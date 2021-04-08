РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4801 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
23 546 101

7 лет назад было предотвращено создание "ХНР": Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ровно 7 лет назад, 8 апреля 2014, здание Харьковской областной государственной администрации освободили от сепаратистов.

Об этом в Facebook сообщает глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"8 апреля 2014 - сверхважная дата для меня. 7 лет назад мы провели антитеррористическую операцию по освобождению Харьковской ОГА от сепаратистов - четко, быстро, без единого выстрела. Нам удалось спасти Харьков от трагической судьбы Донецка, Луганска и многих других городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники", - говорится в сообщении.

Аваков поблагодарил бойцов и командиров "Ягуара", Национальной гвардии Украины, Харьковский университет внутренних дел и всех харьковчан, которые не приняли идеологию убийства, развала государства, разорения своей страны.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что сегодня семь лет первой победе Украины в войне с РФ за независимость.

По его словам, если бы не решительные действия 8 апреля 2014, то захватчики Харьковской ОГА уже вооружились бы и выбить их оттуда было бы намного тяжелее.

"А возможно Харьков повторил бы печальную судьбу Донецка и Луганска, где, к сожалению, не удалось дать отпор агрессору. Но куда Украина еще обязательно вернется", - подытожил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 01
7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 02
7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 03
7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 04
7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 05
7 лет назад было предотвращено создание ХНР: Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов 06

Автор: 

Аваков Арсен (3445) сепаратизм (11311) Харьков (7733) Шевченко Артем (261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+91
А вот и зря что без единого выстрела. Надо было всех показательно ликвидировать, кто в здании. Это бы отбило желание у сепаров в других городах
показать весь комментарий
08.04.2021 11:57 Ответить
+45
Интересна судьба тех мусорков, стоящих рядом с моторолой и громкоговорителем. Наверное повышение получили
показать весь комментарий
08.04.2021 12:21 Ответить
+44
Стріляти треба було сепарів на ураження, тоді б рашизм не піднімав би голову зараз!
7 лет назад было предотвращено создание "ХНР": Харьковскую ОГА без единого выстрела освободили от сепаратистов - Цензор.НЕТ 3379
показать весь комментарий
08.04.2021 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всех лежащих мордами в землю нужно было тут же убить,как террористов,попытавшихся свергнуть законную власть,оставив(на время)пару-тройку зачинщиков,а не раздавать им какие-то бумажки
показать весь комментарий
09.04.2021 11:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 