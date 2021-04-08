РУС
Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Пассажир поезда "Укрзализныци" сообщением "Измаил – Киев", датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен купил швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото датчанин опубликовал на своей странице в Facebook.

Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 01
Фото: Андерсен/Facebook

"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" – отметил он в соцсети.

Отвечая на вопросы своих подписчиков он рассказал, что грязь в украинских поездах "древняя и устойчивая" и поэтому ему пришлось ее "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось. Также он сообщил, что раньше пользовался салфетками, а теперь прибегает к такому способу, отметив, что использовать все-таки лучше не швабру, а что-то более жесткое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 млн грн только на одной сделке: СБУ разоблачила на Львовщине коррупционную схему присвоения средств "Укрзализныци". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 02

Поделился сообщением Андерсена и тревел-блоггер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укрзалализныци".

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ...", - написал он.

Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 03
Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 04
Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 05

Отметим, что в комментариях под постом блоггера развернулась целая дискуссия о том, какими средствами лучше отмывать вагоны "Укрзализныци". Сам датчанин написал следующее: "Я не первый раз ежу на УЗ и знаю что это такое".


Грязь оказалась древней и устойчивой: датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда Укрзализныци 06

иностранец (502) поезд (1037) Укрзализныця (2782)
Топ комментарии
+79
Ганьба яка...
Європейці нас вчать чистоті...
А колись Анна Київська Європу до чистоти почала привчати.
Пожили в расєйському свинарнику і самі конкретно за*рались..
08.04.2021 10:42 Ответить
08.04.2021 10:42 Ответить
+38
Выпускайте Лещенка может там грязь не простая и если ее смыть вагон просто развалится
08.04.2021 10:45 Ответить
08.04.2021 10:45 Ответить
+37
теперь ему выпишут штраф. он изуродовал общий внешний вид поезда ))
08.04.2021 10:45 Ответить
08.04.2021 10:45 Ответить
Страница 3 из 3
Дайте угадаю... -посткоронавирусный синдром коры черепного моска
08.04.2021 13:46 Ответить
08.04.2021 13:46 Ответить
Є підозра, що крім дощу його взагалі більше ніхто ніколи не мив.
08.04.2021 15:37 Ответить
08.04.2021 15:37 Ответить
вот это - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!
08.04.2021 13:00 Ответить
08.04.2021 13:00 Ответить
*****, украінський сором якийсь.
08.04.2021 13:17 Ответить
08.04.2021 13:17 Ответить
результ огульного деребана мультимиллионерами всех и вся
08.04.2021 13:47 Ответить
08.04.2021 13:47 Ответить
ДУС привлекло бы независимого частного оценщика, который в 2 млн оценил бы эту работу! И мыли бы 2 недели
08.04.2021 13:22 Ответить
08.04.2021 13:22 Ответить
Господи, як же мені соромно за Україну останні два роки!
08.04.2021 13:49 Ответить
08.04.2021 13:49 Ответить
Чему удивляться ? Вся страна засранная. В селах мусорные свалки в каждом овраге. Сжигают мусор, пл.пакеты, баклажки возле домов. Сральники выгребные ямы, отравляющие грунтовые воды в 99% домохозяйств. Быдлу нравится жить в говне
08.04.2021 14:00 Ответить
08.04.2021 14:00 Ответить
Лядські ледарі!!! Говномісииии
08.04.2021 14:08 Ответить
