В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операция объединенных сил и общую ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Также, речь шла о состоянии реформирования Вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО. В свою очередь, глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.
В завершение встречи Хомчак поблагодарил Пича за конструктивный разговор, откровенный обмен мнениями и поддержку Украины со стороны НАТО.
"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты, - подчеркнул Хомчак.
Значит не F15, а скорее Eurofighter Typhoon ибо у них на вооружении немного F-35B и много истребителей Eurofighter Typhoon.
А может и Panavia Tornado, которые недавно британцы сняли с вооружения, но он всё ещё является хорошим истребителем 4-го поколения с крылом изменяемой стреловидности
Может все таки БПЛА, там оператора готовить быстрее
А нашій владі все це до одного місця.. Дуже прикро, що таких гнид обрали..
Бланк приводит детальный анализ состояния военно-воздушных сил Украины. Его вывод - ВВС Украины не соответствуют времени и тем вызовам, которые стоят перед страной в связи с российской агрессией и ее эскалацией. В связи с этим Бланк предлагает администрации Байдена провести срочную модернизацию ВВС Украины с целью обеспечения надежной защиты ее воздушного пространства и возможности нанесения ударов с воздуха по силам вторжения. Предложения Бланка очень конкретные - предоставить Украине по ленд-лизу 100 или более истребителей F-15s, 6-8 самолетов-разведчиков раннего предупреждения E-2C-2000 Hawkeye, 8-12 самолетов-заправщиков, крылатые ракеты и специальное оборудование".(Thanks to Igor Aizenberg and Kostyantyn Zorkin).
больше некому бубе доложить о пво?
Почитав коменти руссскіх під повідомленнями про стягнення військ до України.
Там радість,гордість та щире бажання нашої смерті.
Ну наканьєцта ВАЙНА!!!
Радость то какая -ВАЙНА!!!
Ньє падвьєдітьє роднінькійє.
Кагда уже бамбіть Кійєв?
Вони реально схиблені потвори,в причому -ВСІ.
Купують в воєнторгу танчики, гради, і починають по сусідах фейерверки запускати.
Гагарін - так. І "Луна наш".
КСЛО хотело поближе к границам стран НАТО, а НАТО решило идти ему навстречу ..
Ужос .. какой то..
Аби щось ляпнути?
Как сообщает издание La Repubblica, функционер чувствует проблемы со здоровьем. Он угодил в больницу второй раз за две недели.
1) ПОЛНОСТЬЮ переворужить армию по стандартам НАТО. Для этого нужно производить все виды вооружения. Форму, питание, склады...
2) Кормить свою армию по стандартам НАТО.
3) Кормить само НАТО. Это, по сути, генштаб. А воевать будут немцы, которые не хотят блокировать Северный поток, итальянцы, которые строят оперный в Севастополе, греки, которые предъявляют претензии немцам...
По факту, мы и есть НАТО. И Европа на нас очень надеется ) Или ты думаешь, что приедет Байден и будет копать тебе окопы? ... Хотя, я тебя знаю. Ты именно так и думаешь.