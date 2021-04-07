РУС
В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ 01

"В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операция объединенных сил и общую ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Также, речь шла о состоянии реформирования Вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО. В свою очередь, глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.

В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ 02

В завершение встречи Хомчак поблагодарил Пича за конструктивный разговор, откровенный обмен мнениями и поддержку Украины со стороны НАТО.

В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ 03

"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты, - подчеркнул Хомчак.

В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ 04

https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1379792592896983044 3 год

Почитав коменти руссскіх під повідомленнями про стягнення військ до України.
Там радість,гордість та щире бажання нашої смерті.
Ну наканьєцта ВАЙНА!!!
Радость то какая -ВАЙНА!!!
Ньє падвьєдітьє роднінькійє.
Кагда уже бамбіть Кійєв?
Вони реально схиблені потвори,в причому -ВСІ.
07.04.2021 19:50 Ответить
І кожний західний високопосадовець вважає за необхідне вклонитись подвигу українських військових.
А нашій владі все це до одного місця.. Дуже прикро, що таких гнид обрали..
07.04.2021 19:37 Ответить
"Во вторник на сайте Atlantic Council опубликована статья Стивена Бланка, старшего научного сотрудника Института международной политики, одного из ведущих американских специалистов по России и бывшему ссср.
Бланк приводит детальный анализ состояния военно-воздушных сил Украины. Его вывод - ВВС Украины не соответствуют времени и тем вызовам, которые стоят перед страной в связи с российской агрессией и ее эскалацией. В связи с этим Бланк предлагает администрации Байдена провести срочную модернизацию ВВС Украины с целью обеспечения надежной защиты ее воздушного пространства и возможности нанесения ударов с воздуха по силам вторжения. Предложения Бланка очень конкретные - предоставить Украине по ленд-лизу 100 или более истребителей F-15s, 6-8 самолетов-разведчиков раннего предупреждения E-2C-2000 Hawkeye, 8-12 самолетов-заправщиков, крылатые ракеты и специальное оборудование".(Thanks to Igor Aizenberg and Kostyantyn Zorkin).
https://www.facebook.com/zorkinsobolev?__cft__[0]=AZW5p4B2SAmb064mo2kx_I0uExtctETZMJu7VP1niUCUnprW0nF59Sbk1BW-QTSOj-yBZBK1aTygnALOtgA6SyYCkg72-OUeqiQi7NYERNKYHgeaA__Q_pEzfl7eofFH3GZZn9RPcjk-tejxSfAUAc0KID00ZEN-3NT_F21OzSbI7w&__tn__=-]C%2CP-R
Так, значит F15 на подходе
А там и F-16 близко.
В Украине с визитом находится глава Военного комитета НАТО маршал авиации Пич, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1766
Байден его туда и отправил.
хоч парочку F-35 . )
Пилоты умеют на них летать?!
Разом з пілотами!
Научимся
Не сомневайтесь,животные ,вы видите , что шутки с ватными рашистскими пдрсми закончились ,наступает время ответственности за свои преступления , ******** рода недочеловеческого......
Точно на подходе, рядом из БМП поставят.
О, косой петушок пожаловали, что мордва, обосралось ваше *****, обосралось по полной
Стюартом Пич - британец, на нашивке у него британский флаг и написано - " Королевские ВВС".

Значит не F15, а скорее Eurofighter Typhoon ибо у них на вооружении немного F-35B и много истребителей Eurofighter Typhoon.
А может и Panavia Tornado, которые недавно британцы сняли с вооружения, но он всё ещё является хорошим истребителем 4-го поколения с крылом изменяемой стреловидности
Пилотов надо готовить...а это долго...
Может все таки БПЛА, там оператора готовить быстрее
Такая череда звонков и визитов не на пустом месте явно пуйло решил напасть на Украину.Нужны базы НАТО в Украине.
прежде всего должен быть настоящий главнокомандующий на своем месте а не фигляр и реформы тогда НАТО и базы создаст и многое другое
Базы НАТО в Украине должны были быть ещё вчера
На подходе. Это нелетающая модификация?
Може нехай до нас штаб квартира НАТО переїде, а ?
пока ещё нет, штаб должен быть по дальше от линии столкновения, но то что первая идёт авиация, это факт. Вот первая персона по авиации уже присматриваеться. Кстати, то как активизировались военные у нас, то выглядит рашка уже пистюлей не избежать. Как говориться - до пригались и до болтались , теперь пора им платить по счетам.
https://www.facebook.com/Norwegianarmy/videos/3923987447623005
Командування східним флангом військ.
а где ништяки по обеспечению защиты от средств воздушного нападения жыдоугрофиннобурятии?
всьо є.А ніштякі там де їм і треба бути.
та да...криворогі ніштяки на полігонах коло львова складують..
Вот и хорошо
І кожний західний високопосадовець вважає за необхідне вклонитись подвигу українських військових.
А нашій владі все це до одного місця.. Дуже прикро, що таких гнид обрали..
Всё по протоколу.
Наші вітання. Залишайтесь. Погостюйте. Можна й на ПМЖ, разом з військами НАТО.
краще десять
"Во вторник на сайте Atlantic Council опубликована статья Стивена Бланка, старшего научного сотрудника Института международной политики, одного из ведущих американских специалистов по России и бывшему ссср.
Бланк приводит детальный анализ состояния военно-воздушных сил Украины. Его вывод - ВВС Украины не соответствуют времени и тем вызовам, которые стоят перед страной в связи с российской агрессией и ее эскалацией. В связи с этим Бланк предлагает администрации Байдена провести срочную модернизацию ВВС Украины с целью обеспечения надежной защиты ее воздушного пространства и возможности нанесения ударов с воздуха по силам вторжения. Предложения Бланка очень конкретные - предоставить Украине по ленд-лизу 100 или более истребителей F-15s, 6-8 самолетов-разведчиков раннего предупреждения E-2C-2000 Hawkeye, 8-12 самолетов-заправщиков, крылатые ракеты и специальное оборудование".(Thanks to Igor Aizenberg and Kostyantyn Zorkin).
https://www.facebook.com/zorkinsobolev?__cft__[0]=AZW5p4B2SAmb064mo2kx_I0uExtctETZMJu7VP1niUCUnprW0nF59Sbk1BW-QTSOj-yBZBK1aTygnALOtgA6SyYCkg72-OUeqiQi7NYERNKYHgeaA__Q_pEzfl7eofFH3GZZn9RPcjk-tejxSfAUAc0KID00ZEN-3NT_F21OzSbI7w&__tn__=-]C%2CP-R
этот бланк часом не ленинец?)))
больше некому бубе доложить о пво?
Atlantic Council: США мають організувати "ленд-ліз" для переоснащення Повітряних Сил України

