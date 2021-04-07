Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало украинским военным пять модернизированных танков Т-64 и Т-72. Работы выполнены с опережением графика.

"Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой", - говорится в сообщении.

Это уже вторая передача военной техники ЛБТЗ Министерству обороны текущем году. Первая партия насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.

Напомним, Львовский бронетанковый завод производит и ремонтирует военную технику, в частности бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Лев" и "Зубр" и тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б". Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и ряда специальных инженерных машин.

