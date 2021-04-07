РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости Фото
39 993 162

Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ. ФОТО

Виктор Гречин давно устраивает подобные съемки. Россиянин Алексей Концов, который дал начало скандалу, выложив фото со съемок в интернет, был спонсором всего мероприятия.

Об этом сообщает со ссылкой на непосредственного участника съемок российский Телеграм-канал LifeShot, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам источника, устроил съёмку украинец Виталий Гречин (на фото), а россиянин Алексей Концов, который во время всего процесса находился в номере, предположительно, был спонсором", - сказано в сообщении.

гречин

Моделей снимал фотограф из Санкт-Петербурга Александр Тен. Изначально планировалось, что съемку будет делать другой фотограф, более именитый, но он в последний момент отказался, а следом за ним - и ряд моделей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

"Всего же киевский "голый десант" в Дубае насчитывал примерно 30 моделей. Некоторые давно были знакомы с Гречиным, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy. По словам нашего источника, он регулярно устраивает подобные съёмки и в этот раз шумихи можно было бы избежать, если бы не Концов - именно он выложил фотографию с балкона в соцсети", - пишет LifeShot.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ.

Автор: 

Дубай (64) ОАЭ (200) украинцы (3903) модель (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
то как бы украинки...по паспорту...селедки...
а вот это настоящие Украинки... горлицы !
Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 2273

...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
+28
Кому тот плейбой интересен? Дрочунам от 6 до 12 лет? Сообщите Гречину, что сексуальная революция давно закончилась.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:07 Ответить
+21
Все трое удивительно похожи на тридварасов. На снимке Тен.
Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 5072
показать весь комментарий
07.04.2021 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
О так! rbc.RU, це ваше все. Чекаю ваше посилання на страна.ua
І як продасте якусь нерухомість, очікуйте на податкового інспектора, аби сплатити податок на ваші доходи. А ще він брата вбив, не чули?
https://censor.net/ru/comments/locate/3258289/01921464-eef9-7254-a459-2f3986628cd0
показать весь комментарий
08.04.2021 15:48 Ответить
Президент Петр Порошенко в декларации за 2018 год указал доходы в 90 раз превышающие доходы за 2017 год. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
показать весь комментарий
08.04.2021 16:12 Ответить
Концов.... как много в этом слове
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось.....
(почти А.С. Пушкин)
показать весь комментарий
07.04.2021 17:20 Ответить
Концов оказался Дураковым )
показать весь комментарий
07.04.2021 17:27 Ответить
Наказание: общественно-полезный труд под контролем Кивы.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:21 Ответить
Украинки клевые. Не то что наши картофляные толстушки.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:24 Ответить
Ой да ладно, просто в старих пам'ять коротка.Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 1098
показать весь комментарий
07.04.2021 17:37 Ответить
Тут еще фотки посмотрел (случайно) про эту компанию. Там вообще содом и гомора.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:31 Ответить
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9124 ПТН-ПНХ.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:16 Ответить
ну эта настя рыбка которая в раше в эскорте работала и у дерепаски нервы сосала из тайланда...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:42 Ответить
то как бы украинки...по паспорту...селедки...
а вот это настоящие Украинки... горлицы !
Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ - Цензор.НЕТ 2273

