Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве. ФОТОрепортаж

Утром 7 апреля под Николаевским городским советом собрались на митинг предприниматели. Требуют дать им возможность работать во время карантина и отменить налоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Участники акции собирают подписи в обращении к мэру, позже мэр Александр Сенкевич вышел к протестующим.

"Давайте узнаем, почему так происходит. Есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся с одних зон в другие", - сказал Сенкевич.

По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".

Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.

По состоянию на 11:10 участники акции начали расходиться.

По словам старшего инспектора сектора превентивной деятельности Михаила Морозова, в акции приняли участие 300 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков. ФОТОрепортаж

Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве 01
Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве 02
Предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений в Николаеве 03

Топ комментарии
+6
Еще и на фото рыжая в очках без маски... убил бы суку быдляцкую...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:48 Ответить
+5
April 7th, 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
показать весь комментарий
07.04.2021 11:47 Ответить
+3
рынок это публична власнисть громады, которая создается на установчих Загальных Зборах конституция ст.142,143 . Без этих Загальных Зборив все решения нелегетимны.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба боротися не проти обмежень, а за гідну компенсацію
показать весь комментарий
07.04.2021 11:47 Ответить
Еще и на фото рыжая в очках без маски... убил бы суку быдляцкую...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:48 Ответить
А ты, идиот, наверное, и спишь в маске ) Иногда полезно снимать лапшу с ушей,быдло тупое
показать весь комментарий
07.04.2021 13:51 Ответить
С быдлом не спорю. Нет смысла.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/477935, мой сосед (такой же как ты "умник") -смеялся с меня что я ношу маску и не здороваюсь за руку,
а недавно встретил меня и расплакался, что перенес COVID-19 и еле выжил!

при етом он пролежал в больнице 47 дней, потратил 17000грн, угробил антибиотиком свой желудок (диарея по 7 раз в день) легкие все дырявые как решето и похудел на 10 кг
показать весь комментарий
07.04.2021 14:29 Ответить
Отменить вам налоги? Может вам еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Ага. Так його Єрмак і віддасть.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:55 Ответить
Упразднить? Новых добавляют. Сказочники. Власть в тихушку вводит новый непрямой налог. Пусть расскажут людям кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.

Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
показать весь комментарий
07.04.2021 11:59 Ответить
придурки, сидите дома
показать весь комментарий
07.04.2021 11:54 Ответить
После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:58 Ответить
Гасло ..*Мая работа....мая жиснь * ..

Малороси хр...!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:02 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 12:05 Ответить
Вайбер .))) .Сьогодні ..*Міжнародний день здоров*я *.
Подякуйте лікарям , які борються за наше здоров*я .
показать весь комментарий
07.04.2021 12:05 Ответить
Смєтуни в черговий раз вийшли пробздітися.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:13 Ответить
рынок это публична власнисть громады, которая создается на установчих Загальных Зборах конституция ст.142,143 . Без этих Загальных Зборив все решения нелегетимны.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:20 Ответить
По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".Источник: https://censor.net/ru/p3258179

Чому карантин - зрозуміло !
А яка орендна плата під час карантину ? Щоб не втратити місця + може зберігатися товар без руху...
Але карантин не стосується прибутків власника ринку ! З яким навіть Мер міста не може (чи не хоче) нічого вирішити
показать весь комментарий
07.04.2021 12:39 Ответить
Ну вышли вы бастовать, ну держите расстояние и все, все, будьте в масках) Неужели так трудно догнать, что так вы еще дольше дома сидеть будете.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:15 Ответить
они не виноваты что у них куриные мозги! они такие от рождения
показать весь комментарий
07.04.2021 14:33 Ответить
 
 