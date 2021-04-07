С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Сулымой простились в Луцке. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 апреля, в городе Луцк состоялось прощание с Сергеем Алексеевичем Сулымой, 1980 года рождения, уроженцем Луцка, жителем Ивано-Франковской области, военнослужащим, главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 3 апреля в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом говорится на официальной странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прощай, брат...
Сегодня в последний путь провожают погибшего Сергея Сулыму. Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска.
Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нам, что не уберегли.
Ты навеки в строю Эдельвейсов....
Не забудем. Не простим.
На щите... ", - отмечается в сообщении.
