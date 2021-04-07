РУС
Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 апреля, через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории проехали одиннадцать грузовых автомобилей с гуманитрарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 01

"В багажном отделении грузовых автомобилей - строительные материалы и матрасы. Общий вес гумпомощи составила около 100 тонн", - говорится в сообщении.

Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 02
Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест через КПВВ "Счастье "направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба. ФОТО

Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 04
Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 05

Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба 06

Госпогранслужба (6778) Красный Крест (443) гуманитарная помощь (1276) Луганская область (6543)
+19
Красный Крест поддерживает террористов оккупантов и коллаборантов.
07.04.2021 17:00 Ответить
+17
Какой заботливый Красный крест...
Заботится об оккупантах.
07.04.2021 17:03 Ответить
+10
Спонсор терористів.
07.04.2021 17:04 Ответить
Скільки ще буде тривати це спонсорування тероризму?
07.04.2021 17:07 Ответить
Будматеріали для укріплення бойових позицій, а матраци - в бліндажі для комфорту? Ух і стурбованість "стурбованих"!
07.04.2021 17:23 Ответить
Где ты увидел стройматериалы и матрасы - а так сказали,ну если сказали то конечно да.....
07.04.2021 21:27 Ответить
три порции шашлыка! Выбросила в пропасть!
07.04.2021 17:37 Ответить
Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи..
Всего лишь 100 тонн на поддержку предателей, оккупантов и московских захватчиков?
Маловато будет.
Вот РФ им уже послала 100 тыщ 500 тонн ,... в тротиловом эквиваленте ...
07.04.2021 17:44 Ответить
Как это добро будет распределять Красный крест в ДыРе?
Ведь там нету филиалов Красного креста, поэтому простым людям ничего не достанется!
Лучше бы гуманитарный груз остался украинцам, а не той стороне.., оркам..
07.04.2021 17:51 Ответить
Надеюсь там георгиевские ленты, триколоры, транспоранты: путин введи и прочие, милые сердцу ордловца, безделушки?
07.04.2021 18:15 Ответить
Основной вес - камни с неба
08.04.2021 02:52 Ответить
бисером перед свиньями посыпте
08.04.2021 09:43 Ответить
 
 