...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
ТИ ВОРОГ.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
зарабатывают на квартиру , дипломы уже есть
показать весь комментарий
07.04.2021 17:25 Ответить
Гречина выдворить с Украины .
Нечего позорить Украину
показать весь комментарий
07.04.2021 17:30 Ответить
А чем это он опозорил Украину ? Показом жопастых Украинских телок ? У тебя прямо по тексту - жопа есть ,а телок нет.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
Та його потрібно виперти вже за те що він, падло, "Грєчін" і по суті торгує людьми.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:59 Ответить
так уж и торгует? эти "модели" сами с удовольствием набиваются на продажу, только плати.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:41 Ответить
Підштовхувати і сприяти розтлінню заробляючи на цьому не є "благодійністю". Це сутенерство. Іншими словами, торгівля чужим тілом.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:20 Ответить
Так, це справжня торгівля чужим тілом, яка квітне по всьому світу та дуже часто за участю наших співвітчизників. У Парижі мати побитого малолітнього драгдилера теж займалася торгівлею людьми. Але цензорівські моральні уроди їй дуже співчували, коли її малолітній бандюк замість того, щоб ходити у школу, був членом банди. Наша «брудна піна» без освіти та професії саме таким і займається за кордоном. А шо їм ще там робити, не прибиральницями ж працювати та псувати манікюр.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:56 Ответить
Багато батьків, які віддають свої чада до різноманітних шкіл моделей, невже не розуміють, що фактично віддають їх до рук таких сутенерів, які поповнюють світові барделі "мʼясом".
показать весь комментарий
08.04.2021 13:20 Ответить
Пару років тому "фотограф" почав обробляти мою дочку. Довелось провести "бесіду". Мабуть досі заікається...
показать весь комментарий
08.04.2021 16:29 Ответить
С каких пор фотографирование стало торговлей людьми.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:08 Ответить
Завжди було. Згадайте натурщиць в історії мистецтва. Ще Мопассан константував що "Оголення тіла є початком розтління". Коли дівка яка нічого не вміє і нічого не знає отримує гроші "без надмірних зусиль" за "сісюпоказати" "бо ми того варті", то завтра вона точно буде на панелі.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:34 Ответить
Так ти пєдофіл і ізвращєнєц???? Тоді тобі до Верховної Ради, там такі падли сидять.
показать весь комментарий
17.04.2021 14:45 Ответить
Гош, ты дебил?
показать весь комментарий
17.04.2021 18:33 Ответить
да на здоровье, но не дубаях же, где полу-шариат.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:42 Ответить
Судя по тому, где он выбрал место съемок, лавров Хью Хефнера ему не видать...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
Обычная проституция,и сутенёр жил,ничего нового,аморальное и больное общество в протухшем государстве
показать весь комментарий
07.04.2021 17:56 Ответить
Место для съемок выбрано удачное, и фото слито для скандала специально. Даже с учетом цены на организацию отдыха, общая сумма штрафа незначительна. Где бы эта новость появилась, если не такой скандал?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:56 Ответить
Судя по тому, шо этот сюжет гоняют целый день по телевизору в РФ, денех Пригожин на провокацию не пожалел. А шлюхи в пиджаках тут как тут.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:10 Ответить
Та досить вже цю муйню розкручувати... як кажуть фемініздки, "її тіло - її діло".
показать весь комментарий
07.04.2021 18:40 Ответить
Стопудово, праституткам пофиг на кого работать,и кому давать - лишбы платили.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:00 Ответить
те ж саме стосується усіляких діячів культури, деяких спортсменів, а також цілої купи політиків... проституція давно вже не професія, а спосіб існування виродків
показать весь комментарий
07.04.2021 20:30 Ответить
Нормальний бизнес, ханжи негодуют.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:26 Ответить
Дебилизация населения идёт полным ходом.
Такими легче управлять.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:57 Ответить
Ну арабів я розумію . Ну а ми чого з ланцюга рвемось як ті тузіки . Голих дівок ніколи не бачили ?
Гірше тих курвів. Праведники срані .
показать весь комментарий
07.04.2021 20:55 Ответить
Сделали скандал с нечего.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:34 Ответить
какие это модели, это ж ..ляди голимые ...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:43 Ответить
А в чем проблема, собственно говоря? Один украинский мудак снимал голых девок (имеет право), а партнером был лаптеногий из России. Русский как всегда заложил своего партнера. Ничего нового.
показать весь комментарий
08.04.2021 05:01 Ответить
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6486
показать весь комментарий
08.04.2021 06:42 Ответить
" который "раскручивает" в Украине аналог Playboy."
Ну что же, шумиха - способствует рекламе!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:48 Ответить
а что вы хотите это и есть свобода свободный выбор свободных людей..........
показать весь комментарий
08.04.2021 12:26 Ответить
по сути тот же пиарщик но как говорится на своём месте - надеюсь зебилы не выберут его
президнтом............
показать весь комментарий
08.04.2021 12:37 Ответить
Зйомки голих моделей у Дубаї організував Гречин, який "розкручує" в Україні аналог Playboy, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1808 и из этого шкандаль?
показать весь комментарий
08.04.2021 12:46 Ответить
Треба було ще котиків туди на фотосесію запустити, може й не було б такого шкандалю. Котиків же усі *******.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:58 Ответить
Кожній на дупку посадити котика.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
я гейноскачал
показать весь комментарий
09.04.2021 00:11 Ответить
Стільки шуму через ніщо.
Сутенер вишикував на балконі свою "конюшню". Може фоткав, а може якийсь шейх обирав собі на ніч парочку *****.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:39 Ответить
То вони як наш.. "гарант" на близькому сході інвесторів та ринки збуту шукають...
Совпадєніє?...
показать весь комментарий
08.04.2021 17:27 Ответить
Ось таке у нас "сознатєльноє насєлєніє". Одні захищають в окопах Батьківщину, ризикуючи життям і здоров"ям. Хтось показує голі дупи кацапам... За такі зальоти - півроку у воєнному госпіталі виносити "уткі" з під поранених воїнів. Хто не цурається після кацапів - мощний мінет 3 рази на добу, щоб воїни швидше одужували.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:43 Ответить
прям герой труда..видно дете сталевара прям..анус натрудил на шлюхах мажор ванильный
показать весь комментарий
09.04.2021 00:11 Ответить
Перш, ніж їхати в країну, тим більше з 99% мусульманським населенням, нехай голодупі
пустушки трошки вникли в суть ісламської етики.
Упевнений, що ці дурепи так до сих пір і не зрозуміли, що їм жудко пощастило, що їх не набагато більше досвідчені і розумні організатори заманили в такий відносно ліберальну АОЕ, а не , припустимо , в сусідній Катар і вже тим паче не в Ель-Ріад. Хто з тих дуреп відмовився б теж саме робити в Катарі - впевненний , що жодна з тих хто оголився в Дубаї . Тому, що в як в Катарі, так і в Саудії закінчилося таке "пятірочкою" тюряги, а ще й тілесними покараннями у вигляді батогів по їх голим задам (батагами до до кісток) ... А в Саудии їх би ще й гарем продали б, а там на ланцюг посадили в якості 200 наложниці якого-нить 70-річного шейха ... Хочу лише нагадати, що в тій же Саудії скасували рабство толлько років 30 назад, а чутки не вщухають про те, що шейхам досі підганяють наложниць з підпільних невільничих ринків Судану і Сомалі.
показать весь комментарий
09.04.2021 03:14 Ответить
ТОлько девочки эти из Харькова, Запорожья и Николаева.

Шлюхи были и будут всегда)
показать весь комментарий
09.04.2021 07:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 