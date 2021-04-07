"Крышевание" вылова креветок в Черном море: сообщено о подозрении чиновнику Госрыбагентства. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило схему поборов в Южном регионе Украины, совершенных должностными лицами государственных органов в сфере использования водных биоресурсов и регулирования рыболовства.

Установлено, что чиновник планировал ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду чиновнику СБУ в Николаевской области.

Так он пытался "решить вопрос" не обнаружения коррупционных правонарушений, совершенных его подчиненными.

Сумма этой "платы" должна была составлять 25% от суммы неправомерной выгоды, полученной сотрудниками управления Госрыбагентства от лиц, занимающихся выловом калкана и креветок в Черном море.

Таким образом, чиновник подозревается в предложении предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому вручены ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности, которые направлены в суд.

