РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости Фото
14 612 33

Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фейковый

Служба безопасности Украины продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого "народовластия", которые выполняли задачи из-за границы. У фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", - следует из сообщения.

Кроме этого отмечается, что следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Читайте также: Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников. ВИДЕО

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители выявили:

- уставы фейковых псевдообразований;

- печати и бланки;

- протоколы заседаний;

- распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;

- агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела. Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Фейковый горсовет Хмельницкого курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ 01
Фейковый горсовет Хмельницкого курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ 02
Фейковый горсовет Хмельницкого курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ 03

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий.

Автор: 

СБУ (20340) сепаратизм (11311) Хмельницький (481) Шарий Анатолий (228) Хмельницкая область (991)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Этого уже достаточно для того, шоб признать "партию шария" организацией, представляющей угрозу государственному строю Украины, или вам надо ядерный боеприпас у них обнаружить с визиткой *****?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:11 Ответить
+35
А пам'ятаєте, скільки критики від зеленських рабів отримав Порошенко за шапку знесену з голови шарійовскої провокаторши ? Мовляв, дівчинка і все таке...
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:18 Ответить
+18
Чим менше говорільні, тим менше слухачів.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этого уже достаточно для того, шоб признать "партию шария" организацией, представляющей угрозу государственному строю Украины, или вам надо ядерный боеприпас у них обнаружить с визиткой *****?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:11 Ответить
А пам'ятаєте, скільки критики від зеленських рабів отримав Порошенко за шапку знесену з голови шарійовскої провокаторши ? Мовляв, дівчинка і все таке...
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:18 Ответить
Увы, главная проблема не в выродках типа шария, а в их слушателях...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:26 Ответить
Чим менше говорільні, тим менше слухачів.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:26 Ответить
Спору нет.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:31 Ответить
Гнидо-ублюдки...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:12 Ответить
от нормальной украинской территории Тернопольской области 40 минут поездом и такая разница??? тьфу 7 год войны а они строят Народный республики лечь рабами растянув анал для Х..лового ублюдка....
показать весь комментарий
07.04.2021 17:12 Ответить
Строят вообще не они, и не по своей инициативе, разумеется! Это действует враг у нас в тылу.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:19 Ответить
.

Немає великої різниці. Скоріш питаннячко до виконавчої центральної влади. Якщо Вікарчук дійсно є реальною загрозою для України , то чому він не в КПЗ. Якщо це черговий "Союз меча і орала" то навіщо на це звертати увагу.
Ну а на рахунок реальної міської влади, то її очолює, успішно при чому, свободівець Симчишин, за якого проголосувало 87% хмельничан. А за мера Тернополя, теж свободівця Надала - всього 75%.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:11 Ответить
На выборах в Раду "Свобода" набрала меньше голосов, чем партия Шария.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:28 Ответить
Де? В Хмельницькому?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:31 Ответить
В Верховную Раду. В общем по стране, у Свободы 2.15%, у Шария 2.23%.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Ну за це треба "дякувати" південим і східним областям.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:09 Ответить
В нас немає рогулів що за см ковбаси голос не продадуть?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:53 Ответить
Є звичайно. Але продавці голосів не є небезпечними, поки їх небагато. В 2019 гоці людей без мізків було набагато більше.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:47 Ответить
Але у Хмельницькому мер від Свободи і він легко переобрався... Там якраз їх поважають!
показать весь комментарий
08.04.2021 09:13 Ответить
расстрелять нах ...!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:15 Ответить
https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua


Якщо ви стоїте, то краще присісти
Депутат Дніпровської міськради В'ячеслав Мішалов задекларував 18 тисяч біткойнів - це більш ніж 1 млрд дол. США.
Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ - Цензор.НЕТ 575
показать весь комментарий
07.04.2021 17:15 Ответить
и что? если он их купил например в 2010-11гг
показать весь комментарий
07.04.2021 17:25 Ответить
один декларирует жомовые ямы, другой биткойны... это дерьмо есть признанным платежным засобом?? или прикрытие для воровства????
показать весь комментарий
07.04.2021 17:41 Ответить
Не знаю. Але пан - мільярдер.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:41 Ответить
пусть предъявит те миллиарды... еще и сплату на них налога.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:51 Ответить
Или, на конец то, твари отправляются в тюрьму на вполне конкретный срок, или этой страны не будет...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:20 Ответить
кацапская и прокацапская передасня спекулируя на чувствах украинцев ведет антиукраинскую деятельность... похожо на рыготный "украинский выбор", уверен и курировалось это дерьмо с то го же кремлевского центра...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
Більше схоже на розвод лохів з московії на гроші, робити щось проросійське в Хмельницькому це як робити осередок УПА в Держдумі московитів зараз.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:10 Ответить
Кремлівські консерви є скрізь.
https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
показать весь комментарий
07.04.2021 20:10 Ответить
П'ята колона відчула свою безкарність, оскільки провоохронці борятся з патріотами і аж ніяк не з ворогами України і агентами москви.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
шарій це не пропагандист , він працює на розвідку «братної» краіни
показать весь комментарий
07.04.2021 19:00 Ответить
У Хмельницькому обшукали житло Віктора Вікарчука, якого звинувачують поваленні конституційного ладу

https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
показать весь комментарий
07.04.2021 20:08 Ответить
Ниточка тягнеться до Медведчкуа і Рабіновича ОПЗЖ, Вікарчук їх колега.

"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."
показать весь комментарий
07.04.2021 20:18 Ответить
Израиль бы для безопасности страны м шария и другую бы погань физически зачистил за неделю в любой точке мира. Мы с ними возимься и удивляемся потом от куда сепарская гнида лезет.Сами их кормим сами даём добро а потом удивляемся и это на 7 год войны.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:40 Ответить
Что то Шария давно не слышно.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:32 Ответить
 
 