы спасения прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить несчастных случаев среди населения. В частности, среди гражданских лиц в районе проведения ООС регулярно проводятся разъяснительные беседы и профилактическая работа.