1 841 24

Предприниматели вышли на протест к зданию Ужгородского горсовета. ФОТОрепортаж

Предприниматели собрались на акцию протеста перед Ужгородским горсоветом. По словам одного из организаторов акции, предприниматели составили список требований и предложений о работе предприятий в условиях красной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что предприниматели протестуют против избирательного карантина.

Всего присутствует, по словам организаторов, около 200 протестующих.

Напомним, на аналогичный протест предприниматели Ужгорода выходили 31 марта.

Предприниматели вышли на протест к зданию Ужгородского горсовета 01
Предприниматели вышли на протест к зданию Ужгородского горсовета 02
Предприниматели вышли на протест к зданию Ужгородского горсовета 03

Автор: 

карантин (16729) предприниматели (1237) протест (5902) Ужгород (439) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+5
А какой процент предпринимателей Ужгорода голосовал за потерпевшего вiслюка и вiслючий моносброд?
08.04.2021 12:21 Ответить
+4
В Ужгороді справді вважають, що всі їхні проблеми від міської ради?
08.04.2021 12:23 Ответить
+3
Дауны, долой локдаун!
08.04.2021 12:12 Ответить
А полиции нет? Некому штрафовать за неношение масок?
08.04.2021 12:10 Ответить
Чий не протест 2 десятки осіб. Потрібно просто сціпити зуби, перехворіти, отримати колективний імунітет. А потім стратегічні і просто союзники нам допоможуть... Продадуть втри дороги вакцини, які вже їм будуть непотрібні.
08.04.2021 12:31 Ответить
Гоните барыг,сраной метлой!
08.04.2021 12:59 Ответить
Дауны, долой локдаун!
08.04.2021 12:12 Ответить
Хотят поработать ребята - волонтерами в ковид отделения больниц, гайда .
08.04.2021 14:37 Ответить
А какой процент предпринимателей Ужгорода голосовал за потерпевшего вiслюка и вiслючий моносброд?
08.04.2021 12:21 Ответить
Це не так категорія людей, що здатна думати про якісь глобальні речі, тому, відсотків 90% за Зєлю
08.04.2021 12:29 Ответить
Как бы на это и намёк
08.04.2021 12:31 Ответить
За що боролись...,смєтуни довбані !!!)))
08.04.2021 12:31 Ответить
В Ужгороді справді вважають, що всі їхні проблеми від міської ради?
08.04.2021 12:23 Ответить
Не все, но много
08.04.2021 12:25 Ответить
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради - Цензор.НЕТ 3239
08.04.2021 12:28 Ответить
Наприклад?
08.04.2021 12:29 Ответить
Недавний дерибан придомовых территорий, многострадальная площадь Петефи, дорога по улице Загорской (которую он категорически отказывается ремонтировать). Можно долго перечислять
08.04.2021 12:38 Ответить
Ви справді впевнені, що сьогодні Ужгороді вийшли на протест саме проти цього?
08.04.2021 12:48 Ответить
Нет. Я отвечал на вопрос о том, что хоть не местный горсовет виноват не во всем, но во многом
08.04.2021 16:03 Ответить
Введіть страхову медицину. Тоді не буде ніяких питань. Ти готовий лікуватись за власний рахунок, працюй, гуляй, страхова просто збільшить тобі вартість полісу, а за мій рахунок, нех.р таких лікувати.
08.04.2021 12:28 Ответить
застрахуються, а потім ті всі застраховані побіжать під Верховну Раду з вимогами повернути їхні "пропавші" страхові вклади в банках.
08.04.2021 12:38 Ответить
Ну у людей шаварма пропадает, долой локдаун! Сдохнем все!
08.04.2021 13:09 Ответить
Шаварма якраз що працює, а ось магазини з речами ні! Я не бачу логіки в закритті таких магазинів! Що в продуктовий зайде, що в такий магазин. Але чомусь дебіли знайшли вихід. Продуктові відкриті а речові закриті. Причому ювелірні ні
08.04.2021 13:43 Ответить
Зомбі якісь...їм плювати..вони безсмертні
08.04.2021 14:14 Ответить
Підприємці вийшли на протест до будівлі Ужгородської міськради - Цензор.НЕТ 345
08.04.2021 16:27 Ответить
А что толку? 200 человек на улице , теперь считается сбродом с улиц и не отражает мнения общества. Бенедиктовой спасибо скажите.
08.04.2021 17:10 Ответить
 
 