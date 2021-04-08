Депутат Бориспольского райсовета вымогал $40 тыс. у столичного нотариуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Бориспольского районного совета, который вымогал и получил от киевского нотариуса $40 000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Установлено, что депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов из-за искусственных обвинений в недоброчесности. Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

