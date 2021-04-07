РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Фото
12 497 27

На вантовом мосту в Запорожье смонтировали все главные балки, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Работы на мосту через реку Днепр в Запорожье в рамках президентской программы "Большая стройка" продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

"На флагмане программы работы продвигаются в режиме 24/7. Чтобы завершить строительство важнейшего объекта, без остановок работают 421 человека. Еженедельно на каждой составляющей мегамоста появляются промежуточные результаты", - говорится в сообщении.

Так, на верховой части вантового моста мостостроители смонтировали все восемь главных балок, а также все верхние и все нижние ортотропные плиты секции в пролете 6-7. Сейчас там ведутся сварочные работы. Также ведется монтаж временной опоры ВО-4 верховой части моста.

На верховой части балочного моста также новые промежуточные результаты: начали укрупнять балки жесткости второго этапа надвижения. Сейчас мостостроители уже смонтировали четыре главных балки и четыре нижних ортотропных плиты.

Кроме этого, работы еще ведутся на сооружениях №9 (монтаж временных опор) и №3 (сварка монтажных блоков).

Общая протяженность автомагистрали - 9 км. Это шесть развязок, которые включают 27 сооружений, а также 2 внеклассных моста. Прежде всего, это два проезда Балкового моста (движение по одному из них открыто в декабре прошлого года) и два проезда вантового моста.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, Запорожский мост станет одним из самых красивых инженерных сооружений современной Украины. А если учесть, что дополнительно в рамках "Большой стройки" будет обновлена ​​инфраструктура на острове Хортица, то это место станет одним из крупнейших туристических магнитов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор"

На вантовом мосту в Запорожье смонтировали все главные балки, - Укравтодор 01
На вантовом мосту в Запорожье смонтировали все главные балки, - Укравтодор 02
На вантовом мосту в Запорожье смонтировали все главные балки, - Укравтодор 03

Автор: 

Запорожье (2739) мост (1041) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Слабенько, слабенько. Давно мостик уже надо было достроить. Сачки!!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:08 Ответить
+2
Ва́нтовый мост - тип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 висячего моста , состоящий из одного или более https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD пилонов , соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов - вант.
На фото не тот мост
показать весь комментарий
07.04.2021 16:39 Ответить
+2
Чиво чиво? На вантовом(!) мосту (которого на фото нет) только временные опоры ставят и собираюцца кран 150+ метровый ремонтировать (который соотечественники на металл растащили по возможности) а потом пилоны ещё заливать бетоном.

Такшта вантовый мост - это пока мячты.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слабенько, слабенько. Давно мостик уже надо было достроить. Сачки!!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:08 Ответить
А что это за фото? Там что, Днепр такой узкий?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:19 Ответить
це друге русло
показать весь комментарий
07.04.2021 16:25 Ответить
Это цензор так пишет.Большой остров("Хортица") посреди реки Представляешь себе ширину реки? Отож! Что бы переехать остров необходимо два моста! Там объём работ-огромный
показать весь комментарий
07.04.2021 16:56 Ответить
OK
показать весь комментарий
07.04.2021 18:22 Ответить
это старое русло Днепра.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:29 Ответить
По"старому" проекту дорога между новыми мостами по Хортице должна идти как бы по дамбе, не по земле. Т.е., дорожные полотна между двумя старыми и двумя новыми мостами не должны пересекаться на одном уровне. А как сейчас будет?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:22 Ответить
На фото видно ,что новая дорога пройдёт под мостом.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:32 Ответить
Под каким мостом??
показать весь комментарий
07.04.2021 16:39 Ответить
Ва́нтовый мост - тип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 висячего моста , состоящий из одного или более https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD пилонов , соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов - вант.
На фото не тот мост
показать весь комментарий
07.04.2021 16:39 Ответить
На третей фотке выше середины и правее виднеются вдалеке пилоны вантового тёмные сверху бо там опалубка брошенная 10 лет назад.
А это мост через старое русло и выполняется надвижка.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:42 Ответить
Так и я об этом
показать весь комментарий
07.04.2021 16:46 Ответить
Чиво чиво? На вантовом(!) мосту (которого на фото нет) только временные опоры ставят и собираюцца кран 150+ метровый ремонтировать (который соотечественники на металл растащили по возможности) а потом пилоны ещё заливать бетоном.

Такшта вантовый мост - это пока мячты.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:40 Ответить
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1746
показать весь комментарий
07.04.2021 19:36 Ответить
Это этот кран растащили и будут чинить?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:37 Ответить
Да, именно этот. Растащили всю медь, релюхи, кнопки итд. Кресло вроде осталося.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:23 Ответить
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1385
показать весь комментарий
07.04.2021 19:53 Ответить
Зачем его строят? В день открытия его тут же перекроют желудки "предприниматели", протестующие против карантина..
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4674
показать весь комментарий
07.04.2021 17:43 Ответить
В 5 абзаці правильно буде не на верховій частині, а на низовій. Рух по верховій частині відкрили в минулому році, то що ж тепер там будуть насовувати?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:53 Ответить
Этот мост будет выглядеть примерно так
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3786

На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6922
показать весь комментарий
07.04.2021 19:21 Ответить
вчера там шарился..кек закат бомба
показать весь комментарий
08.04.2021 23:36 Ответить
 
 