Австрийская газета исправила цитату Зеленского, но оставила в заголовке термин российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе". ФОТО
Австрийская газета Der Standard в своей публикации об Украине убрала слова "гражданская война" из якобы цитаты президента Владимира Зеленского, однако оставила этот термин российской пропаганды в заголовке.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом свидетельствуют внесенные правки в соответствующую статью об Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"В предыдущей версии речь шла о "гражданской войне на Донбассе", но президент говорил о "войне", - отмечается в коротком посте, размещенном 7 апреля после обеда в конце статьи.
Речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом в статье был не просто использован нарратив российской пропаганды о "гражданской войне" на востоке Украины, но эти слова еще и были представлены как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.
"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе", - говорилось в статье.
В настоящее время в обоих местах текста, где была эта якобы цитата украинского президента, внесены правки, и текст звучит следующим образом: "Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить войну на Донбассе".
В то же время, австрийская газета оставила термин "гражданская война" в заголовке.
або "потустороння війна"...
https://www.youtube.com/watch?v=_40_4ZR4oNM
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-bei-brenner-schliessung-ist-europa-zerstoert-14269046.html Меркель заявила, что на востоке Украины при поддержке России идет гражданская война.