19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: "продавал" брендовые вещи в Instagram. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении 19-летнему парню, который наладил схему противоправного завладения денежными средствами граждан под видом онлайн-продаж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Злоумышленник размещал в социальной сети "Instagram" объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по его отправке не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории столицы.
Таким образом в период 2020-2021 юноша обманул 29 граждан на более чем 70 тыс. грн.
По месту жительства злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, пневматическое оружие и другие вещественные доказательства.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие пострадавшие.
За совершенное парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
В прокуратуре отмечают, что если вы стали жертвой указанных мошеннических действий, то обращайтесь с соответствующим заявлением в Шевченковское управление Нацполиции или в Шевченковскую окружную прокуратуру города Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер може давати мастер-клас у буцигарні.
Рочків так 3.😊
Решил на авось поработать.
Возможно, ему и приходила в голову мысль, что рано или поздно, полиция выйдет на владельца карты и тогда финиш.
подделкивещи? В чем радость-то? Объясните.