Сегодня в результате смертельного ранения в голову погиб 22-летний воин 36-й ОБрМП Денис Юшко, - Николаевская ОГА. ФОТО
Денис Юшко родился 31 мая 1998 года и был уроженцем села Новобогдановка Николаевского района.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"8 апреля 2021 года при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, получил огнестрельное пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью, матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Денис Павлович Юшко 1998 года рождения", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что Денис Юшко был уроженцем села Новобогдановка Николаевского района. 31 мая 2021 года ему бы исполнилось 23 года.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!