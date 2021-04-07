Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве. ФОТОрепортаж
Утром 7 апреля под Николаевским городским советом собрались на митинг предприниматели. Требуют дать им возможность работать во время карантина и отменить налоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Участники акции собирают подписи в обращении к мэру, позже мэр Александр Сенкевич вышел к протестующим.
"Давайте узнаем, почему так происходит. Есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся с одних зон в другие", - сказал Сенкевич.
По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".
Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.
По состоянию на 11:10 участники акции начали расходиться.
По словам старшего инспектора сектора превентивной деятельности Михаила Морозова, в акции приняли участие 300 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
а недавно встретил меня и расплакался, что перенес COVID-19 и еле выжил!
при етом он пролежал в больнице 47 дней, потратил 17000грн, угробил антибиотиком свой желудок (диарея по 7 раз в день) легкие все дырявые как решето и похудел на 10 кг
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
Малороси хр...!
Подякуйте лікарям , які борються за наше здоров*я .
Чому карантин - зрозуміло !
А яка орендна плата під час карантину ? Щоб не втратити місця + може зберігатися товар без руху...
Але карантин не стосується прибутків власника ринку ! З яким навіть Мер міста не може (чи не хоче) нічого вирішити