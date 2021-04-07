РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10201 посетитель онлайн
Новости Фото Взяточники
3 579 18

"Крышевание" вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило схему поборов в Южном регионе Украины, совершенных должностными лицами государственных органов в сфере использования водных биоресурсов и регулирования рыболовства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что чиновник планировал ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду чиновнику СБУ в Николаевской области.

Так он пытался "решить вопрос" не обнаружения коррупционных правонарушений, совершенных его подчиненными.

Сумма этой "платы" должна была составлять 25% от суммы неправомерной выгоды, полученной сотрудниками управления Госрыбагентства от лиц, занимающихся выловом калкана и креветок  в Черном море.

Таким образом, чиновник подозревается в предложении предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому вручены ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности, которые направлены в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бердянске прокурор попался на взятке 4 тыс. долл. за смягчение обвинения, - ГБР. ФОТО

Крышевание вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства 01
Крышевание вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства 02
Крышевание вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства 03
Крышевание вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства 04
Крышевание вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства 05

Автор: 

взятка (6219) Николаевская область (2200) Госрыбагентство (40) ГБР (3181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Я ещё когда там служил 15 ллет назад ,главный браконьер это рыбинспектор!Там ту креветку лет 40 уже как ловят! Один раз одних поймали почти сутки эту креветку пересчитывали а потом ещё милиция не хотела заводить уголовное дело!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:09 Ответить
+4
То с лимана Хаджибеевского были, на самом деле черноморские креветки очень вкусные, как и рыба
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
+4
Ну вот. Очередное доказательство что самые большие браконьеры это рыбинспекторы рыбнадзора.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До сих пор не пойму - кто ест этих черноморских креветок? Они же размером со среднего кузнечика.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:57 Ответить
На привозе посмотри. Покупают и скорее всего лапки обсасывают
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
В 70-их ,креветок в Одесі продавали ,як зернята ,на кожному кроці ,10-20 коп. за склянку !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:10 Ответить
То с лимана Хаджибеевского были, на самом деле черноморские креветки очень вкусные, как и рыба
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
Можливо ,а на Хаджибеї,стояли дві пивні цистерни з вином-білим та червоним,20 коп.склянка 200 гр. !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:23 Ответить
На креветку клює бичок. Хватає як скажений.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:10 Ответить
Это да. Ох, давно не ел жареных свежих бычков. Деликатес!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:15 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі!!!))))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:08 Ответить
Я ещё когда там служил 15 ллет назад ,главный браконьер это рыбинспектор!Там ту креветку лет 40 уже как ловят! Один раз одних поймали почти сутки эту креветку пересчитывали а потом ещё милиция не хотела заводить уголовное дело!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:09 Ответить
когда браконьеры, с помощью чиновников госрыбагентства выловят последнюю хамсичку - будут жрать свои деньги !
показать весь комментарий
07.04.2021 13:12 Ответить
Не переживай так за чиновников-они на свои денежки купят себе рыбку и креветок за "бугром", а вот мы будем....неизвестно что жрать и даже не деньги. Их у нас нет.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:16 Ответить
я ж не про то, Таня ...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:28 Ответить
Если про браконьеров, то они на работе. Днём они честные рыбаки, а ночью-браконьеры. Только они такие же голожопые, как и мы. Вылов и прибыль им не принадлежит. Всё принадлежит "крыше", как и сами браконьеры с потрохами.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Колись ,купляли пеленгаса,весь пелегас з Хол.Балки йшов до дільничого ,в Усатово,в дільничого і купляли !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
може ты Таня и голожопая... ну то таке... особиста справа
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
Ну вот. Очередное доказательство что самые большие браконьеры это рыбинспекторы рыбнадзора.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:48 Ответить
Це секрет Полішинеля !!!))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:58 Ответить
ага и на фотках кстати приемная и кабинет начальника😁
показать весь комментарий
07.04.2021 14:30 Ответить
 
 