Предприниматели вышли на протест к зданию Ужгородского горсовета. ФОТОрепортаж

Предприниматели собрались на акцию протеста перед Ужгородским горсоветом. По словам одного из организаторов акции, предприниматели составили список требований и предложений о работе предприятий в условиях красной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что предприниматели протестуют против избирательного карантина.

Всего присутствует, по словам организаторов, около 200 протестующих.

Напомним, на аналогичный протест предприниматели Ужгорода выходили 31 марта.

