Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн "вознаграждения" начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Полиция Днепропетровщины задержала двух граждан России за подкуп должностного лица полиции. Задержанные - фигуранты уголовного производства - пытались с помощью взятки "договориться" с заместителем полиции Павлограда о непривлечении к ответственности. За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу мужчины могут попасть за решетку на срок до восьми лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Работники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили рапорт заместителя начальника - начальника отдела уголовной полиции Павлоградского районного отдела полиции Днепропетровщины. Полицейский сообщил о получении коррупционного предложения.

Установлено, что следователи полиции Павлограда начали уголовное производство по факту мошенничества. К преступлению оказались причастны двое мужчин, которые под предлогом продажи инструментов завладели 20 тыс. гривен местного жителя. Аферисты - 28-ми и 37-летние граждане Российской Федерации, временно проживающих в городе Днепр.

Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн вознаграждения начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине 01

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные действия, злоумышленники обратились к должностному лицу Павлоградского РВП и предложили ему 30 000 гривен "вознаграждения".

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи отдела полиции задержали заговорщиков в служебном кабинете полицейского сразу после предоставления взятки. Вещественные доказательства изъяты.

Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн вознаграждения начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине 02

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигурантов задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры готовят им вручения подозрения по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн вознаграждения начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине 03
Двое граждан РФ задержаны во время дачи 30 тыс. грн вознаграждения начальнику отдела уголовной полиции на Днепропетровщине 04
Фото: сайт Нацполиции

+8
ну і добре...підучать на зоні українську мову...
07.04.2021 11:52 Ответить
+8
в мене тільки одне питання: а нах нам тут громадяни РФ?
07.04.2021 11:54 Ответить
+4
Вознаграждєніє,це так по новому хабар називається?
07.04.2021 11:55 Ответить
ну і добре...підучать на зоні українську мову...
07.04.2021 11:52 Ответить
И кормить их за наш счет? Так-то лучше бы их на органы пустить: мож кому сердце, печень или почки нужны.
07.04.2021 11:54 Ответить
Что здесь делают тожеросияне?
07.04.2021 12:56 Ответить
Возможно это наши земляки с двойным гражданством, как Павлик тряханули проверками, ловить жуликов начали.
07.04.2021 11:54 Ответить
на наших не схожі...хоча і замазали їм пики - видно що "засмаглі" хлопаки
07.04.2021 11:58 Ответить
Если Вы не знаете в Украине на тюрьме власть держат черножопые , они мове придавали вращательные движения используя в качестве оси свой половой орган или как там ....
и всех кто пытается славянское единство " поднять " убивают . За редким исключением и нашим и вашим. Вы еще скажите шо они вышиванки наденут там ...
07.04.2021 13:40 Ответить
мені пофіг , що вони надінуть чи не надінуть та що чи кого вони крутять - головне щоб ці кацапи присіли на 5-7 років
07.04.2021 14:14 Ответить
может быть и присядут ....но мову они учить не будут а эти 5-7 лет они будут унижать и убивать Украинцев
07.04.2021 14:17 Ответить
поживемо-побачимо
07.04.2021 14:20 Ответить
то шо они там будут делать , вы уважаемый точно не увидите. если вы не малюська .
07.04.2021 14:22 Ответить
ти мабуть гнила кацапюра, коли їх так захищаєш!
07.04.2021 16:51 Ответить
Де вони будуть вчити мову, в Павлограді і Дніпрі? Ви не відшукаєте в Павлограді ні одного поліцейського, який розмовляє державною, всі розмовляють як їх шеф Аваков російсько-російською з елементами криміналітета.
07.04.2021 14:52 Ответить
я на руське пишу здесь на цензоре ) почему государство не вводит расстреля хотя бы для госслужащих говорящем на языке ? а потом постепенно расстреливать и на улицах за руське ...
07.04.2021 15:07 Ответить
Обоих живьем в крематорий!!
07.04.2021 11:54 Ответить
В Павлграде есть только собачий
07.04.2021 12:04 Ответить
в мене тільки одне питання: а нах нам тут громадяни РФ?
07.04.2021 11:54 Ответить
И карантина на них нет, как они просачиваются?
07.04.2021 11:55 Ответить
А в мене ще одне - яке п@дло пускає мокшан лаптєногіх в Україну?!
07.04.2021 12:18 Ответить
За тоже вознаграждение
07.04.2021 13:04 Ответить
Для обменного фонда
07.04.2021 14:27 Ответить
Вознаграждєніє,це так по новому хабар називається?
07.04.2021 11:55 Ответить
Ну ***** для кацапов взятки узаконил же.
07.04.2021 12:06 Ответить
мало, поэтому и стали этих уродов...
07.04.2021 11:57 Ответить
сдали.
07.04.2021 12:00 Ответить
На бутылку кацапов!
07.04.2021 11:58 Ответить
С боярой, что бы конали в родной среде, мы же гуманные люди.
07.04.2021 12:00 Ответить
Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи отдела полиции задержали заговорщиков? Страшно представить о чем речь в том заговоре.
07.04.2021 11:58 Ответить
в кандалы и окопы рыть на передок
07.04.2021 12:53 Ответить
та вообще если всех единожды судимых в Украине отправить "рыть" то через месяц все танки кацапурские попадают в бездну
07.04.2021 13:44 Ответить
Чурбанідзе і Чурбалієв
07.04.2021 12:54 Ответить
Черножопые расияне понимаешь ,
07.04.2021 13:37 Ответить
На Днепропетровщине, а точнее на Павлоградщине уже разобрались с бандой возглавляемой предыдущим начальником ГО или будут тянут ещё несколько лет, пока все забудут? А что там творилось ещё раньше, года эдак с 2010-2012-го тоже известно или уже забыли? Да и мэр, бывший гаишник, как поживает со своим чудесным "бизнесом"?
07.04.2021 13:38 Ответить
на Днепропетровщині, а точніше в Павлограді за допомогою прокуратури і СБУ зліпували справу на начальника поліції, яка не підтвердила тих казочок, що писали раніше. Наскільки мені відомо будуть судити оперів за фальшування розкриття злочинів. А прокурорчики і СБУшники спокійно займаються кришуванням своїх аптек і збутом наркотичних засобів. Ситуація погіршилася в рази, поліції ніхто не довіряє, розкриття злочинів на самому низькомі рівні.
07.04.2021 14:56 Ответить
а фото паЧпаортов перевернули , шобы не сеять вражду между братскими народами авакяна и других хламидий ))) перевертыши куевы фото сделали ))
07.04.2021 13:46 Ответить
15 000₴ це не 15 000$.
07.04.2021 18:39 Ответить
 
 