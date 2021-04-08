РУС
Сегодня в результате смертельного ранения в голову погиб 22-летний воин 36-й ОБрМП Денис Юшко, - Николаевская ОГА. ФОТО

Денис Юшко родился 31 мая 1998 года и был уроженцем села Новобогдановка Николаевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"8 апреля 2021 года при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, получил огнестрельное пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью, матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Денис Павлович Юшко 1998 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что Денис Юшко был уроженцем села Новобогдановка Николаевского района. 31 мая 2021 года ему бы исполнилось 23 года.

Читайте также: Украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе. С начала суток наемники РФ уже 5 раз срывали "тишину", применяя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС

Николаевская область (2203) смерть (9288) военнослужащие (6270) потери (4529) Осока Ян (1501) операция Объединенных сил (6766)
+41
Светлая память воинам Украины! Придет время, за все кацапня дикая ответите!!
08.04.2021 10:54 Ответить
+25
08.04.2021 10:55 Ответить
+18
уже давно пора охотиться за головами путина, патрушева, лаврова, оленевода шойгу, их родственников. не в глаза смотреть, а око за око, глаз за глаз.
08.04.2021 11:10 Ответить
Светлая память воинам Украины! Придет время, за все кацапня дикая ответите!!
08.04.2021 10:54 Ответить
Особливо, коли до упоротого вищого військово-політичного керівництва дійде, що пора повертати на лінію зіткнення контр-снайперські і снайперська групи за підтримки аеророзвідки. Інакше ці смерті продовжать наромтати лавиною. Найгірше, що за час відсутності на лінії вогню ці підрозділи втрачають кваліфікацію. Ніякі тренування не замінять бойових умов. Не даремно кацапи своїх тренують, щакидуючи саме на Донбас.
08.04.2021 11:42 Ответить
08.04.2021 10:55 Ответить
08.04.2021 11:07 Ответить
Нужно вводить стан повышенной военной боеготовности по всей Украине.
08.04.2021 11:09 Ответить
уже давно пора охотиться за головами путина, патрушева, лаврова, оленевода шойгу, их родственников. не в глаза смотреть, а око за око, глаз за глаз.
08.04.2021 11:10 Ответить
скільки хлопців двадцяти річних за останні дні, ох((((
08.04.2021 11:13 Ответить
Снайпери різні бувають! Піди докажи, яка різниця?! У Лі Харві не було фронту...
08.04.2021 11:26 Ответить
царство боже нашим воїнам, але основні загиблі в 36 бригаді, шо там таке робиться, чи там командири недолугі, частина з них з Крима вийшло, треба перевірку там зробить
08.04.2021 11:50 Ответить
Царство Небесне...,вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
08.04.2021 13:05 Ответить
И что толку с ваших вчерашних переговоров в ТКГ?Рашка уже дала вагон поводов чтобы вернуть на позиции артиллерию,снайперов и разведку,а вы дальше играете в перемирие,идиоты зеленые
08.04.2021 15:41 Ответить
суки ватные шобвы все передохли
08.04.2021 22:39 Ответить
 
 