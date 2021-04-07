Во время обысков у брата Вовка Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Двух адвокатов-посредников, которые НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3 700 000 долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
а ще їм квартирки положено як безхатькам у найпонтовіших ЖК. які вони продають та інші просять.
Ця совкова країна створена щоб нуменклатуру обслуговувати, куди нам до тої цивилізаційної Європи.
А ще є митники судді та інша шваль яка надає "дозволи".....
Ті ж млн баксів(а я впевнений що це лише мала доля від того що наколядував Вовк) отримані від когось і за щось....
Це ті самі люди, що обрали цю владу.
Представники громад швидко налагодять співпрацю з тими, кого мають контролювати, адже ті мають неспростовні аргументи у великій кількості...
1. Для справки: На фото НЕ кабинет адвокатов, а кабинет в ОАСК
2. Мат. ценности были изъятыми вещдоками по делу обнальщиков. Все было упаковано в спец.пакеты. НАБУ все распаковали. Вызванная ОАСК физзащита обнаружила в мусорке эти пакеты.
3. Доказательств того, что 100 000 были именно взяткой и предназначались для судьи - нет.
Лично я уверен, что 100т. были взяткой. Уверен что для судьи. Но т.к. все следственные действия НАБУ были крайне не профессиональны и "по-дебильному", виновные с легкостью уйдут от наказания.
Или трудитесь там, не покладая рук?
Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.Источник: https://censor.net/ru/n3258174
Какая-то у Вас неправильная информация (насчёт того, что это вещдоки в камере хранения вещдоков Окружного админсуда Киева), получается . . .
возможно НАЛОЖАТ
санкции
В общем, отпустить, и выдать компенсацию за моральный ущерб.
Показові розстріли!... інаше порядку не буде!!!!! Не наведе порядок ДЕРЖАВА, порядок, на жаль, буде наводити ВУЛИЦЯ!!!! і як завжди все перейде в неконтрольований хаос!