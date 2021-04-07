Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого "народовластия", которые выполняли задачи из-за границы. У фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", - следует из сообщения.

Кроме этого отмечается, что следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Читайте также: Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников. ВИДЕО

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители выявили:

- уставы фейковых псевдообразований;

- печати и бланки;

- протоколы заседаний;

- распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;

- агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела. Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.







Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий.