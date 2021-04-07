Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе". ФОТО

Австрийская газета Der Standard в своей публикации об Украине убрала слова "гражданская война" из якобы цитаты президента Владимира Зеленского, однако оставила этот термин российской пропаганды в заголовке.

"В предыдущей версии речь шла о "гражданской войне на Донбассе", но президент говорил о "войне", - отмечается в коротком посте, размещенном 7 апреля после обеда в конце статьи.

Речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом в статье был не просто использован нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" на востоке Украины, но эти слова еще и были представлены как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе", - говорилось в статье.

В настоящее время в обоих местах текста, где была эта якобы цитата украинского президента, внесены правки, и текст звучит следующим образом: "Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить войну на Донбассе".

В то же время, австрийская газета оставила термин "гражданская война" в заголовке.





