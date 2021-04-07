Красный Крест направил на оккупированную часть Луганщины 100 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 апреля, через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории проехали одиннадцать грузовых автомобилей с гуманитрарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В багажном отделении грузовых автомобилей - строительные материалы и матрасы. Общий вес гумпомощи составила около 100 тонн", - говорится в сообщении.
Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками.
Топ комментарии
Andrea Petrychenko
07.04.2021 17:00
Дід Трохим
07.04.2021 17:03
Володимир Начинка
07.04.2021 17:04
Заботится об оккупантах.
Всего лишь 100 тонн на поддержку предателей, оккупантов и московских захватчиков?
Маловато будет.
Вот РФ им уже послала 100 тыщ 500 тонн ,... в тротиловом эквиваленте ...
Ведь там нету филиалов Красного креста, поэтому простым людям ничего не достанется!
Лучше бы гуманитарный груз остался украинцам, а не той стороне.., оркам..