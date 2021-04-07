Съемки голых моделей в Дубае организовал Гречин, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy, - СМИ. ФОТО

Виктор Гречин давно устраивает подобные съемки. Россиянин Алексей Концов, который дал начало скандалу, выложив фото со съемок в интернет, был спонсором всего мероприятия.

Об этом сообщает со ссылкой на непосредственного участника съемок российский Телеграм-канал LifeShot, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам источника, устроил съёмку украинец Виталий Гречин (на фото), а россиянин Алексей Концов, который во время всего процесса находился в номере, предположительно, был спонсором", - сказано в сообщении.

Моделей снимал фотограф из Санкт-Петербурга Александр Тен. Изначально планировалось, что съемку будет делать другой фотограф, более именитый, но он в последний момент отказался, а следом за ним - и ряд моделей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

"Всего же киевский "голый десант" в Дубае насчитывал примерно 30 моделей. Некоторые давно были знакомы с Гречиным, который "раскручивает" в Украине аналог Playboy. По словам нашего источника, он регулярно устраивает подобные съёмки и в этот раз шумихи можно было бы избежать, если бы не Концов - именно он выложил фотографию с балкона в соцсети", - пишет LifeShot.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ.