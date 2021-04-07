РУС
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: "продавал" брендовые вещи в Instagram. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 19-летнему парню, который наладил схему противоправного завладения денежными средствами граждан под видом онлайн-продаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Злоумышленник размещал в социальной сети "Instagram" объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по его отправке не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории столицы.

Таким образом в период 2020-2021 юноша обманул 29 граждан на более чем 70 тыс. грн.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, пневматическое оружие и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие пострадавшие.

За совершенное парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что если вы стали жертвой указанных мошеннических действий, то обращайтесь с соответствующим заявлением в Шевченковское управление Нацполиции или в Шевченковскую окружную прокуратуру города Киева.

19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 01
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 02
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 03
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 04
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 05
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 06
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 07
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 08
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 09
19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: продавал брендовые вещи в Instagram 10

+13
Ой, та конечно. Будет продолжать свое дело на зоне под покрывательством администрации зоны, как это сейчас и происходит. Ютуб каналы Уткин ТВ и Дмитрий Назаренко Вам в помощь
07.04.2021 17:52 Ответить
+5
Никогда не понимал в чем радость покупки брендовой одежды в инстаграме или прочих помойках. Тут и ребенку понятно, что велик шанс ****** в оригинальности, про мошенничества с пересылкой я вообще промолчу.
07.04.2021 17:45 Ответить
+5
В инстаграме и прочих помойках можно купить как настоящие брендовые вещи так и шлак, все зависит от продавца( это всего лишь платформы для общения). Ну что надо быть за кретинами( извините конечно, но факт), чтобы в наше время платить вперед за товар в интернете?????????? И так людей ОЧЕНь много. И это печально...чай не бабушки 90- летние покупают там товары, а современные люди.
07.04.2021 17:50 Ответить
ну якщо так - нехай присяде років 5 поки і зрозуміє, що обдурювати погано і протизаконно
07.04.2021 17:40 Ответить
07.04.2021 17:52 Ответить
це його справа..добавить ще собі строк!
07.04.2021 17:57 Ответить
Такие уже не исправляются. Он по другому деньги, чем обманом, заработать больше не сможет, обычный биомусор. Который теперь ещё будет на наши налоги содержатся. А так содержался до этого только за счёт людей, которые не умеют пользоваться мозгами в своей голове
07.04.2021 18:01 Ответить
а тобі яка справа? ти його родич чи що? Схоже, що ти або троль або кацап, який постійно сіє паніку
07.04.2021 18:08 Ответить
то що нехай далі дурить? для того податки і платять, в т.ч. щоб і таких ізолювали від суспільства і перевиховували.
07.04.2021 21:13 Ответить
Воно ж буде і на наші податки їсти, і в тюрмі своєю справою займатися. Я це біосміття просто на росію відсилав без права повернення на територію нашої держави, людини з нього все рівно більше не вийде
07.04.2021 21:32 Ответить
07.04.2021 17:45 Ответить
Чисто украинская традиция, обмануть судьбу и попытаться купить вещь дешевле на 100 грн чем в магазине напротив дома
07.04.2021 17:55 Ответить
Який розумний хлопчик!
Тепер може давати мастер-клас у буцигарні.
Рочків так 3.😊
07.04.2021 17:48 Ответить
07.04.2021 17:50 Ответить
Я вполне нормально покупаю вышиванки людям на подарки из Украины, по ebay, amazon. Идет, правда, долго, но других вопросов нет.
показать весь комментарий
пневматическое оружие и другие вещественные доказательства Не понял связи.
показать весь комментарий
А каким боком сюда пневматик..он в открытой продаже )))Покупатели которых надурили-сами виноваты!!! Надо все покупать наложенным платежом...Товар-деньги..
07.04.2021 17:53 Ответить
Добавить драматизма и интриги...
07.04.2021 18:05 Ответить
Дурак...
Решил на авось поработать.
Возможно, ему и приходила в голову мысль, что рано или поздно, полиция выйдет на владельца карты и тогда финиш.
07.04.2021 17:54 Ответить
Идеология - украл, выпил в тюрьму, работает и в наше время. 99.9% жуликов тупые как пробки, им главное украсть, а далее трава не расти, и лишь 0.1% умных жуликов, но те уже стали миллиардерами, и на плаву будут всегда.
показать весь комментарий
Яке ж воно тупе та жадібне!😀
07.04.2021 17:59 Ответить
Народ, кто покупает брендовые подделки вещи? В чем радость-то? Объясните.
07.04.2021 18:06 Ответить
Без лоха и жизнь плоха !
07.04.2021 18:09 Ответить
будущий зепутат
07.04.2021 18:16 Ответить
А парняга молодец) Предприимчивый, но зеленый. ,Делился бы немного, не залетел бы. А вообще похвально, на дураках ездить) тупые дураки сами велись.
07.04.2021 18:16 Ответить
Да потерпевшие дуралеи, но похвального ничего не вижу. Люди , которые хотят жить за счет других, недостойны ни то что похвалы, а просто даже внимания в порядочном обществе. Он заведет много интересных знакомых в тюрьме, некоторые из них готовы убить человека за 20 гривен, и поймет что тюремная романтика совсем не такая как в фильмах и в дальнейшем постарается жить честно. Или он из тех людей, которым суждено провести в тюрьме всю жизнь.
07.04.2021 18:22 Ответить
А как по мне, фильмы учат либо фантастике, либо тому, чего не бывает. Я вот тоже в свое время, был тем, на кому можно было проехаться. Вот сам нигде не проехался ни на ком, сижу и думаю. Как же весело жить честно) А вообще, считаю, если голодный ворует еду, это не преступление. В данном случае конечно нет ничего про еду, но мораль сей басни все равно мощная)
07.04.2021 18:56 Ответить
Перспективний хлопчина,можна і в депутати,бо різниці між ними ніякої...
07.04.2021 18:27 Ответить
Особо люблю в такого рода новостях смотреть на цифру обманутых. Т.е когда он обманул одного, двух, пятерых, то полиция даже с места не двинулась. Но когда счет пошел на десятки, тогда уж ладно - можно поднять свой зад и отработать заявления.
07.04.2021 18:29 Ответить
Будующий депутат от Слуги Народа ))
07.04.2021 18:44 Ответить
Таких і на олх вистачає - тіпа вишлю після повної передоплати. По ходу деякі ще ведуться.
07.04.2021 21:13 Ответить
Не вижу смысла его садить и кормить за счёт государства.Украл 70 тыс?Должен отдать 700 тыс.Конфискация имущества на аукцион и возврат денег всем жертвам плюс штраф государству.Повтор данного действия отправлять на минные поля прыгать.Вот тогда всё будет нормально
07.04.2021 21:45 Ответить
он герой просто а вы лохи))
09.04.2021 00:09 Ответить
 
 