Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве. ФОТОрепортаж

Утром 7 апреля под Николаевским городским советом собрались на митинг предприниматели. Требуют дать им возможность работать во время карантина и отменить налоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Участники акции собирают подписи в обращении к мэру, позже мэр Александр Сенкевич вышел к протестующим.

"Давайте узнаем, почему так происходит. Есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся с одних зон в другие", - сказал Сенкевич.

По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".

Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.

По состоянию на 11:10 участники акции начали расходиться.

По словам старшего инспектора сектора превентивной деятельности Михаила Морозова, в акции приняли участие 300 человек.

