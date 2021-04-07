На вантовом мосту в Запорожье смонтировали все главные балки, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Работы на мосту через реку Днепр в Запорожье в рамках президентской программы "Большая стройка" продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".
"На флагмане программы работы продвигаются в режиме 24/7. Чтобы завершить строительство важнейшего объекта, без остановок работают 421 человека. Еженедельно на каждой составляющей мегамоста появляются промежуточные результаты", - говорится в сообщении.
Так, на верховой части вантового моста мостостроители смонтировали все восемь главных балок, а также все верхние и все нижние ортотропные плиты секции в пролете 6-7. Сейчас там ведутся сварочные работы. Также ведется монтаж временной опоры ВО-4 верховой части моста.
На верховой части балочного моста также новые промежуточные результаты: начали укрупнять балки жесткости второго этапа надвижения. Сейчас мостостроители уже смонтировали четыре главных балки и четыре нижних ортотропных плиты.
Кроме этого, работы еще ведутся на сооружениях №9 (монтаж временных опор) и №3 (сварка монтажных блоков).
Общая протяженность автомагистрали - 9 км. Это шесть развязок, которые включают 27 сооружений, а также 2 внеклассных моста. Прежде всего, это два проезда Балкового моста (движение по одному из них открыто в декабре прошлого года) и два проезда вантового моста.
Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, Запорожский мост станет одним из самых красивых инженерных сооружений современной Украины. А если учесть, что дополнительно в рамках "Большой стройки" будет обновлена инфраструктура на острове Хортица, то это место станет одним из крупнейших туристических магнитов.
На фото не тот мост
А это мост через старое русло и выполняется надвижка.
Такшта вантовый мост - это пока мячты.
желудки"предприниматели", протестующие против карантина..