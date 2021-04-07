19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: "продавал" брендовые вещи в Instagram. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 19-летнему парню, который наладил схему противоправного завладения денежными средствами граждан под видом онлайн-продаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Злоумышленник размещал в социальной сети "Instagram" объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по его отправке не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории столицы.

Таким образом в период 2020-2021 юноша обманул 29 граждан на более чем 70 тыс. грн.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, пневматическое оружие и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие пострадавшие.

За совершенное парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что если вы стали жертвой указанных мошеннических действий, то обращайтесь с соответствующим заявлением в Шевченковское управление Нацполиции или в Шевченковскую окружную прокуратуру города Киева.

