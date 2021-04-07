Гендиректор медучреждения задержан при попытке дать $12 тыс. взятки за бессрочное назначение на должность, - Офис генпрокурора. ФОТО

На Буковине при попытке дать 12 тысяч долларов взятки за бессрочное назначение на должность задержан гендиректор медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, генеральный директор медучреждения предложил должностным лицам Черновицкого областного совета 12 тысяч долларов США за заключение контракта о бессрочном назначении его на должность. Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК при передаче всей суммы средств. Сейчас ему сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождения сотрудников областного Управления Службы безопасности Украины.

