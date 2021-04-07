С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Сулымой простились в Луцке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 апреля, в городе Луцк состоялось прощание с Сергеем Алексеевичем Сулымой, 1980 года рождения, уроженцем Луцка, жителем Ивано-Франковской области, военнослужащим, главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 3 апреля в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится на официальной странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прощай, брат...

Сегодня в последний путь провожают погибшего Сергея Сулыму. Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вчера в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб воин 10-й ОГШБр Сергей Сулыма

Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нам, что не уберегли.

Ты навеки в строю Эдельвейсов....

Не забудем. Не простим.

На щите... ", - отмечается в сообщении.

















