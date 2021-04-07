РУС
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе". ФОТО

Австрийская газета Der Standard в своей публикации об Украине убрала слова "гражданская война" из якобы цитаты президента Владимира Зеленского, однако оставила этот термин российской пропаганды в заголовке.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом свидетельствуют внесенные правки в соответствующую статью об Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В предыдущей версии речь шла о "гражданской войне на Донбассе", но президент говорил о "войне", - отмечается в коротком посте, размещенном 7 апреля после обеда в конце статьи.

Речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом в статье был не просто использован нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" на востоке Украины, но эти слова еще и были представлены как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине, это возмутительно, - посол Щерба. ФОТО

"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе", - говорилось в статье.

В настоящее время в обоих местах текста, где была эта якобы цитата украинского президента, внесены правки, и текст звучит следующим образом: "Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить войну на Донбассе".

В то же время, австрийская газета оставила термин "гражданская война" в заголовке.

Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о гражданской войне на Донбассе 01
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о гражданской войне на Донбассе 02

Также читайте: Французско-украинский певец Манандиз обратился к европейцам: Украина - друг Европы, Путин - монстр и убийца. Украина нуждается в поддержке всего мира

Австрия (846) Зеленский Владимир (21714) пропаганда (3723) россия (96963) Донбасс (26963)
+34
Это та страна, где премьер танцевала с ******, а теперь вошла в совет директоров Роснефти?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
+22
Во-во, они самые. Подельники и сообщники людоедов!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:09 Ответить
+14
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе" - Цензор.НЕТ 9217
показать весь комментарий
07.04.2021 20:11 Ответить
Меррзавцы!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
пока у кацапов есть лаве-проститутки не кончатся
показать весь комментарий
07.04.2021 20:16 Ответить
А чо? Нічого такого. Гроші кацапські взяли - треба відпрацювати.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
Это та страна, где премьер танцевала с ******, а теперь вошла в совет директоров Роснефти?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
Во-во, они самые. Подельники и сообщники людоедов!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:09 Ответить
Так и хочется сказать что-нибудь "ласковое, доброе, вечное", только вот цензура не пропустит.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:21 Ответить
цензура пропустить, але адміни цензора будуть проти... В кращому випадку - захрестять.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:48 Ответить
А ви почитайте статті німецької вікіпедії на українські теми (через гугл-транслейт) та порівняйте з українськими. Там статті написані московитами і ніхто їх там не виправляє
показать весь комментарий
07.04.2021 21:45 Ответить
Зеля і зашквар одне єдине
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
ну ниччо...штаб бубы накатает жалобу в мельбурн и фсё порешают...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
якщо Мельбурн не переплутають з якимось містом.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:17 Ответить
Можуть замість Берн - Відень.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
07.04.2021 20:16 Ответить
Спочатку вони хтіли написати "війна з тією стороною",
або "потустороння війна"...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:08 Ответить
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе" - Цензор.НЕТ 9217
показать весь комментарий
07.04.2021 20:11 Ответить
Не зря Раша вкладывает деньги в подкуп и спонсирование ряда политиков, журналистов и изданий на Западе. Приходится отрабатывать. А пану президенту Зеленскому ( как и его попереднику) нужно говорить прямо , не просто употреблять слово война, а говорить война с РФ.. А то просто " война" , к нему могут приписать что угодно, ( "гражданская" к примеру) хотя впрочем у нас официально до сих пор АТО. ( семь лет война с террористами.. да уж..)
показать весь комментарий
07.04.2021 20:20 Ответить
АТОООС , сударь
показать весь комментарий
07.04.2021 20:36 Ответить
АРА мис , месье...
показать весь комментарий
07.04.2021 21:18 Ответить
уж да! без АР у нас ничего в стране не делается
показать весь комментарий
07.04.2021 22:58 Ответить
давно у австрії проблем не було? Будуть...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:22 Ответить
Від кого? Від Буби? Хіба що коли приїде туди.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:25 Ответить
3.14доры австрийские!!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:24 Ответить
Прикалуються вже як самі хочуть.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:27 Ответить
По сути, могу назвать 3-4 европейские страны, у которых можно брать пример и чему то поучиться, а Австрия типичная, мелкая европейская шлюха, которая ищет под кого лечь, на ее примере можно сделать вывод, благополучная сытая жизнь абсолютно не предполагает порядочность и неподкупность.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:31 Ответить
"Авиация ждет приказа. Украина и Турция готовят сюрприз для Кремля, Москва в ступоре"
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
показать весь комментарий
07.04.2021 20:40 Ответить
***** очень просило кнайсль посодействовать. а ей, как разведёнке, сегодня деньги сильно нужны )
показать весь комментарий
07.04.2021 20:48 Ответить
они разве уже развелись??
показать весь комментарий
07.04.2021 21:21 Ответить
ещё в прошлогодний карантин. где то щас как раз годовщина развода ))) ещё та была шкандальная история, как они погрызлись в самоизоляции, закончившейся разводом ))
показать весь комментарий
07.04.2021 21:35 Ответить
убрали оригинал описания их "войны роз" привёдших к разводу, как статью "нарушающую кодекс чести")) после развода, с прошлого года она на ********** "https://www.oe24.at/oesterreich/politik/karin-kneissl-neuer-job-bei-putins-tv-sender/429327400 парашатудэй " работает ))
показать весь комментарий
07.04.2021 21:42 Ответить
Болгары фейки об убитом мальчике публикуют и пох. https://news.bg/world/germaniya-i-frantsiya-podkrepyat-ukrayna-prizovavat-za-deeskalatsiya-na-naprezhenieto-s-rusiya.html?fbclid=IwAR2TKBl_WqB8uROUiRQ4MyX0gIYRZIoudmMAJDZTIZrOwMpSNgvs8Jusj9Q
показать весь комментарий
07.04.2021 21:13 Ответить
австрия - страна кенгуру
показать весь комментарий
07.04.2021 21:20 Ответить
Европа за Россию ,ну а нам осталась только глубокая озабоченность .
показать весь комментарий
08.04.2021 01:26 Ответить
Die österreichische Zeitung "der Standard" ist eine Müllkippe und ein Zentrum, um Putins Lügen zu verbreiten!
показать весь комментарий
08.04.2021 08:40 Ответить
Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 739Австрійська газета виправила цитату Зеленського, але залишила в заголовку термін російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 3712
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе" -
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html Меркель заявила, что на востоке Украины при поддержке России идет гражданская война.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:48 Ответить
 
 