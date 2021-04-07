Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн "вознаграждения" начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Полиция Днепропетровщины задержала двух граждан России за подкуп должностного лица полиции. Задержанные - фигуранты уголовного производства - пытались с помощью взятки "договориться" с заместителем полиции Павлограда о непривлечении к ответственности. За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу мужчины могут попасть за решетку на срок до восьми лет.

Работники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили рапорт заместителя начальника - начальника отдела уголовной полиции Павлоградского районного отдела полиции Днепропетровщины. Полицейский сообщил о получении коррупционного предложения.

Установлено, что следователи полиции Павлограда начали уголовное производство по факту мошенничества. К преступлению оказались причастны двое мужчин, которые под предлогом продажи инструментов завладели 20 тыс. гривен местного жителя. Аферисты - 28-ми и 37-летние граждане Российской Федерации, временно проживающих в городе Днепр.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные действия, злоумышленники обратились к должностному лицу Павлоградского РВП и предложили ему 30 000 гривен "вознаграждения".

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи отдела полиции задержали заговорщиков в служебном кабинете полицейского сразу после предоставления взятки. Вещественные доказательства изъяты.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигурантов задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры готовят им вручения подозрения по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.