08.04.2021 14:08 Ответить
Хаха. На українців нема хазяіна в любій галузі. Безтолкові на любій посаді. В понеділок 50 % одних безтолкових ледарів незадоволені безтолковістю інших 50%, а у вівторок вже навпаки ))))
Тут нічого не допоможе. Безтолковість не викорінити. Хіба шо дітей треба відлучати від батьків ще у 2 роки...
08.04.2021 14:51 Ответить
08.04.2021 14:51 Ответить
УЗ в збитках, іноземці самі миють вікна в вагонах, а у наглядової ради веселе і ситне життя - Сирожа Лещенко заробив за рік 2,5 млн. грн.
08.04.2021 15:18 Ответить
08.04.2021 15:18 Ответить
Он же вернулся из самой Америки на Майдан, спасать Украину. Не надо было ему вас спасать.
08.04.2021 15:49 Ответить
08.04.2021 15:49 Ответить
Лещ скажет что это новая методичка от порохоботов, инфа 100%
08.04.2021 15:36 Ответить
08.04.2021 15:36 Ответить
яка ганьба... елементарно не можуть вiдмити i так задрiпанi старi вагони...
хоча б вiдмити...гниди.
08.04.2021 17:09 Ответить
08.04.2021 17:09 Ответить
Не один раз пытался стекла снаружи вытереть салфетками окна в вагонах, почти нереально. Действительно на УЗ не моют окна. Но в середине вагона мегадезинфекция, даже чересчур. Как то еще до Ковида забыл вещи в вагоне и вернулся на сортивочную в Киеве и застал уборку. Слезы текли - перебор с химией.
08.04.2021 17:47 Ответить
08.04.2021 17:47 Ответить
Кошти на миття вікон закладені в бюджет УЗ. Але вони дивним чином перетікають в кишені родичів, які оформили ФОПи і субпідряди на ці роботи.
08.04.2021 19:22 Ответить
08.04.2021 19:22 Ответить
Ну и где эти ушлёпки из наб.совета УЗ.., с многомиллионными з/п и премиями... !?
08.04.2021 19:50 Ответить
08.04.2021 19:50 Ответить
Поэтому так и живем как то окно
08.04.2021 19:59 Ответить
08.04.2021 19:59 Ответить
Теория разбитых окон в действии, сначала безропотно прощают воровство верхушке, затем живут в нищете.
08.04.2021 20:12 Ответить
08.04.2021 20:12 Ответить
За помитий вагон потрібно підвищити зп керівництва уз
08.04.2021 20:56 Ответить
08.04.2021 20:56 Ответить
а керівнику укрзалізниці зробити такий вчинок слабо? і тільки після цього наші вагони стануть трохи чистішими
08.04.2021 21:15 Ответить
08.04.2021 21:15 Ответить
За свою зарплату лещ должен мыть эти поезда 24/7 !
08.04.2021 21:33 Ответить
08.04.2021 21:33 Ответить
Конечно что отмыть никак не мог ведь только в наших вагонах туалет смывается прямо на колии и брызги слива надежно прилипают к окнам.
08.04.2021 22:36 Ответить
08.04.2021 22:36 Ответить
Це звичайно позор... Не здивуюся, що йому штраф впаяють.
08.04.2021 22:51 Ответить
08.04.2021 22:51 Ответить
какой позор !!
комментарий от УЗ будет??
08.04.2021 23:14 Ответить
08.04.2021 23:14 Ответить
Жах... Але в чому трабли ? Тре закуповувати дороге імпортне обладнання ? Чи може потрібні висококласні фахівці після Кємбріджа ? Чи то курва нереально дорога процедура ? Нічого подібного ... просто ЗІМБАБВЕ
09.04.2021 09:08 Ответить
09.04.2021 09:08 Ответить
Надо Серожу Лещенко занарядить вместо набсовета УЗ на мойку вагонов.
С такой зарплатой можно отмыть все вагоны УЗ.
А если серьезно, по регламенту положено после каждого рейса чистить пасс. поезда.
Но ведь не делают, а просто воруют эти деньги.
09.04.2021 09:50 Ответить
09.04.2021 09:50 Ответить
Окно помыл, осталось постирать простыни и помыть стакан, в котором принесут чай.
09.04.2021 09:50 Ответить
09.04.2021 09:50 Ответить
Бруд виявився "давнім і стійким": данець купив швабру і самостійно помив вікно поїзда "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6435
10.04.2021 20:56 Ответить
10.04.2021 20:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 