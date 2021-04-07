РУС
Гендиректор медучреждения задержан при попытке дать $12 тыс. взятки за бессрочное назначение на должность, - Офис генпрокурора. ФОТО

На Буковине при попытке дать 12 тысяч долларов взятки за бессрочное назначение на должность задержан гендиректор медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, генеральный директор медучреждения предложил должностным лицам Черновицкого областного совета 12 тысяч долларов США за заключение контракта о бессрочном назначении его на должность. Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК при передаче всей суммы средств. Сейчас ему сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождения сотрудников областного Управления Службы безопасности Украины.

Гендиректор медучреждения задержан при попытке дать $12 тыс. взятки за бессрочное назначение на должность, - Офис генпрокурора 01
Гендиректор медучреждения задержан при попытке дать $12 тыс. взятки за бессрочное назначение на должность, - Офис генпрокурора 02

Буковина (907) взятка (6219) медицина (2539) Офис Генпрокурора (2606)
обнаглел, - такие копейки предлагать
07.04.2021 14:36 Ответить
кто у нас эту должность ввел? Супруниха?
07.04.2021 14:49 Ответить
бессрочное назначение на должность ?? это понятийно? или юридически такое есть у нас?? Источник: https://censor.net/ru/p3258237
07.04.2021 14:50 Ответить
Мабуть помилка ...
07.04.2021 15:36 Ответить
И за сколько месяцев он собирался отбить эту сумму?..........
07.04.2021 14:58 Ответить
Не пойму, ну почему люди так рвутся на такую злыденну зарплату медработника. Начиная с поступления в мединститута взятки платят которые теоретически зарплатой за всю деятельность не отбить. Неужели человеколюбие?
07.04.2021 15:29 Ответить
Злиденна медицина ? Та він у своїй районній лікарні ці копійки відмолотить за місяць - починаючи від працевлаштування персоналу і закінчуючи списанням старих простирадл, харчуванням хворих.
07.04.2021 16:01 Ответить
 
 