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/atlantic_council_ssha_majut_organizuvati_lend_liz_dlja_pereosnaschennja_povitrjanih_sil_ukrajini-3356.html
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1379792592896983044 3 год

Почитав коменти руссскіх під повідомленнями про стягнення військ до України.
Там радість,гордість та щире бажання нашої смерті.
Ну наканьєцта ВАЙНА!!!
Радость то какая -ВАЙНА!!!
Ньє падвьєдітьє роднінькійє.
Кагда уже бамбіть Кійєв?
Вони реально схиблені потвори,в причому -ВСІ.
Они собственной смерти радуются, дебилы
бо для них життя без війни сповнене пусткою.
Тобто пусте.)
Нижче написано- війна і гагарін. ВСЕ, що важливе для кацапа.
Яка війна? Хіба москалі війни бажають? Це в них така гра.
Купують в воєнторгу танчики, гради, і починають по сусідах фейерверки запускати.
Гагарін - так. І "Луна наш".
дайте им унитазами выкуп, пускай успогоятся ..
Это ты дебил,что непонятно,война будет здесь,погибать будем мы!а этот уедет в Америку и от туда будет выражать традиционно глубогую озабоченность ,а самолёты это чтобы подтолкнуть нас к войне .америка играет нами ,и будет воевать НАМИ с россией.
Кацапська орда іспоков віків нападала на Русь-Україну, але ми завжди їх гнали за Можайськ. Слава тактичній авіації України!
Война і Гагарін . всьо .
Хм... Ты видишь как оно-то?
Бункерный наверное обеспокоен ..
КСЛО хотело поближе к границам стран НАТО, а НАТО решило идти ему навстречу ..
Если сделать из Донецка Грозный, что сделает тогда Обнуленыш с Воронежом?
Ужос .. какой то..
тонкий натяк орді?
так вони допомогають українському народові, твоє зелене сцикло тут нідочого
АХАХАХАХАХАХА! да ти гуморист-аматор
НАТО в Кожну Хату Во Львов за последние трое суток прибыло несколько военно-транспортных самолетов с баз НАТО в Испании и Германии.Что в них никто не знает...
успокоительное для кацапов
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
Порошенко принимал за 5 лет более 100 высших офицеров НАТО на львовском полигоне Яворив,причем не один раз...Зрада 100 пудов
И все Главнокомандующие и маршалы? Ну, ну!
потвора, як це тебе повністю не випилили, хахахахахахаха
Раз прибыл такой высокий представитель НАТО значит будут поставки НАТОвских самолетов ,Точнее - американских...
Украино-польско-литовский батальон не расформирован,чуваки ждут приказ...
Мы в альянсе 99%
Путлер капут.
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
Авиация США!? Это мне нравится.
Так помогут нам небо прикрыть?
Поинтерисуйтесь, что такое Федеральная Служба воздушных маршалов.
Яке відношення має американська "Федеральна служба повітряних маршалів" до головного маршала авіації Великої Британії який прибув з візитом як представник НАТО?
Аби щось ляпнути?
Это все хорошо,но что делать с главнокомандуючим?
Сильвио Берлускони госпитализирован.

Как сообщает издание La Repubblica, функционер чувствует проблемы со здоровьем. Он угодил в больницу второй раз за две недели.
и как с этим теперь жить?
Не будет больше поддержки ***** в Италии.
Чтобы вступить в НАТО нужно:
1) ПОЛНОСТЬЮ переворужить армию по стандартам НАТО. Для этого нужно производить все виды вооружения. Форму, питание, склады...
2) Кормить свою армию по стандартам НАТО.
3) Кормить само НАТО. Это, по сути, генштаб. А воевать будут немцы, которые не хотят блокировать Северный поток, итальянцы, которые строят оперный в Севастополе, греки, которые предъявляют претензии немцам...
По факту, мы и есть НАТО. И Европа на нас очень надеется ) Или ты думаешь, что приедет Байден и будет копать тебе окопы? ... Хотя, я тебя знаю. Ты именно так и думаешь.
Welcome, Sir !
Пусть покажет клоуну повестку или громко скажет "кадыров"!
будет то шо с Польшей в 39м..захватили разорвали а толстый боров только сигары курил и ахал
