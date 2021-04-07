РУС
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало украинским военным пять модернизированных танков Т-64 и Т-72. Работы выполнены с опережением графика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой", - говорится в сообщении.

Это уже вторая передача военной техники ЛБТЗ Министерству обороны текущем году. Первая партия насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ. ФОТО

Напомним, Львовский бронетанковый завод производит и ремонтирует военную технику, в частности бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Лев" и "Зубр" и тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б". Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и ряда специальных инженерных машин.

Смотрите также: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три отремонтированных танка Т-72. ФОТО

Львов (4625) оборона (5268) танк (2301) Укроборонпром (1241) ВСУ (6865)
Топ комментарии
+33
07.04.2021 19:16 Ответить
+25
Побольше бы таких, давить кацапов надо как вшей.
07.04.2021 19:15 Ответить
+22
Троллингом ты занимаешься сидя на диване, а не идешь работать на бронетанковый завод. Чужими руками .....
07.04.2021 19:18 Ответить
что за троллинг??? их 105 должно быть!!!
07.04.2021 19:14 Ответить
Троллингом ты занимаешься сидя на диване, а не идешь работать на бронетанковый завод. Чужими руками .....
07.04.2021 19:18 Ответить
с конвеера строчишь??
07.04.2021 19:51 Ответить
07.04.2021 20:32 Ответить
А может ********** когда в прошлом году обещал 100 танков, 100 бтр, ....... пушки, самолёты...... занимался троллингом.
07.04.2021 21:34 Ответить
Ага, в четырнадцатом, за две недели войну закончить.
08.04.2021 07:19 Ответить
Отсутствие тебя и тебе подобных в окопах на защиту Украины не позволили закончить войну за две недели.
08.04.2021 19:07 Ответить
Я то как раз в 14-15 году присутствовал, а ты гнида диванная где была, уклонист хренов.
08.04.2021 19:11 Ответить
Фу, барсик, бумага всё стерпит. Сам себе не ври. Если был, чего же не закончил. Мажет всё таки ввз виновен в войне в Украине. Для меня это именно так. Для новоросов - Порошенко.
08.04.2021 19:16 Ответить
Кацап ПНХ
08.04.2021 19:18 Ответить
Так путин ***** или нет.
08.04.2021 19:21 Ответить
Специально для тебя кацап, и путин ***** и ты тоже!!!
08.04.2021 19:30 Ответить
та их клепать можно при желании сотнями и при расстреле тех у кого сейфы с деньгами находят..технологии 50 летней давности метал двигатель катки трансмиссия и дуло ой какой звездолет прямо...цирк...база есть тем более..а у нас столько подковерная борьба и все
09.04.2021 00:05 Ответить
не 105 это Phanar AMX 105 ...который Ебэером называют
07.04.2021 19:35 Ответить
Побольше бы таких, давить кацапов надо как вшей.
07.04.2021 19:15 Ответить
авіація потрібна...нема
07.04.2021 19:17 Ответить
Потрібно все і як можно більше.
07.04.2021 19:19 Ответить
за умов обмеженості ресурсу - треба робити вибір.
07.04.2021 19:22 Ответить
Вибір зроблено - гелікоптери для чорта
07.04.2021 19:26 Ответить
єс...
07.04.2021 19:27 Ответить
але ж льотчики-бамбардіровщики то є!
07.04.2021 19:19 Ответить
Ну курва він за натурою, ківа такеж саме.
07.04.2021 20:11 Ответить
даун ківа це,мабуть, узагальнене віддзеркалення рівня нашої "еліти".
07.04.2021 20:19 Ответить
я вважаю що все набагато простіше- гроші.
07.04.2021 20:20 Ответить
гроші та вплив породжують еліту...але ще одна приправка - повага та намагання мавпувати (ненайкращий термін,але доволі промовистий) дії еліти. о тут повний
