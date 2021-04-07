Месть за измену: в Киеве экс-депутат Даниленко поджег автомобиль жены и квартиру, где находились четверо несовершеннолетних детей. ФОТОрепортаж

В Киеве экс-депутат Даниленко Виталий Васильевич, ранее возглавлявший комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта, поджег автомобиль жены и пытался сжечь квартиру, где находились четверо несовершеннолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, вчера в 21:50 на линию "102" поступило сообщение о "домашнем насилии". Звонил мужчина, который в собственной квартире на Героев Обороны, 10 пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала.

Когда правоохранители ехали на место - в радиоэфир поступило еще одно сообщение с этого же адреса, но уже о пожаре.

"Как только копы прибыли, местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley (KA2021BK) и поджег квартиру на шестнадцатом этаже. Жители были эвакуированы, а поджигателя задержали.

Оказалось, именно он первый вызвал полицию и на момент поджога в квартире находилась его жена и четверо несовершеннолетних детей. Также со слов соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе он же поджег автомобиль жены Mercedes (AA7000CB)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что сам задержанный оказался бывшим депутатом. Это Даниленко Виталий Васильевич, 1975 года рождения, уроженец Чернигова.

"Говорит, что это все из-за того, что жена ему изменяет. Интересно также то, что в 2014 г-н Виталий возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта", - сказано в сообщении.









Фото: Киев Оперативный