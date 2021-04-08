Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Пассажир поезда "Укрзализныци" сообщением "Измаил – Киев", датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен купил швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото датчанин опубликовал на своей странице в Facebook.



Фото: Андерсен/Facebook

"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" – отметил он в соцсети.

Отвечая на вопросы своих подписчиков он рассказал, что грязь в украинских поездах "древняя и устойчивая" и поэтому ему пришлось ее "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось. Также он сообщил, что раньше пользовался салфетками, а теперь прибегает к такому способу, отметив, что использовать все-таки лучше не швабру, а что-то более жесткое.

Поделился сообщением Андерсена и тревел-блоггер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укрзалализныци".

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ...", - написал он.







Отметим, что в комментариях под постом блоггера развернулась целая дискуссия о том, какими средствами лучше отмывать вагоны "Укрзализныци". Сам датчанин написал следующее: "Я не первый раз ежу на УЗ и знаю что это такое".