07.04.2021 20:28 Ответить
Дивився як Гончаренко Арестовичу в студії прочитав його пости річної давнини про зеленського, де він його називав і клоуном і рештою хороших слів, арестович тільки своїми жолваками грав зі злості.
07.04.2021 20:41 Ответить
я трохи поважаю аристовича лише за те, що ще за кучмо і Тузли пояснив піплу деякі розклади.
07.04.2021 21:00 Ответить
в мене до іуд продажних повага відсутня.
07.04.2021 21:02 Ответить
я краще промовчу...
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
07.04.2021 21:14 Ответить
корчинський взагалі якийсь палівний. фото валом.
07.04.2021 21:25 Ответить
палевний, але тут сказав правильно. немає чорного та білого. це наш штайл.
07.04.2021 21:57 Ответить
07.04.2021 19:16 Ответить
старая кацапская шутка из КВН, только вместо "укропы" было "русские", а ордой были "монголо-татары"
07.04.2021 20:04 Ответить
кацапню потірбно бити їх же методами.
07.04.2021 20:08 Ответить
любыми методами
07.04.2021 20:10 Ответить
НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКІВ !!!
07.04.2021 20:29 Ответить
згоден, але чому ви мені це пишите? та навіщо через капс?
07.04.2021 20:40 Ответить
даже мочить с сортире, дебилов блдь
07.04.2021 20:11 Ответить
порядочно!
07.04.2021 19:18 Ответить
єдина приємна новина сьогодні...
07.04.2021 19:19 Ответить
Вот бы Турция еще баяракторов тоже подогнала. и все страны друзья тоже скинулись вооружением хорошим, чтобы РФ навалять люлей!
07.04.2021 19:19 Ответить
орда - ядерна орда...робіть висновки самі.
07.04.2021 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RQj8QTBpvdI Финляндия и русские свиньи
07.04.2021 19:29 Ответить
А Эрдоган и говорит, кинжал в спину, или пониже, а ***** радуется
07.04.2021 19:30 Ответить
Нужно составить списки того, что должны подогнать страны друзья. И они по нему будут ориентироваться и передавать.
07.04.2021 19:32 Ответить
Ловлю на слове , передай фрау Муркель , чтобы прислала сотню стальных Леопардов , Украине сейчас очень нужна помощь.
07.04.2021 20:24 Ответить
07.04.2021 19:23 Ответить
Вообще танк расчитан на 40 минут боя.
07.04.2021 19:28 Ответить
если не на 30.
07.04.2021 19:30 Ответить
на сколько секунд боя ты расчитан? ули обосрешься и в обморок еще на далеких подступах?
07.04.2021 20:03 Ответить
глупость
07.04.2021 20:08 Ответить
Та не,прсто многие не понимают смысл..за такое время активного боя у техники заканчивается боекомплект😁
07.04.2021 20:24 Ответить
И нулевой заказ с нулевым бюджетом выпуск ракет типа "Ольха"....Чему радоваться? Что важнее и полезнее для ВСУ?
07.04.2021 19:29 Ответить
07.04.2021 19:30 Ответить
денег потраченых на танк можно было беспилотники купить ударные ..Они там на заводе видели что с армянскими танками сделали азейбарджанские беспилотники турецкого производства
07.04.2021 19:37 Ответить
07.04.2021 19:38 Ответить
А в это время ""Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності"
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
07.04.2021 19:56 Ответить
В госзаказе на этот год для завода "Малышева" всего ОДИН танк "Оплот". Да и тот для ПАРАДУ.
08.04.2021 08:58 Ответить
Ця інформація "гуляє" в змі вже три тижні..Від цього у ЗСУ не побільшає модернізированої техніки.
07.04.2021 20:57 Ответить
То было про партию от Харьковского завода.
08.04.2021 21:06 Ответить
Как заботливо заткнули дула тряпочками
07.04.2021 20:59 Ответить
Взагалі це має бути таємницею.
07.04.2021 21:32 Ответить
 
 