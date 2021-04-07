В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операция объединенных сил и общую ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Также, речь шла о состоянии реформирования Вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО. В свою очередь, глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.

В завершение встречи Хомчак поблагодарил Пича за конструктивный разговор, откровенный обмен мнениями и поддержку Украины со стороны НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России: "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"

"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты, - подчеркнул Хомчак.

Также читайте: Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса