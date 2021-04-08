Пресечена деятельность мужчин, торговавших переделанным из макетов боевым оружием на территории Полтавщины и смежных областей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Преступную деятельность двух жителей Полтавской области, которые нелегально продавали пистолеты, автоматы и патроны на территории Полтавщины и соседних областей, пресекли сотрудники уголовного розыска полиции Полтавщины, следователи отдела №2 Полтавского райуправления полиции, совместно с оперативниками УСБУ под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что двое жителей области на специализированных Интернет-ресурсах заказывали различные макеты огнестрельного оружия и переделывали их на боевое оружие. Также они занимались и изготовлением патронов. Порох, гильзы, капсюли и пули также покупали через Интернет.

"Переделанное из макетов боевое оружие и патроны злоумышленники сбывали третьим лицам на территории Полтавской и смежных областей. 6 апреля под процессуальным руководством прокуратуры проведены санкционированные судом обыски в местах проживания фигурантов. В ходе обысков обнаружены и изъяты два предмета, похожие на пистолеты-пулеметы, один - похожий на автомат, еще один - на пистолет, большое количество частей для изготовления оружия, а также предмет, похожий на гранату "Ф1", около килограмма пороха и около 800 патронов различного калибра", - подчеркивают правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Кроме этого,подчеркивается, что им может грозить до 7 лет тюрьмы.








