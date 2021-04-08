Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж
Пассажир поезда "Укрзализныци" сообщением "Измаил – Киев", датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен купил швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото датчанин опубликовал на своей странице в Facebook.
"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" – отметил он в соцсети.
Отвечая на вопросы своих подписчиков он рассказал, что грязь в украинских поездах "древняя и устойчивая" и поэтому ему пришлось ее "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось. Также он сообщил, что раньше пользовался салфетками, а теперь прибегает к такому способу, отметив, что использовать все-таки лучше не швабру, а что-то более жесткое.
Поделился сообщением Андерсена и тревел-блоггер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укрзалализныци".
"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ...", - написал он.
Отметим, что в комментариях под постом блоггера развернулась целая дискуссия о том, какими средствами лучше отмывать вагоны "Укрзализныци". Сам датчанин написал следующее: "Я не первый раз ежу на УЗ и знаю что это такое".
Сральникивыгребные ямы, отравляющие грунтовые воды в 99% домохозяйств. Быдлу нравится жить в говне
Тут нічого не допоможе. Безтолковість не викорінити. Хіба шо дітей треба відлучати від батьків ще у 2 роки...
хоча б вiдмити...гниди.
комментарий от УЗ будет??
С такой зарплатой можно отмыть все вагоны УЗ.
А если серьезно, по регламенту положено после каждого рейса чистить пасс. поезда.
Но ведь не делают, а просто воруют эти деньги.