Депутат Бориспольского райсовета вымогал $40 тыс. у столичного нотариуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Бориспольского районного совета, который вымогал и получил от киевского нотариуса $40 000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Установлено, что депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов из-за искусственных обвинений в недоброчесности. Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

Борисполь (771) взятка (6219) райсовет (64) СБУ (20343)
он это делал потому что ничего больше не умеет делать...
08.04.2021 10:14 Ответить
**** каждый день по 5 - 10 чертей берут на взятках, а тюрьмы почему то закрываются...
08.04.2021 10:16 Ответить
Потому что их берут такие же черти не для того что бы посадить а для того что бы заработать. Следователь или судья получит от него тысяч 20, его оправдают и он по итогу предьявит этому нотариусу уже тысяч 80. 40 было, 20 пришлось отдать на откуп, еще 20 за неудобства...
08.04.2021 10:22 Ответить
мені здається, ця розповідь не с початку історії. Наряд чи до першого ліпшого київського нотаріуса заходять депутати районих рад розповісти про звязки в мінюсті.
08.04.2021 12:04 Ответить
 
 