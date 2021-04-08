С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Владиславом Морозом простятся завтра на Черкасщине. ФОТО

Завтрав, 9 апреля, в селе Халаидово Уманского района Черкасской области возле памятного знака Героям Небесной Сотни в 12.00 начнется церемония прощания с Владиславом Анатольевичем Морозом, 14.07.1997 года рождения, солдатом, наводчиком 7-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады, погибшим 5 апреля от смертельного пулевого ранения, полученного в районе населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для желающих отдать дань погибшему военнослужащему из города Монастырище (возле площади Героев Майдана) в 11.00 будут организованы автобусные перевозки в родное село Героя.

У Владислава Мороза остались родители и сестра.