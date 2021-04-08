7 лет назад было предотвращено создание "ХНР": Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ровно 7 лет назад, 8 апреля 2014, здание Харьковской областной государственной администрации освободили от сепаратистов.

"8 апреля 2014 - сверхважная дата для меня. 7 лет назад мы провели антитеррористическую операцию по освобождению Харьковской ОГА от сепаратистов - четко, быстро, без единого выстрела. Нам удалось спасти Харьков от трагической судьбы Донецка, Луганска и многих других городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники", - говорится в сообщении.

Аваков поблагодарил бойцов и командиров "Ягуара", Национальной гвардии Украины, Харьковский университет внутренних дел и всех харьковчан, которые не приняли идеологию убийства, развала государства, разорения своей страны.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что сегодня семь лет первой победе Украины в войне с РФ за независимость.

По его словам, если бы не решительные действия 8 апреля 2014, то захватчики Харьковской ОГА уже вооружились бы и выбить их оттуда было бы намного тяжелее.

"А возможно Харьков повторил бы печальную судьбу Донецка и Луганска, где, к сожалению, не удалось дать отпор агрессору. Но куда Украина еще обязательно вернется", - подытожил Шевченко.

