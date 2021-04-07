Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого "народовластия", которые выполняли задачи из-за границы. У фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", - следует из сообщения.
Кроме этого отмечается, что следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.
Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители выявили:
- уставы фейковых псевдообразований;
- печати и бланки;
- протоколы заседаний;
- распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;
- агитационные материалы.
Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела. Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий.
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
Немає великої різниці. Скоріш питаннячко до виконавчої центральної влади. Якщо Вікарчук дійсно є реальною загрозою для України , то чому він не в КПЗ. Якщо це черговий "Союз меча і орала" то навіщо на це звертати увагу.
Ну а на рахунок реальної міської влади, то її очолює, успішно при чому, свободівець Симчишин, за якого проголосувало 87% хмельничан. А за мера Тернополя, теж свободівця Надала - всього 75%.
"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."