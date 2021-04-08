РУС
Ликвидирован пожар в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 10 человек эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 апреля в 1:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы, который возник в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома, существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что пожарные немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей. На безопасное расстояние были выведены 10 человек.

"В 2:22 пожар был локализтрован на площади 45 кв. м, а в 2:28 - ликвидирован. Жертв в результате пожара нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие", - добавили в ГСЧС.

