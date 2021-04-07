Из Украины выдворили гражданина РФ, криминального авторитета по кличке Салим. ВИДЕО

Криминального "авторитета" по кличке Салим принудительно выдворили за пределы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

6 апреля 2021 работниками Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины был обнаружен и доставлен в подразделение Миграционной службы 42-летний гражданин Российской Федерации, который является криминальным "авторитетом" по кличке Салим.

"Этот гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде", - сказано в сообщении.



Фото: сайт МВД

В ведомстве отметили, что после установления обстоятельств правонарушения и условий, способствовавших им, на вышеупомянутого гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП "Невыполнение решения о запрете въезда в Украину" и принято решение о принудительном возвращении с запретом въезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия заставила криминалитет адаптировать преступные схемы, - начальник Департамента миграционной полиции Пантелеев

В этот же день в сопровождении работников ЦМУ ГМС в г.. Киеве и Киевской области и сотрудников ДСР Национальной полиции известный в криминальных кругах россиянин покинул территорию Украины.