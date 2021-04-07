РУС
Из Украины выдворили гражданина РФ, криминального авторитета по кличке Салим. ВИДЕО

Криминального "авторитета" по кличке Салим принудительно выдворили за пределы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

6 апреля 2021 работниками Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины был обнаружен и доставлен в подразделение Миграционной службы 42-летний гражданин Российской Федерации, который является криминальным "авторитетом" по кличке Салим.

"Этот гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде", - сказано в сообщении.

Из Украины выдворили гражданина РФ, криминального авторитета по кличке Салим 01
Фото: сайт МВД

В ведомстве отметили, что после установления обстоятельств правонарушения и условий, способствовавших им, на вышеупомянутого гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП "Невыполнение решения о запрете въезда в Украину" и принято решение о принудительном возвращении с запретом въезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия заставила криминалитет адаптировать преступные схемы, - начальник Департамента миграционной полиции Пантелеев

В этот же день в сопровождении работников ЦМУ ГМС в г.. Киеве и Киевской области и сотрудников ДСР Национальной полиции известный в криминальных кругах россиянин покинул территорию Украины.

криминалитет (608) МВД (9344) Нацполиция (16712) Госмиграция (291)
Задовбали вже ці Саліми , ім курва як медом помазано в Украіні пруться та пруться сюди
07.04.2021 11:01 Ответить
Це теж частина гібридної війни.
07.04.2021 11:02 Ответить
Если на камеру пустить струю на рожу каждому криминальному авторитету, т.е перевести из авторитетов в парашники, то 100% остальные сюда ехать не захотят ни под каким предлогом.
07.04.2021 11:21 Ответить
Задовбали вже ці Саліми , ім курва як медом помазано в Украіні пруться та пруться сюди
07.04.2021 11:01 Ответить
Це теж частина гібридної війни.
07.04.2021 11:02 Ответить
Цілком можливо
07.04.2021 11:03 Ответить
так и есть , об этом еще в 2013 говорили причем на сходках , кстати Пардоньте , любезный , за "встрявание" в Вашу беседу
07.04.2021 14:14 Ответить
А чому ж не просадили в Україні -закон вже ж прийняли?...
07.04.2021 22:25 Ответить
Они сейчас в рашке вне закона. Вот и перебираются в Украину.
07.04.2021 11:08 Ответить
Інформація про те, що є можливість у Малюські купити цілу тюрму дійшла " до самих до окраин..." Прибувають "інвестори"... Тільки вот нахрена приймали закон про "авторитетів"... Може там стосується тільки своїх?
07.04.2021 11:48 Ответить
дать ему десять лет,а наши губу раскатали,в рашке он бы уже на калыме на балалайке играл
07.04.2021 12:16 Ответить
Если на камеру пустить струю на рожу каждому криминальному авторитету, т.е перевести из авторитетов в парашники, то 100% остальные сюда ехать не захотят ни под каким предлогом.
07.04.2021 11:21 Ответить
та ну ладно законтачат -расконтачат . от мусоров контакт-не контакт
07.04.2021 14:15 Ответить
Его в одиночку лет на 10 должны были бы посадить.

Когда закончится этот беспредел???!!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
07.04.2021 12:48 Ответить
Зачем этих воровских шлюх, подконтрольных фсб пускать в Украину, пусть живут и испускают свой вонючий пар в гребоной рашке.....
07.04.2021 13:23 Ответить
руськое имя -салим,вано,гоги,камаз бетонов, махат исракулов, гурам магометович, вагинак джурамбакян, собокен борисян , авакян собакян - Запомните !
07.04.2021 14:13 Ответить
Вместо того ,чтобы доказать вину и посадить они спокойненько выдворяют ! А групировки в это время работают принося доход !
07.04.2021 14:30 Ответить
А сколько было пафоса вокруг принятия закона про воров в законе, а тут есть незаконное проникновение на территорию Украины вора в законе и все равно выдворение.
07.04.2021 16:38 Ответить
 
 