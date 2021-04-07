С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Виктором Гелебрантом простятся 9 апреля на Харьковщине. ФОТО

В пятницу, 9 апреля, в пгт Краснокутск Харьковской области в 11.00 состоится прощание с Виктором Васильевичем Гелебрантом, 1972 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 апреля в районе села Золотое-4 Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на официальной странице 92-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прощание с военнослужащим 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Виктором Гелебрантом состоится 9 апреля (пятница) в 11:00 в пгт Краснокутск Харьковской области. Герои не умирают ...", - отмечается в сообщении.

